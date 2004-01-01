HeartStart Data Messenger
除颤器数据共享软件
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从飞利浦除颤器快速轻松地下载患者病例数据，并与您的科室主任、同事，或患者的医生共享这些数据进行分析。用您的计算机，简单地将病例时间和除颤器时钟同步。
特点
- 易于使用，响应迅速 || 高效的工作流程
-
多样化的病例处理，有助于您接触到合适的人
通过 LAN 从您的 HeartStart MRx 上快速地自动下载多个患者急救事件，并将它们打包转给 Event Review Pro database 事件回顾软件数据库或患者医疗关护电子报告系统 (ePCR)。
通过 LAN 从您的 HeartStart MRx 上快速地自动下载多个患者急救事件，并将它们打包转给 Event Review Pro database 事件回顾软件数据库或患者医疗关护电子报告系统 (ePCR)。
通过 LAN 从您的 HeartStart MRx 上快速地自动下载多个患者急救事件，并将它们打包转给 Event Review Pro database 事件回顾软件数据库或患者医疗关护电子报告系统 (ePCR)。
- 人工模式和自动模式 || 高效的工作流程
-
丰富的临床信息，促进患者护理
直接在现场将 12 导联心电图和生命体征数据从您的 HeartStart MRx 转发给 HeartStart 远程医疗系统或 HeartStart 12 导联中转站。
直接在现场将 12 导联心电图和生命体征数据从您的 HeartStart MRx 转发给 HeartStart 远程医疗系统或 HeartStart 12 导联中转站。
直接在现场将 12 导联心电图和生命体征数据从您的 HeartStart MRx 转发给 HeartStart 远程医疗系统或 HeartStart 12 导联中转站。
- 易于使用，响应迅速 || 高效的工作流程
- 人工模式和自动模式 || 高效的工作流程
规格
- 可靠的除颤器
-
可靠的除颤器
|自动体外除颤器
|
|高级生命支持 (ALS) 监护仪/除颤器
|
- 可靠的除颤器
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可靠的除颤器
|自动体外除颤器
|
|高级生命支持 (ALS) 监护仪/除颤器
|
- 仅限 HeartStart FR3 和 MRx 除颤器
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