Incisive CT

Incisive CT兼顾剂量与图像质量

适用于各类患者及检查，智能调整每个步骤，在广泛的 CT临床应用中，为您提供您所追求的的质量和剂量管理。iDose4 可以在低剂量模式下通过伪影抑制、噪声抑制和提高空间分辨率来提升图像质量，而 O-MAR 可以减少较大的骨科植入物所造成的伪影。70kV [CQ1] 扫描模式可以提高低对比度的分辨能力以及低剂量模式的准确性。DoseWise Portal 可以收集、分析并报告患者和工作人员的辐射暴露情况。