InnoSight
便携式超声诊断系统
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飞利浦 InnoSight 超声诊断系统使您能够在更多地方为患者提供扫描诊断。InnoSight 超声诊断系统采用创新的人体工程学设计，小巧非常便携，具有临床多功能性，使您能够随时随地为患者提供超声诊断，无论在社区卫生院、诊所还是医院。
特点
- 直观的用户界面
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直观的用户界面
直观的用户界面和精简的工作流程使 InnoSight 易于使用，同时减少了新技术的学习时间。可定制的工作流程和可编程按键提供了个性化的体验。
直观的用户界面
直观的用户界面和精简的工作流程使 InnoSight 易于使用，同时减少了新技术的学习时间。可定制的工作流程和可编程按键提供了个性化的体验。
直观的用户界面和精简的工作流程使 InnoSight 易于使用，同时减少了新技术的学习时间。可定制的工作流程和可编程按键提供了个性化的体验。
- 更强的移动性
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更强的移动性
符合人体工程学设计的 InnoSight 平板电脑重量仅为 2.5 kg，十分轻便，提供了更强的移动性。InnoSight 的蓄电池备份时间约为 1.5 小时，能够瞬时“启动”，并具有先进的连接特性，可实现无障碍移动。
更强的移动性
符合人体工程学设计的 InnoSight 平板电脑重量仅为 2.5 kg，十分轻便，提供了更强的移动性。InnoSight 的蓄电池备份时间约为 1.5 小时，能够瞬时“启动”，并具有先进的连接特性，可实现无障碍移动。
符合人体工程学设计的 InnoSight 平板电脑重量仅为 2.5 kg，十分轻便，提供了更强的移动性。InnoSight 的蓄电池备份时间约为 1.5 小时，能够瞬时“启动”，并具有先进的连接特性，可实现无障碍移动。
- 应用灵活
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灵活的系统
使用 InnoSight，您可以根据自己的需求和偏好配置系统。可以为图像、工作流程、连接、测量等自定义行为偏好。
灵活的系统
使用 InnoSight，您可以根据自己的需求和偏好配置系统。可以为图像、工作流程、连接、测量等自定义行为偏好。
使用 InnoSight，您可以根据自己的需求和偏好配置系统。可以为图像、工作流程、连接、测量等自定义行为偏好。
- 连接
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便捷的数据连接
InnoSight 带有 Wi-Fi 和以太网连接，用于向医院 PACS 系统、无线打印和辅助显示屏传输 DICOM 数据。USB 连接使用户能够将患者数据轻松备份和存储到外部媒体。蓝牙连接使用户能够连接兼容的键盘进行数据输入。
便捷的数据连接
InnoSight 带有 Wi-Fi 和以太网连接，用于向医院 PACS 系统、无线打印和辅助显示屏传输 DICOM 数据。USB 连接使用户能够将患者数据轻松备份和存储到外部媒体。蓝牙连接使用户能够连接兼容的键盘进行数据输入。
InnoSight 带有 Wi-Fi 和以太网连接，用于向医院 PACS 系统、无线打印和辅助显示屏传输 DICOM 数据。USB 连接使用户能够将患者数据轻松备份和存储到外部媒体。蓝牙连接使用户能够连接兼容的键盘进行数据输入。
- 高质量成像
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高质量成像
InnoSight 配有 iSCAN、XRES 和 SonoCT，以提高各种应用的图像质量。这有助于减少斑点，提高信噪比，最终获得高质量成像体验。
高质量成像
InnoSight 配有 iSCAN、XRES 和 SonoCT，以提高各种应用的图像质量。这有助于减少斑点，提高信噪比，最终获得高质量成像体验。
InnoSight 配有 iSCAN、XRES 和 SonoCT，以提高各种应用的图像质量。这有助于减少斑点，提高信噪比，最终获得高质量成像体验。
- 穿刺针增强可视化
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穿刺针增强可视化
InnoSight 增强了穿刺针的可视化效果，以提高介入手术的准确性。
穿刺针增强可视化
InnoSight 增强了穿刺针的可视化效果，以提高介入手术的准确性。
InnoSight 增强了穿刺针的可视化效果，以提高介入手术的准确性。
规格
- 物理尺寸 - InnoSight 平板电脑
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物理尺寸 - InnoSight 平板电脑
|重量
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|长度
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|宽度
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|高度
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|高清显示屏
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- 传感器
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传感器
|凸阵探头 C6-2
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|线阵探头 L12-4
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|经阴道探头 C9-4v
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|相控阵探头 S4-2
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- InnoSight 移动推车
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InnoSight 移动推车
|重量
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|宽度
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|深度
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|可调高度
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- 物理尺寸 - InnoSight 平板电脑
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物理尺寸 - InnoSight 平板电脑
|重量
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|长度
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- 传感器
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传感器
|凸阵探头 C6-2
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|线阵探头 L12-4
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