Pico
鼻罩
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适用于喜欢非传统解决方法，同时需求舒适和有效性的用户。
特点
- 市面上最轻便小巧的鼻罩*
-
轻巧舒适的鼻罩*
Pico 提供了一个实用的替代方案，舒适、易用且易于设置 - 同时提供一个高水平治疗。事实上，临床医生评说 Pico 比普通鼻罩更容易使用，因此非常适合您的安装基础的优化和新患者设置。*
轻巧舒适的鼻罩*
Pico 提供了一个实用的替代方案，舒适、易用且易于设置 - 同时提供一个高水平治疗。事实上，临床医生评说 Pico 比普通鼻罩更容易使用，因此非常适合您的安装基础的优化和新患者设置。*
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- Pico 可舒适地适配超过 98% 的患者*
-
Pico 可舒适地适配超过 98% 的患者*
Pico 为患者提供了简单易用的面罩和出色的密封，让患者可以在佩戴时观看电视或阅读。
Pico 可舒适地适配超过 98% 的患者*
Pico 为患者提供了简单易用的面罩和出色的密封，让患者可以在佩戴时观看电视或阅读。
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- 易于使用
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易于使用
呼吸治疗师和睡眠技术人员评说 Pico 比传统鼻罩更容易使用、设置和减少漏气。
易于使用
呼吸治疗师和睡眠技术人员评说 Pico 比传统鼻罩更容易使用、设置和减少漏气。
呼吸治疗师和睡眠技术人员评说 Pico 比传统鼻罩更容易使用、设置和减少漏气。
- 医务人员推荐
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医务人员推荐
与传统的鼻罩相比，呼吸治疗师和睡眠技术人员更建议您使用 Pico。
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与传统的鼻罩相比，呼吸治疗师和睡眠技术人员更建议您使用 Pico。
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