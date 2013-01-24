飞利浦 ClearVue 650 超声系统是一个通用的经典超声系统，可以进行多种设置并适用于各种类型的检查。一流的图像质量和直观的操作使它显得卓尔不群您可以在二维、三维/四维成像中获得卓越的图像质量，使得三维/四维成像变得简单。