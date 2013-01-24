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ClearVue 超声系统

ClearVue 650

超声系统

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飞利浦 ClearVue 650 超声系统是一个通用的经典超声系统，可以进行多种设置并适用于各种类型的检查。一流的图像质量和直观的操作使它显得卓尔不群您可以在二维、三维/四维成像中获得卓越的图像质量，使得三维/四维成像变得简单。

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产品展示

特点
应用范围 || Smart Design

应用范围适用于您的复杂病例

这个平台具有广泛的应用，包括从妇产科成像到心脏成像、腹部成像和一般成像。多功能系统的设计可以提供优质的图像质量，旨在提高诊断的准确性、提供直观的工作流程使其具有先进而操作简单的功能。
模块化设计 || Head to toe versatility

模块化设计增强了操作性能和可靠性

本系统经典的设计旨在降低系统的复杂性。模块化的设计意味着增强了轻质量推车的操作性能、可靠性和可持续发展，增强了便携性和可操作性。先进的操作性能和增值服务，旨在帮助您保持在最佳状态运行。
高效节能 || Superb image quality

高效节能，有助于降低成本

飞利浦的可持续发展全面关注改善个人的健康状况，提高居民社区的福利设施。该系统高效节能，功耗低，有助于节省能源成本。该系统散热少，极其适合用于较小空间，同时降低了冷却成本。
Range of applications || Head to toe versatility

高级3D/4D成像

所有的ClearVue探头都包含Active Array技术，包括V6-2和3D9-3V，3D立体渲染和动态4D成像提供了令人难以置信的清晰度和精细分辨率。
Active Array 技术 || Superb image quality

Active Array 技术用于提高图像质量

因为有 Active Array 技术，才能有令人惊叹的二维和三维/四维图像，具有您需要的细节分辨率。它提供了先进的三维/四维的功能，如 Auto Face Reveal 和 Fetal STIC。ClearVue 三维/四维功能的设计易于使用和学习，使三维/四维可以无缝地融入您日常的临床工作流程中。
Modular design || Head to toe versatility

Auto Face Reveal 胎儿面部自动识别

智能化捕捉胎儿面部的3D显像，大大提高潜在面部缺陷诊断的准确度。

ClearVue 让一切变得简单

 

ClearVue 650 可提供先进的飞利浦自动化、程序指导，帮您灵活选择所需的图像质量，还可提供 iSCAN 一键自动化和 SmartExam 协议等功能。我们可以提供工作流程改进和易于使用的可定制报告模板，包括简单查询数据输入字段。

稳定高效的整机系统
美观而坚固的设计可在具有挑战性的环境中保证重要的可靠性。ClearVue 为您保证每一天的可靠运行。

全面的临床解决方案
ClearVue 系列可提供工作流程强化功能以及一系列跨临床学科的功能，包括常规成像、腹部、血管、肌肉骨骼、小器官、妇产科和心脏检查。

全新的整机精品配置

ClearVue 系列的所有产品都共享一个高级处理平台，以应对大批量实时扫描，保证卓越的图像质量。与以前的 ClearVue 产品相比，新 ClearVue 系列的软硬件和应用都得到重大改进，耐用性达到前所未有的高度。

系统可升级扩展功能
ClearVue 采用直观的扫描界面，使用简单容易上手，不仅如此，还可以轻松升级，加入更多临床功能和探头，让您的系统随着您的发展不断演进。

全方位支持您

教育

及时了解最新的临床程序和技术

 

 

 

学习中心
Philips Ultrasound system customer services

客户服务

有我们管理照看您的系统，您便可以专注工作，以更低成本为更多患者提供更好的医疗服务。

 

服务协议
Financial solutions from Philips medical capital

财务解决方案

专为医疗保健机构定制的创新财务解决方案

 

 

 

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  • 苏食药监械（准）字2013第2230988号

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