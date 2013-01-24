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飞利浦 ClearVue 650 超声系统是一个通用的经典超声系统，可以进行多种设置并适用于各种类型的检查。一流的图像质量和直观的操作使它显得卓尔不群您可以在二维、三维/四维成像中获得卓越的图像质量，使得三维/四维成像变得简单。
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应用范围适用于您的复杂病例
模块化设计增强了操作性能和可靠性
高效节能，有助于降低成本
高级3D/4D成像
Active Array 技术用于提高图像质量
Auto Face Reveal 胎儿面部自动识别
ClearVue 650 可提供先进的飞利浦自动化、程序指导，帮您灵活选择所需的图像质量，还可提供 iSCAN 一键自动化和 SmartExam 协议等功能。我们可以提供工作流程改进和易于使用的可定制报告模板，包括简单查询数据输入字段。
全新的整机精品配置
ClearVue 系列的所有产品都共享一个高级处理平台，以应对大批量实时扫描，保证卓越的图像质量。与以前的 ClearVue 产品相比，新 ClearVue 系列的软硬件和应用都得到重大改进，耐用性达到前所未有的高度。
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