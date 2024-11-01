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OptiChamber Diamond

间隔垫和辅助给药器

OptiChamber Diamond 单向阀辅助给药器外型小巧。无论在医院还是家中，OptiChamber Diamond 的直观化设计可以帮助提高药物给送和不同年龄段患者的依从性。

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特点
低阻力阀门

低阻力阀可让患者自由呼吸

即使在儿童低压力和低流量的情况下，OptiChamber Diamond 的吸气和呼气阀门也可以开启自如。

低阻力阀可让患者自由呼吸

即使在儿童低压力和低流量的情况下，OptiChamber Diamond 的吸气和呼气阀门也可以开启自如。

低阻力阀可让患者自由呼吸

即使在儿童低压力和低流量的情况下，OptiChamber Diamond 的吸气和呼气阀门也可以开启自如。
阶梯式吸嘴

阶梯式吸嘴，专为儿童设计

OptiChamber 阶梯式吸嘴的设计能够帮助患者从儿科面罩过度至吸嘴， 提供可链接直径22毫米的标准连接器。

阶梯式吸嘴，专为儿童设计

OptiChamber 阶梯式吸嘴的设计能够帮助患者从儿科面罩过度至吸嘴， 提供可链接直径22毫米的标准连接器。

阶梯式吸嘴，专为儿童设计

OptiChamber 阶梯式吸嘴的设计能够帮助患者从儿科面罩过度至吸嘴， 提供可链接直径22毫米的标准连接器。
高度可见的呼气阀门

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间
易于拆卸

易于拆卸， 便于保养

吸嘴和转接器可以拆卸， 便于清洗。

易于拆卸， 便于保养

吸嘴和转接器可以拆卸， 便于清洗。

易于拆卸， 便于保养

吸嘴和转接器可以拆卸， 便于清洗。
防静电给药器

防静电给药器允许患者的吸入时间更长

OptiChamber 能够为患者给送更多可吸入药物。防静电材料可使气雾剂悬浮更长时间，允许患者的吸入时间更长。

防静电给药器允许患者的吸入时间更长

OptiChamber 能够为患者给送更多可吸入药物。防静电材料可使气雾剂悬浮更长时间，允许患者的吸入时间更长。

防静电给药器允许患者的吸入时间更长

OptiChamber 能够为患者给送更多可吸入药物。防静电材料可使气雾剂悬浮更长时间，允许患者的吸入时间更长。
转接器

转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置

转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置

转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置

转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置

转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置

转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置
高流速哨音

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术
LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩

LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩提高了舒适性和患者依从性

此面罩可拆卸，由透明的刚性外壳和柔软密封接口压制而成。该面罩减少了泄漏，提高了气雾剂治疗的舒适性和患者依从性。

LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩提高了舒适性和患者依从性

此面罩可拆卸，由透明的刚性外壳和柔软密封接口压制而成。该面罩减少了泄漏，提高了气雾剂治疗的舒适性和患者依从性。

LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩提高了舒适性和患者依从性

此面罩可拆卸，由透明的刚性外壳和柔软密封接口压制而成。该面罩减少了泄漏，提高了气雾剂治疗的舒适性和患者依从性。
平底设计

平底设计保持稳定，防止滚动

平底设计保持稳定，防止滚动

平底设计保持稳定，防止滚动

平底设计保持稳定，防止滚动

平底设计保持稳定，防止滚动

平底设计保持稳定，防止滚动
  • 低阻力阀门
  • 阶梯式吸嘴
  • 高度可见的呼气阀门
  • 易于拆卸
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低阻力阀门

低阻力阀可让患者自由呼吸

即使在儿童低压力和低流量的情况下，OptiChamber Diamond 的吸气和呼气阀门也可以开启自如。

低阻力阀可让患者自由呼吸

即使在儿童低压力和低流量的情况下，OptiChamber Diamond 的吸气和呼气阀门也可以开启自如。

低阻力阀可让患者自由呼吸

即使在儿童低压力和低流量的情况下，OptiChamber Diamond 的吸气和呼气阀门也可以开启自如。
阶梯式吸嘴

阶梯式吸嘴，专为儿童设计

OptiChamber 阶梯式吸嘴的设计能够帮助患者从儿科面罩过度至吸嘴， 提供可链接直径22毫米的标准连接器。

阶梯式吸嘴，专为儿童设计

OptiChamber 阶梯式吸嘴的设计能够帮助患者从儿科面罩过度至吸嘴， 提供可链接直径22毫米的标准连接器。

阶梯式吸嘴，专为儿童设计

OptiChamber 阶梯式吸嘴的设计能够帮助患者从儿科面罩过度至吸嘴， 提供可链接直径22毫米的标准连接器。
高度可见的呼气阀门

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间

高度可见的呼气阀门有助于测量呼吸次数和屏气时间
易于拆卸

易于拆卸， 便于保养

吸嘴和转接器可以拆卸， 便于清洗。

易于拆卸， 便于保养

吸嘴和转接器可以拆卸， 便于清洗。

易于拆卸， 便于保养

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防静电给药器

防静电给药器允许患者的吸入时间更长

OptiChamber 能够为患者给送更多可吸入药物。防静电材料可使气雾剂悬浮更长时间，允许患者的吸入时间更长。

防静电给药器允许患者的吸入时间更长

OptiChamber 能够为患者给送更多可吸入药物。防静电材料可使气雾剂悬浮更长时间，允许患者的吸入时间更长。

防静电给药器允许患者的吸入时间更长

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转接器

转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置

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转接器能够安全确保计量吸入器 (MDI) 在适当位置

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高流速哨音

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术

高流速哨音帮助训练和提升吸入技术
LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩

LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩提高了舒适性和患者依从性

此面罩可拆卸，由透明的刚性外壳和柔软密封接口压制而成。该面罩减少了泄漏，提高了气雾剂治疗的舒适性和患者依从性。

LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩提高了舒适性和患者依从性

此面罩可拆卸，由透明的刚性外壳和柔软密封接口压制而成。该面罩减少了泄漏，提高了气雾剂治疗的舒适性和患者依从性。

LiteTouch 单向阀辅助给药器面罩提高了舒适性和患者依从性

此面罩可拆卸，由透明的刚性外壳和柔软密封接口压制而成。该面罩减少了泄漏，提高了气雾剂治疗的舒适性和患者依从性。
平底设计

平底设计保持稳定，防止滚动

平底设计保持稳定，防止滚动

平底设计保持稳定，防止滚动

平底设计保持稳定，防止滚动

平底设计保持稳定，防止滚动

平底设计保持稳定，防止滚动

规格

材料和维护
材料和维护
储雾罐
  • 防静电丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯 (ABS)
LiteTouch 面罩
  • 聚碳酸酯 (PC) 硅胶
  • 硅胶
维护
  • 可以很容易地拆卸，用温水和液体洗涤剂手洗
生命周期数据
  • 一年后更换
尺寸
尺寸
容积
  • 140 毫升
长度
  • 14.2 cm (5.6")
口部器件
  • 22 毫米标准连接器接口
材料和维护
材料和维护
储雾罐
  • 防静电丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯 (ABS)
LiteTouch 面罩
  • 聚碳酸酯 (PC) 硅胶
尺寸
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容积
  • 140 毫升
长度
  • 14.2 cm (5.6")
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材料和维护
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储雾罐
  • 防静电丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯 (ABS)
LiteTouch 面罩
  • 聚碳酸酯 (PC) 硅胶
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  • 22 毫米标准连接器接口

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