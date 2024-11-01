每个人都可以帮助挽救生命
如果一个人突然倒下，可能是发生了心脏骤停 (SCA)。心脏骤停的后果非常严重，意味着人的心脏已停止泵血，需要马上实施急救。
心脏骤停急救中最重要的部分是快速对患者心脏实施电击，这一过程称为除颤。自动体外除颤器 (AED) 可以帮助普通人快速实施除颤。
虽然我们建议每个人都要接受心肺复苏术和自动体外除颤器的使用培训，但是即使未经培训，AED也能指导您进行急救，帮助您正确操作。该装置会判别患者是否需要实施电击。如果需要电击，会通过平稳、清晰的语音具体说明操作的方法，并主动调整提示，以保证您正确操作。智能传感器会评估患者病情，自动适时地提供个性化的除颤治疗——为所有人—男性、女性、儿童—提供安全有效的施救。
飞利浦致力于提高大众对心脏骤停以及公众参与除颤的重要性的认知。
自动体外除颤器 (AED) 是分析患者心律并在在心脏停止正常跳动时实施电击的装置。
拥有自动体外除颤器是向挽救生命迈出的一大步，但如果有细致的 AED 项目，您将能达到事半功倍的效果。
一个优秀的 AED 项目包括和当地急救系统的协作、选择合适的自动体外除颤器、安装自动体外除颤器的正确选址、培训以及持续维护。有了完善的实施计划和适当培训后，人们便能在必要时及时实施除颤。
在我们合作伙伴的帮助下，飞利浦可为您提供相关指导，帮助您制定适合自己的 AED项目。
自动体外除颤器购前须知
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