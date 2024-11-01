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InnoSight

便携式超声诊断系统

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飞利浦 InnoSight 超声诊断系统使您能够在更多地方为患者提供扫描诊断。InnoSight 超声诊断系统采用创新的人体工程学设计，小巧非常便携，具有临床多功能性，使您能够随时随地为患者提供超声诊断，无论在社区卫生院、诊所还是医院。

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直观的用户界面
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直观的用户界面和精简的工作流程使 InnoSight 易于使用，同时减少了新技术的学习时间。可定制的工作流程和可编程按键提供了个性化的体验。

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更强的移动性
更强的移动性

更强的移动性

符合人体工程学设计的 InnoSight 平板电脑重量仅为 2.5 kg，十分轻便，提供了更强的移动性。InnoSight 的蓄电池备份时间约为 1.5 小时，能够瞬时“启动”，并具有先进的连接特性，可实现无障碍移动。

更强的移动性

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符合人体工程学设计的 InnoSight 平板电脑重量仅为 2.5 kg，十分轻便，提供了更强的移动性。InnoSight 的蓄电池备份时间约为 1.5 小时，能够瞬时“启动”，并具有先进的连接特性，可实现无障碍移动。

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应用灵活
灵活的系统

灵活的系统

使用 InnoSight，您可以根据自己的需求和偏好配置系统。可以为图像、工作流程、连接、测量等自定义行为偏好。

灵活的系统

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连接
便捷的数据连接

便捷的数据连接

InnoSight 带有 Wi-Fi 和以太网连接，用于向医院 PACS 系统、无线打印和辅助显示屏传输 DICOM 数据。USB 连接使用户能够将患者数据轻松备份和存储到外部媒体。蓝牙连接使用户能够连接兼容的键盘进行数据输入。

便捷的数据连接

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高质量成像
高质量成像

高质量成像

InnoSight 配有 iSCAN、XRES 和 SonoCT，以提高各种应用的图像质量。这有助于减少斑点，提高信噪比，最终获得高质量成像体验。

高质量成像

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InnoSight 配有 iSCAN、XRES 和 SonoCT，以提高各种应用的图像质量。这有助于减少斑点，提高信噪比，最终获得高质量成像体验。

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穿刺针增强可视化
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穿刺针增强可视化

InnoSight 增强了穿刺针的可视化效果，以提高介入手术的准确性。

穿刺针增强可视化

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InnoSight 增强了穿刺针的可视化效果，以提高介入手术的准确性。

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符合人体工程学设计的 InnoSight 平板电脑重量仅为 2.5 kg，十分轻便，提供了更强的移动性。InnoSight 的蓄电池备份时间约为 1.5 小时，能够瞬时“启动”，并具有先进的连接特性，可实现无障碍移动。

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便捷的数据连接

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高质量成像
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穿刺针增强可视化
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InnoSight 增强了穿刺针的可视化效果，以提高介入手术的准确性。

穿刺针增强可视化

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穿刺针增强可视化

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规格

物理尺寸 - InnoSight 平板电脑
物理尺寸 - InnoSight 平板电脑
重量
  • 2.46 kg
长度
  • 31.9 cm
宽度
  • 8,79 英寸
高度
  • 3.2 cm
高清显示屏
  • 29.4 cm
传感器
传感器
凸阵探头 C6-2
  • 128 像素
线阵探头 L12-4
  • 128 像素
经阴道探头 C9-4v
  • 128 像素
相控阵探头 S4-2
  • 64 像素
InnoSight 移动推车
InnoSight 移动推车
重量
  • 27.7 kg
宽度
  • 48.6 cm
深度
  • 56.6 cm
可调高度
  • 118.6 cm 至 148.6 cm
物理尺寸 - InnoSight 平板电脑
物理尺寸 - InnoSight 平板电脑
重量
  • 2.46 kg
长度
  • 31.9 cm
传感器
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凸阵探头 C6-2
  • 128 像素
线阵探头 L12-4
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物理尺寸 - InnoSight 平板电脑
物理尺寸 - InnoSight 平板电脑
重量
  • 2.46 kg
长度
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  • 128 像素
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相控阵探头 S4-2
  • 64 像素
InnoSight 移动推车
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重量
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