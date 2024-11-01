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Ingenia Ambition S 1.5T

医用磁共振成像系统

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无氦让磁共振（MR）更自由。全密闭技术让Ingenia Ambition S 1.5T医用磁共振成像系统开启了飞利浦磁共振的新时代

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两次按键工作流程
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Ingenia Ambition S 1.5T医用磁共振成像系统旨在使操作系统更加省时。从患者设置到影像诊断，借助Ingenia Ambition S 1.5T医用磁共振成像系统智能触摸完成检查。

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缩短呼吸时间并提高患者依从性
缩短呼吸时间并提高患者依从性

缩短呼吸时间并提高患者依从性

压缩感知可将扫描时间大幅度缩短。可与多种序列相结合，运用与2D/3D成像中。

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规格

密封磁铁系统
密封磁铁系统
场强
  • 1.5T
孔设计
  • 70 cm
磁铁重量
  • -
典型同质V-RMS
  • -
微冷却技术
  • -
最大视场
  • -
磁铁控制器类型
  • 数字、自适应智能
低温蒸发率
  • 不适用，完全密封
排气管要求
  • 不适用，完全密封
梯度
梯度
最高每个轴的振幅
  • 33 mT/m
最高每个轴的摆率
  • 120 T/m/s
选址信息
选址信息
最低选址要求
  • -
天花板高度（最小）
  • -
射频接收
射频接收
独立接收通道数
  • -
模数转换器（ADC）的位置
  • -
从线圈到重建器的信号链
  • -
dStream
  • -
SmartWorkflow
SmartWorkflow
指导考试设置
  • -
自动患者居中
  • -
非接触式触发
  • -
室内考试开始
  • -
ScanWise植入物
  • -
自动化的计划和扫描
  • -
自动化病人指导
  • -
自动化后处理
  • -
单人操作流程
单人操作流程
智能选择
智能扫描
自动运行
智能定位
密封磁铁系统
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孔设计
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梯度
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单人操作流程
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  • 医疗器械名称：医用磁共振成像系统 Magnetic Resonance Equipment
  • 医疗器械生产企业名称：飞利浦医疗系统荷兰有限公司
  • Philips Medical Systems Nederland B.V.
  • 医疗器械注册证号：国械注进20203060264
  • 广告批准文号：沪械广审(文)第250510-07714号
  • 禁忌内容或者注意事项详见说明书

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