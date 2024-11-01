Ingenia 3.0T
全数字磁共振系统
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Ingenia 3.0T可以提高影像科医生诊断信心，全新拓展的高级临床应用功能，引领未来磁共振的发展方向。通过业界首创的dStream全数字影像链,Ingenia 3.0T可提供高清图像质量和超快速扫描速度；同时iPatient关怀式设计理念能够提供以患者为中心的舒适体验。
特点
- dStream || kba
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极速高清
dStream全数字影像链能同时兼顾高清图像和超快速成像，为您提供质量控制和高效工作的双重保障。
极速高清
dStream全数字影像链能同时兼顾高清图像和超快速成像，为您提供质量控制和高效工作的双重保障。
dStream全数字影像链能同时兼顾高清图像和超快速成像，为您提供质量控制和高效工作的双重保障。
- iPatient || kba
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控制个性化的、以患者为中心的成像
iPatient 让用户控制患者在行为、条件和解剖学和生理学方面的可变性，因此连续而高效。
控制个性化的、以患者为中心的成像
iPatient 让用户控制患者在行为、条件和解剖学和生理学方面的可变性，因此连续而高效。
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- 先进的诊断解决方案 || kba
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革命性创新技术
全数字磁共振是飞利浦全球研发团队与最顶级的医疗研究机构和顶尖的影像科医生合作开发，创新推出了革命性的全数字影像链，带来高清数字影像，将提高临床业绩、患者舒适体验、高效经济价值。
革命性创新技术
全数字磁共振是飞利浦全球研发团队与最顶级的医疗研究机构和顶尖的影像科医生合作开发，创新推出了革命性的全数字影像链，带来高清数字影像，将提高临床业绩、患者舒适体验、高效经济价值。
全数字磁共振是飞利浦全球研发团队与最顶级的医疗研究机构和顶尖的影像科医生合作开发，创新推出了革命性的全数字影像链，带来高清数字影像，将提高临床业绩、患者舒适体验、高效经济价值。
- EasyExpand || kba
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先进的诊断解决方案
通过顺应神经内科、肿瘤和心脏病方面主要的医疗保健趋势，Ingenia 探索性的工具和先进的诊断解决方案提高了从常规研究到急救应用的磁共振成像能力。
先进的诊断解决方案
通过顺应神经内科、肿瘤和心脏病方面主要的医疗保健趋势，Ingenia 探索性的工具和先进的诊断解决方案提高了从常规研究到急救应用的磁共振成像能力。
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- IntelliSpace Portal 星云高级可视化中心 || kba
-
星云工作站
飞利浦IntelliSpace Portal是星云高级可视化中心，提供轻松的后处理工作，智能“0键”预处理技术帮助您简化日常工作流程。不论您在哪里都能通过星云终端访问到磁共振、CT、分子成像、超声等系统的图像，真正做到当今最先进的移动式诊断和后处理功能。
星云工作站
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- dStream || kba
- iPatient || kba
- 先进的诊断解决方案 || kba
- EasyExpand || kba
规格
- Xtend 磁体系统
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Xtend 磁体系统
|Magnet 重量
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|开放式扫描孔直径
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|最大视野
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|磁场均匀性（55x55x50 cm）
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|50 x 50 x 45 cm 的均匀度
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|HeliumSave 液氦节省技术
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|制冷剂挥发率
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- Xtend 梯度 - 3.0T Omega HP
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Xtend 梯度 - 3.0T Omega HP
|单轴最大梯度场强
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|单轴最大梯度切换率
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- 分辨率参数 - 3.0T Omega HP
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分辨率参数 - 3.0T Omega HP
|最大扫描矩阵
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|最高平面内分辨率
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- 射频发射
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射频发射
|平行射频发射
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|射频控制
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- 患者环境
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患者环境
|患者扫描孔
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|两端电子管
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|通道两端直径
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|最大承重能力**
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|患者运送系统
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|患者运送系统（可选）
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|无线患者生理同步
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|各种吸音降噪解决方案
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- dStream 工作流程 (FlexStream)
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dStream 工作流程 (FlexStream)
|FlexCoverage 后部线圈
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|FlexCoverage 前部线圈（可选）
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|FlexConnect 连接器
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|FlexTrak 桌面
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|FlexCaddy 线圈存储（可选）
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|FlexTrak 患者转运系统（可选）
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|FlexTrak Mammo 乳腺 X 线摄影解决方案（可选）
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- 场地规划
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场地规划
|扫描架安装后总重
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|所需最小占地面积
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- 单人操作流程
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单人操作流程
|智能选择
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|智能扫描
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|SmartExam（可选择）
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|SmartLine（附属包）
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|SmartLink（附属包）
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- dStream 射频接收
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dStream 射频接收
|独立接收通道数
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|从线圈到重建器的信号链
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从线圈电子设备到连接器的数字信号链
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从连接器到磁体的数字信号链
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从磁体到重建器的数字信号链
|模拟 - 数字转换器 (ADC) 的位置
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- Xtend 磁体系统
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Xtend 磁体系统
|Magnet 重量
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|开放式扫描孔直径
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- Xtend 梯度 - 3.0T Omega HP
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Xtend 梯度 - 3.0T Omega HP
|单轴最大梯度场强
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|单轴最大梯度切换率
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- * 常规条件下的制冷剂挥发率
- ** 适用于纵向和横向运动
- *** 国食药监械（进）字2015第3282757号
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