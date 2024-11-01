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EverFlo

家庭供氧系统

飞利浦伟康5升型制氧机Everflo 是一款原装进口制氧机。目前，在市场上拥有优质表现与良好的口碑。它能够很好满足家庭护理与氧疗患者的的相关需求。

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特点
轻巧

轻巧，方便携带

EverFlo 制氧机仅重 31 磅，降低了运输和储存成本，减少了受损的风险。

轻巧，方便携带

EverFlo 制氧机仅重 31 磅，降低了运输和储存成本，减少了受损的风险。

轻巧，方便携带

EverFlo 制氧机仅重 31 磅，降低了运输和储存成本，减少了受损的风险。
紧凑型设计

紧凑型设计，打破医疗器械传统形象

人体工程学设计，握把使用更舒适。

紧凑型设计，打破医疗器械传统形象

人体工程学设计，握把使用更舒适。

紧凑型设计，打破医疗器械传统形象

人体工程学设计，握把使用更舒适。
维护成本低

维护成本低，降低服务成本

可更换式过滤盒，最长使用寿命可达两年。

维护成本低，降低服务成本

可更换式过滤盒，最长使用寿命可达两年。

维护成本低，降低服务成本

可更换式过滤盒，最长使用寿命可达两年。
低功耗

更低的能耗，让患者享受实惠

低电力运行，为用户节省电费开支。

更低的能耗，让患者享受实惠

低电力运行，为用户节省电费开支。

更低的能耗，让患者享受实惠

低电力运行，为用户节省电费开支。
湿化瓶平台

湿化瓶平台提供了更高的灵活性

该平台旨在与所有类型的瓶子兼容，并具有易于使用的尼龙搭扣。

湿化瓶平台提供了更高的灵活性

该平台旨在与所有类型的瓶子兼容，并具有易于使用的尼龙搭扣。

湿化瓶平台提供了更高的灵活性

该平台旨在与所有类型的瓶子兼容，并具有易于使用的尼龙搭扣。
氧气纯度指示器

氧气纯度指示器选项，提高安全性

EverFlo 可搭配或移除氧气纯度指示器。OPI（氧气百分比指示器）以超声波测量氧气输出，用纯度显示。

氧气纯度指示器选项，提高安全性

EverFlo 可搭配或移除氧气纯度指示器。OPI（氧气百分比指示器）以超声波测量氧气输出，用纯度显示。

氧气纯度指示器选项，提高安全性

EverFlo 可搭配或移除氧气纯度指示器。OPI（氧气百分比指示器）以超声波测量氧气输出，用纯度显示。
人性化设计嵌入式流量计

人性化设计嵌入式流量计

35度倾斜，用户只需俯视，即可轻松读数。

人性化设计嵌入式流量计

35度倾斜，用户只需俯视，即可轻松读数。

人性化设计嵌入式流量计

35度倾斜，用户只需俯视，即可轻松读数。
耐用金属材质套管

耐用金属材质套管

用户反复插拔气管，无需担心断裂。

耐用金属材质套管

用户反复插拔气管，无需担心断裂。

耐用金属材质套管

用户反复插拔气管，无需担心断裂。
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轻巧

轻巧，方便携带

EverFlo 制氧机仅重 31 磅，降低了运输和储存成本，减少了受损的风险。

轻巧，方便携带

EverFlo 制氧机仅重 31 磅，降低了运输和储存成本，减少了受损的风险。

轻巧，方便携带

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紧凑型设计

紧凑型设计，打破医疗器械传统形象

人体工程学设计，握把使用更舒适。

紧凑型设计，打破医疗器械传统形象

人体工程学设计，握把使用更舒适。

紧凑型设计，打破医疗器械传统形象

人体工程学设计，握把使用更舒适。
维护成本低

维护成本低，降低服务成本

可更换式过滤盒，最长使用寿命可达两年。

维护成本低，降低服务成本

可更换式过滤盒，最长使用寿命可达两年。

维护成本低，降低服务成本

可更换式过滤盒，最长使用寿命可达两年。
低功耗

更低的能耗，让患者享受实惠

低电力运行，为用户节省电费开支。

更低的能耗，让患者享受实惠

低电力运行，为用户节省电费开支。

更低的能耗，让患者享受实惠

低电力运行，为用户节省电费开支。
湿化瓶平台

湿化瓶平台提供了更高的灵活性

该平台旨在与所有类型的瓶子兼容，并具有易于使用的尼龙搭扣。

湿化瓶平台提供了更高的灵活性

该平台旨在与所有类型的瓶子兼容，并具有易于使用的尼龙搭扣。

湿化瓶平台提供了更高的灵活性

该平台旨在与所有类型的瓶子兼容，并具有易于使用的尼龙搭扣。
氧气纯度指示器

氧气纯度指示器选项，提高安全性

EverFlo 可搭配或移除氧气纯度指示器。OPI（氧气百分比指示器）以超声波测量氧气输出，用纯度显示。

氧气纯度指示器选项，提高安全性

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氧气纯度指示器选项，提高安全性

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人性化设计嵌入式流量计

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35度倾斜，用户只需俯视，即可轻松读数。

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耐用金属材质套管

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用户反复插拔气管，无需担心断裂。

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用户反复插拔气管，无需担心断裂。

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  • 在规定电压、LPM、温度、湿度和/或高度值之外的环境操作设备可能降低氧浓度水平。

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

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