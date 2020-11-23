智慧肿瘤整体解决方案  

从肿瘤的早期发现，近一步确诊，到之后一系列治疗决策的制定和实施，患者和医护都需要精准和全面的信息和数据，以便在每一个关键环节制定决策。
飞利浦智慧肿瘤整体解决方案，覆盖从早期筛查、诊断、治疗选择、治疗计划与执行，到评估和随访等肿瘤关护的重要环节，通过提供一系列领先的智能影像设备、放疗模拟定位系统，以及数字病理和数字化诊疗平台等信息化系统，提高多科室协作效率及临床诊疗信心，改善患者就医体验，助力精准个性化诊疗，实现高效、一致和优质的肿瘤关护，打造通往肿瘤精准诊疗的信心之路。
我们帮助指导癌症关护过程的每个环节
早期筛查
高质量图像和智能辅助系统，帮助医生更容易发现和诊断早期微小病灶，有助于尽快识别、管理和治疗患者。
诊断
一套完整的诊断解决方案有效地汇集了来自 电子病历（EMR）、放射科、病理科、外部和内部实验室的相关信息，以获得患者的全面信息。
治疗选择
跨学科协作和循证决策支持，为医生和患者提供最佳治疗决策选择及个性化关护。
治疗计划与执行
所有相关信息无缝整合，从而缩短转诊到治疗的时间，加速个性化治疗决策的制定过程并高效执行。精准肿瘤数字化诊疗平台 (ISPM) IntelliSite 数字病理解决方案。
评估和随访
相互连接的解决方案，用于居家或住院患者的监测和沟通，便于持续评估和个性化的随访关护。
影像设备(CT, MR, US, PET/CT)
IntelliSite 数字病理解决方案
ISPM精准肿瘤数字化平台
放射肿瘤解决方案
肿瘤介入治疗解决方案
You are about to visit a Philips global content pageContinue
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。