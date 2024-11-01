OptiChamber Diamond
间隔垫和辅助给药器
OptiChamber Diamond 单向阀辅助给药器外型小巧。无论在医院还是家中，OptiChamber Diamond 的直观化设计可以帮助提高药物给送和不同年龄段患者的依从性。
特点
- 低阻力阀门
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低阻力阀可让患者自由呼吸
即使在儿童低压力和低流量的情况下，OptiChamber Diamond 的吸气和呼气阀门也可以开启自如。
即使在儿童低压力和低流量的情况下，OptiChamber Diamond 的吸气和呼气阀门也可以开启自如。
即使在儿童低压力和低流量的情况下，OptiChamber Diamond 的吸气和呼气阀门也可以开启自如。
- 阶梯式吸嘴
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阶梯式吸嘴，专为儿童设计
OptiChamber 阶梯式吸嘴的设计能够帮助患者从儿科面罩过度至吸嘴， 提供可链接直径22毫米的标准连接器。
OptiChamber 阶梯式吸嘴的设计能够帮助患者从儿科面罩过度至吸嘴， 提供可链接直径22毫米的标准连接器。
OptiChamber 阶梯式吸嘴的设计能够帮助患者从儿科面罩过度至吸嘴， 提供可链接直径22毫米的标准连接器。
- 高度可见的呼气阀门
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高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间
高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间
- 易于拆卸
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易于拆卸， 便于保养
吸嘴和转接器可以拆卸， 便于清洗。
- 防静电给药器
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防静电给药器允许患者的吸入时间更长
OptiChamber 能够为患者给送更多可吸入药物。防静电材料可使气雾剂悬浮更长时间，允许患者的吸入时间更长。
OptiChamber 能够为患者给送更多可吸入药物。防静电材料可使气雾剂悬浮更长时间，允许患者的吸入时间更长。
OptiChamber 能够为患者给送更多可吸入药物。防静电材料可使气雾剂悬浮更长时间，允许患者的吸入时间更长。
- 转接器
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转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置
转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置
转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置
转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置
转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置
转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置
- 高流速哨音
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高流速哨音帮助训练和提升吸入技术
高流速哨音帮助训练和提升吸入技术
- LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩
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LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩提高了舒适性和患者依从性
此面罩可拆卸，由透明的刚性外壳和柔软密封接口压制而成。该面罩减少了泄漏，提高了气雾剂治疗的舒适性和患者依从性。
LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩提高了舒适性和患者依从性
此面罩可拆卸，由透明的刚性外壳和柔软密封接口压制而成。该面罩减少了泄漏，提高了气雾剂治疗的舒适性和患者依从性。
LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩提高了舒适性和患者依从性
此面罩可拆卸，由透明的刚性外壳和柔软密封接口压制而成。该面罩减少了泄漏，提高了气雾剂治疗的舒适性和患者依从性。
- 平底设计
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平底设计保持稳定，防止滚动
平底设计保持稳定，防止滚动
- 低阻力阀门
- 阶梯式吸嘴
- 高度可见的呼气阀门
- 易于拆卸
规格
- 材料和维护
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材料和维护
|储雾罐
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|LiteTouch 面罩
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|阀
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|维护
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|生命周期数据
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- 尺寸
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尺寸
|容积
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|长度
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|口部器件
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- 材料和维护
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材料和维护
|储雾罐
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|LiteTouch 面罩
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- 尺寸
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尺寸
|容积
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|长度
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