直观界面，支持个性化偏好设置

Sleepware G3支持各个级别的个性化设置：您可以在数据视图界面配置工作区、创建并共享工作区、创建同步数据视图并根据所在科室的评分模式来调整界面.您可在整个团队共享并实施偏好和授权。灵活、稳健的平台，满足大小科室的工作流程要求。