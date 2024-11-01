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Incisive CT

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特点
智能技术满足不同的需求
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从扫描仪到控制台和读片室，这些直观的改进有助于改善患者体验以及放射工作流程的相关步骤。

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为不可预测的世界带来可预测性
为不可预测的世界带来可预测性

为不可预测的世界带来可预测性

Incisive CT 以其操作性能和良好的设计带来可预测性。通过全天候主动监控，飞利浦可以协助您在问题影响日常运营之前解决问题，同时远程服务可以快速解决问题，而无需现场服务。

为不可预测的世界带来可预测性

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Incisive CT 以其操作性能和良好的设计带来可预测性。通过全天候主动监控，飞利浦可以协助您在问题影响日常运营之前解决问题，同时远程服务可以快速解决问题，而无需现场服务。

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IStation触控屏
IStation智能控制

IStation智能控制

使用全新的IStation机架智能控制，相比于飞利浦旧有机型，可提高患者的检查流通率，可以直接通过机架触摸屏完成更多操作，如协议设置和扫描前的准备。在每个检查步骤中，自适应智能可使不同技师的操作趋于一致，有助于缩短检查的时间。

IStation智能控制

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使用全新的IStation机架智能控制，相比于飞利浦旧有机型，可提高患者的检查流通率，可以直接通过机架触摸屏完成更多操作，如协议设置和扫描前的准备。在每个检查步骤中，自适应智能可使不同技师的操作趋于一致，有助于缩短检查的时间。

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远程服务
远程服务

远程服务

远程技术和临床支持帮您充分利用您的系统。我们的主动式服务旨在为您的系统提供持续远程支持，不会对您的正常工作造成干扰。飞利浦的远程服务技术使我们无需到达现场就能解决不少问题，提高了系统的正常运行时间。

远程服务

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剂量管理
Incisive CT兼顾剂量与图像质量

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适用于各类患者及检查，智能调整每个步骤，在广泛的 CT临床应用中，为您提供您所追求的的质量和剂量管理。iDose4 可以在低剂量模式下通过伪影抑制、噪声抑制和提高空间分辨率来提升图像质量，而 O-MAR 可以减少较大的骨科植入物所造成的伪影。70kV [CQ1] 扫描模式可以提高低对比度的分辨能力以及低剂量模式的准确性。DoseWise Portal 可以收集、分析并报告患者和工作人员的辐射暴露情况。

Incisive CT兼顾剂量与图像质量

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Incisive CT兼顾剂量与图像质量

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IStation触控屏
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IStation智能控制

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远程服务
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剂量管理
Incisive CT兼顾剂量与图像质量

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规格

功能
功能
球管类型
  • vMRC 球管
球管热容量
  • 8 MHU
kVp 设置
  • 70、80、100、120、140 kV
孔径
  • 72 cm
  • 多达 128 层
覆盖范围
  • 40 mm
发生器功率
  • *
旋转速度
  • *
功能
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球管类型
  • vMRC 球管
球管热容量
  • 8 MHU
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  • vMRC 球管
球管热容量
  • 8 MHU
kVp 设置
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孔径
  • 72 cm
  • 多达 128 层
覆盖范围
  • 40 mm
发生器功率
  • *
旋转速度
  • *
  • 医疗器械名称：X射线计算机体层摄影设备
  • 医疗器械生产企业名称：飞利浦医疗（苏州）有限公司
  • 医疗器械注册证号：国械注准20183060512
  •  禁忌内容或者注意事项详见说明书

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