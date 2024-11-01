EverFlo
家庭供氧系统
飞利浦伟康5升型制氧机Everflo 是一款原装进口制氧机。目前，在市场上拥有优质表现与良好的口碑。它能够很好满足家庭护理与氧疗患者的的相关需求。
特点
- 轻巧
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轻巧，方便携带
EverFlo 制氧机仅重 31 磅，降低了运输和储存成本，减少了受损的风险。
EverFlo 制氧机仅重 31 磅，降低了运输和储存成本，减少了受损的风险。
EverFlo 制氧机仅重 31 磅，降低了运输和储存成本，减少了受损的风险。
- 紧凑型设计
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紧凑型设计，打破医疗器械传统形象
人体工程学设计，握把使用更舒适。
- 维护成本低
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维护成本低，降低服务成本
可更换式过滤盒，最长使用寿命可达两年。
- 低功耗
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更低的能耗，让患者享受实惠
低电力运行，为用户节省电费开支。
- 湿化瓶平台
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湿化瓶平台提供了更高的灵活性
该平台旨在与所有类型的瓶子兼容，并具有易于使用的尼龙搭扣。
该平台旨在与所有类型的瓶子兼容，并具有易于使用的尼龙搭扣。
该平台旨在与所有类型的瓶子兼容，并具有易于使用的尼龙搭扣。
- 氧气纯度指示器
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氧气纯度指示器选项，提高安全性
EverFlo 可搭配或移除氧气纯度指示器。OPI（氧气百分比指示器）以超声波测量氧气输出，用纯度显示。
EverFlo 可搭配或移除氧气纯度指示器。OPI（氧气百分比指示器）以超声波测量氧气输出，用纯度显示。
EverFlo 可搭配或移除氧气纯度指示器。OPI（氧气百分比指示器）以超声波测量氧气输出，用纯度显示。
- 人性化设计嵌入式流量计
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人性化设计嵌入式流量计
35度倾斜，用户只需俯视，即可轻松读数。
- 耐用金属材质套管
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耐用金属材质套管
用户反复插拔气管，无需担心断裂。
- 在规定电压、LPM、温度、湿度和/或高度值之外的环境操作设备可能降低氧浓度水平。
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