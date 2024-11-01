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Sleepware G3 with integrated Somnolyzer Scoring Solution

软件

对于睡眠监测，Sleepwear G3是一款功能强大，简单易用的睡眠监测软件。

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特点
新复合通道

新复合通道，为您提供更有意义的概要图

Sleepware G3兼容飞利浦伟康BiPAP autoSV，带给您全新的复合通道--对于复杂的患者治疗尤其有用。该通道使用单一合成结果（趋势或者每口呼吸原始数据表）显示多种治疗设置和患者压力。

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数据保护

数据保护功能，确保患者信息的机密性

Sleepware G3可确保数据完整性和一致性。您不会丢失宝贵的睡眠数据，您还可以根据需要存储数据。通过个性化的安全登录设置，主管可设置访问权限，即仅允许用户访问其工作任务部分。

数据保护功能，确保患者信息的机密性

Sleepware G3可确保数据完整性和一致性。您不会丢失宝贵的睡眠数据，您还可以根据需要存储数据。通过个性化的安全登录设置，主管可设置访问权限，即仅允许用户访问其工作任务部分。

数据保护功能，确保患者信息的机密性

Sleepware G3可确保数据完整性和一致性。您不会丢失宝贵的睡眠数据，您还可以根据需要存储数据。通过个性化的安全登录设置，主管可设置访问权限，即仅允许用户访问其工作任务部分。
提取相关数据

提取相关数据，对治疗方案进行评估

您可以查看并定制数据，满足具体的用户需求。Sleepware G3的综合性报告功能让您能够快速入手、启动治疗流程。

提取相关数据，对治疗方案进行评估

您可以查看并定制数据，满足具体的用户需求。Sleepware G3的综合性报告功能让您能够快速入手、启动治疗流程。

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直观界面

直观界面，支持个性化偏好设置

Sleepware G3支持各个级别的个性化设置：您可以在数据视图界面配置工作区、创建并共享工作区、创建同步数据视图并根据所在科室的评分模式来调整界面.您可在整个团队共享并实施偏好和授权。灵活、稳健的平台，满足大小科室的工作流程要求。

直观界面，支持个性化偏好设置

Sleepware G3支持各个级别的个性化设置：您可以在数据视图界面配置工作区、创建并共享工作区、创建同步数据视图并根据所在科室的评分模式来调整界面.您可在整个团队共享并实施偏好和授权。灵活、稳健的平台，满足大小科室的工作流程要求。

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创建工作区收藏夹

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  • 医疗器械名称: 睡眠监测数据处理软件 Electroencephalograph analysis software
  • 医疗器械生产企业名称：伟康股份有限公司 Respironics，Inc.
  • 医疗器械注册证号: 国械注进20182210488
  • 广告批准文号：沪械广审 (文)第231206-02597号
  • 禁忌内容或者注意事项详见说明书

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