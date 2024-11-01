动态心电图监护 软件
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飞利浦动态心电图监护系统提供您所需的所有工具，能够快速准确地记录、分析、诊断以及交流心电图数据。该系统包括紧凑型记录器和动态心电图监护软件，能够进行放大或缩小以满足您的需求。
特点
- 功能强大的工具 || 快捷的工作流程
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功能强大的工具加快操作速度
即插即用的双扩充底座使心电图快速下载：通常不到 90 秒。您能够用 4 种不同方式中的任意一种在数分钟内进行扫描，这些方式均使用 Zymed 算法。
即插即用的双扩充底座使心电图快速下载：通常不到 90 秒。您能够用 4 种不同方式中的任意一种在数分钟内进行扫描，这些方式均使用 Zymed 算法。
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- EASI 导联系统 || 快捷的工作流程
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EASI 导联系统让数据收集更为快速
动态心电图分析软件具有 EASI 导联系统的临床优势。5 个 EASI 电极通过 3 个通道采集衍生的 12 导联心电图，使您快速获取高质量的患者数据。
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- 自定义报告 || 快捷的工作流程
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客户报告加快报告速度
创建准确、个性化的报告，并能根据您的偏好，将其存储于 EMR（电子病历）、HIS（医院信息系统）或 TraceMasterVue 系统中。
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创建准确、个性化的报告，并能根据您的偏好，将其存储于 EMR（电子病历）、HIS（医院信息系统）或 TraceMasterVue 系统中。
- 功能强大的工具 || 快捷的工作流程
- EASI 导联系统 || 快捷的工作流程
- 自定义报告 || 快捷的工作流程
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