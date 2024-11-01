Ingenia Ambition S 1.5T
医用磁共振成像系统
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无氦让磁共振（MR）更自由。全密闭技术让Ingenia Ambition S 1.5T医用磁共振成像系统开启了飞利浦磁共振的新时代
特点
- 两次按键工作流程
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两次按键工作流程
Ingenia Ambition S 1.5T医用磁共振成像系统旨在使操作系统更加省时。从患者设置到影像诊断，借助Ingenia Ambition S 1.5T医用磁共振成像系统智能触摸完成检查。
两次按键工作流程
Ingenia Ambition S 1.5T医用磁共振成像系统旨在使操作系统更加省时。从患者设置到影像诊断，借助Ingenia Ambition S 1.5T医用磁共振成像系统智能触摸完成检查。
Ingenia Ambition S 1.5T医用磁共振成像系统旨在使操作系统更加省时。从患者设置到影像诊断，借助Ingenia Ambition S 1.5T医用磁共振成像系统智能触摸完成检查。
- 缩短呼吸时间并提高患者依从性
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缩短呼吸时间并提高患者依从性
压缩感知可将扫描时间大幅度缩短。可与多种序列相结合，运用与2D/3D成像中。
缩短呼吸时间并提高患者依从性
压缩感知可将扫描时间大幅度缩短。可与多种序列相结合，运用与2D/3D成像中。
压缩感知可将扫描时间大幅度缩短。可与多种序列相结合，运用与2D/3D成像中。
规格
- 密封磁铁系统
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密封磁铁系统
|场强
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|孔设计
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|磁铁重量
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|典型同质V-RMS
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|微冷却技术
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|最大视场
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|磁铁控制器类型
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|低温蒸发率
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|排气管要求
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- 梯度
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梯度
|最高每个轴的振幅
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|最高每个轴的摆率
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- 选址信息
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选址信息
|最低选址要求
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|天花板高度（最小）
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- 射频接收
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射频接收
|独立接收通道数
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|模数转换器（ADC）的位置
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|从线圈到重建器的信号链
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|dStream
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- SmartWorkflow
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SmartWorkflow
|指导考试设置
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|自动患者居中
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|非接触式触发
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|室内考试开始
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|ScanWise植入物
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|自动化的计划和扫描
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|自动化病人指导
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|自动化后处理
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- 单人操作流程
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单人操作流程
|智能选择
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|智能扫描
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|自动运行
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|智能定位
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- 密封磁铁系统
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- 梯度
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梯度
|最高每个轴的振幅
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|最高每个轴的摆率
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- 医疗器械名称：医用磁共振成像系统 Magnetic Resonance Equipment
- 医疗器械生产企业名称：飞利浦医疗系统荷兰有限公司
- Philips Medical Systems Nederland B.V.
- 医疗器械注册证号：国械注进20203060264
- 广告批准文号：沪械广审(文)第250510-07714号
- 禁忌内容或者注意事项详见说明书
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