PageWriter TC10
轻便易用、经济实惠的心电图机
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PageWriter TC10 心电图机先进的内核和可定制的自动化工作流程适应您随时的业务变化。轻巧便携和高安全性的无线连接可在广泛的护理环境中满足以患者为中心的临床需求。
特点
- 提升诊断能力
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提升诊断能力
飞利浦DXL心电算法针对心电图节律和形态提供全面的心电图分析以及先进的STEMI辅助诊断工具，为各类患者提供准确的心电图信息。
飞利浦DXL心电算法针对心电图节律和形态提供全面的心电图分析以及先进的STEMI辅助诊断工具，为各类患者提供准确的心电图信息。
飞利浦DXL心电算法针对心电图节律和形态提供全面的心电图分析以及先进的STEMI辅助诊断工具，为各类患者提供准确的心电图信息。
- 强化安全连接
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强化安全连接
TC10心电图机基于标准操作系统平台，可无缝接入现有IT基础设施，采用标准网络协议和最新加密无线协议实现安全可靠的双向通讯，保护患者、员工和财务的信息隐私。
TC10心电图机基于标准操作系统平台，可无缝接入现有IT基础设施，采用标准网络协议和最新加密无线协议实现安全可靠的双向通讯，保护患者、员工和财务的信息隐私。
TC10心电图机基于标准操作系统平台，可无缝接入现有IT基础设施，采用标准网络协议和最新加密无线协议实现安全可靠的双向通讯，保护患者、员工和财务的信息隐私。
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