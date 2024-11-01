PageWriter TC10 轻便易用、经济实惠的心电图机

PageWriter TC10 心电图机先进的内核和可定制的自动化工作流程适应您随时的业务变化。轻巧便携和高安全性的无线连接可在广泛的护理环境中满足以患者为中心的临床需求。