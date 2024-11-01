Avalon FM20
胎儿监护仪
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Avalon FM胎儿/母亲监护仪是利用 Smart Pulse（智能脉搏）技术提供自动重合检测（交叉通道验证）功能的系统。该设备分别测量胎儿和母亲心率，从而提高诊断信心。
特点
- NST迹线解释 || Advanced clinical decision sup
-
NST迹线解释可提高效率
内置的NST迹线解释是一个用于产前监护的临床决策支持 (CDS)应用程序。它通过整理出需要产科医生进一步分析的相关迹线信息来帮助提高效率。
内置的NST迹线解释是一个用于产前监护的临床决策支持 (CDS)应用程序。它通过整理出需要产科医生进一步分析的相关迹线信息来帮助提高效率。
内置的NST迹线解释是一个用于产前监护的临床决策支持 (CDS)应用程序。它通过整理出需要产科医生进一步分析的相关迹线信息来帮助提高效率。
- Avalon CTS || Versatile and comfortable
-
Avalon CTS 让患者自由移动
当与 Avalon 无线探头系统 (CTS) 连接时，在医护团队需要持续监护期间，母亲可以在CTS基站附近100米范围内自由移动。CTS也能将数据传送到 IntelliSpace Perinatal 信息系统并添加到病人的总体病例中。
当与 Avalon 无线探头系统 (CTS) 连接时，在医护团队需要持续监护期间，母亲可以在CTS基站附近100米范围内自由移动。CTS也能将数据传送到 IntelliSpace Perinatal 信息系统并添加到病人的总体病例中。
当与 Avalon 无线探头系统 (CTS) 连接时，在医护团队需要持续监护期间，母亲可以在CTS基站附近100米范围内自由移动。CTS也能将数据传送到 IntelliSpace Perinatal 信息系统并添加到病人的总体病例中。
- 可靠性 || Reliable flow of information
-
可靠性允许无间断性的操作
Avalon FM 系列不间断的信息流会让您感到信心十足。该设备可选配使用电池，使孕妇在医疗转运过程当中也能得到稳定的监测。它还具有备份存储器和LAN接口、以及智能探头和彩色触摸屏的特性。
Avalon FM 系列不间断的信息流会让您感到信心十足。该设备可选配使用电池，使孕妇在医疗转运过程当中也能得到稳定的监测。它还具有备份存储器和LAN接口、以及智能探头和彩色触摸屏的特性。
Avalon FM 系列不间断的信息流会让您感到信心十足。该设备可选配使用电池，使孕妇在医疗转运过程当中也能得到稳定的监测。它还具有备份存储器和LAN接口、以及智能探头和彩色触摸屏的特性。
- 大而直观的彩色显示屏 || Intuitive and easy to use
-
大而直观的彩色显示屏，状态显示清晰
彩色显示屏明亮清晰，大字体显示，您可以轻松地观看母亲和胎儿的各种读数。
彩色显示屏明亮清晰，大字体显示，您可以轻松地观看母亲和胎儿的各种读数。
彩色显示屏明亮清晰，大字体显示，您可以轻松地观看母亲和胎儿的各种读数。
- Smart Pulse 智能脉搏 || Advanced clinical decision sup
-
Smart Pulse 智能脉搏用于自动重合检测
Smart Pulse 智能脉搏提供交叉通道验证功能。它连续地对所有胎儿和母亲的心率进行比较，以确保每一个心率都能得到有效测量。
Smart Pulse 智能脉搏提供交叉通道验证功能。它连续地对所有胎儿和母亲的心率进行比较，以确保每一个心率都能得到有效测量。
Smart Pulse 智能脉搏提供交叉通道验证功能。它连续地对所有胎儿和母亲的心率进行比较，以确保每一个心率都能得到有效测量。
- 三胞胎监护选项 || Versatile and comfortable
-
三胞胎监护选项扩展监护能力
只有 Avalon FM 系列能够在一台监护仪上使用同样的超声频率监护三胞胎。因此，一台 Avalon 监护仪就能够用来满足更广泛的临床需求。
只有 Avalon FM 系列能够在一台监护仪上使用同样的超声频率监护三胞胎。因此，一台 Avalon 监护仪就能够用来满足更广泛的临床需求。
只有 Avalon FM 系列能够在一台监护仪上使用同样的超声频率监护三胞胎。因此，一台 Avalon 监护仪就能够用来满足更广泛的临床需求。
- IntelliSpace Perinatal 连通性
-
IntelliSpace Perinatal 连通性出色，用于持续护理
Avalon FM20 胎儿监护仪可与 IntelliSpace Perinatal、飞利浦产科监测和信息管理系统相连。它可为孕产期全程监护提供支持：从首次产前检查到分娩、产后、新生儿记录、出院和产后随访的整个过程。
IntelliSpace Perinatal 连通性出色，用于持续护理
Avalon FM20 胎儿监护仪可与 IntelliSpace Perinatal、飞利浦产科监测和信息管理系统相连。它可为孕产期全程监护提供支持：从首次产前检查到分娩、产后、新生儿记录、出院和产后随访的整个过程。
IntelliSpace Perinatal 连通性出色，用于持续护理
Avalon FM20 胎儿监护仪可与 IntelliSpace Perinatal、飞利浦产科监测和信息管理系统相连。它可为孕产期全程监护提供支持：从首次产前检查到分娩、产后、新生儿记录、出院和产后随访的整个过程。
- 智能探头 || Intuitive and easy to use
-
智能探头简化操作
智能探头具有自动识别功能，其“查找LED”指示器能自动看到已插入的探头。当探头插入时，屏幕布局会自动以恰当的格式显示数据。这样就简化了医护人员的操作。
智能探头具有自动识别功能，其“查找LED”指示器能自动看到已插入的探头。当探头插入时，屏幕布局会自动以恰当的格式显示数据。这样就简化了医护人员的操作。
智能探头具有自动识别功能，其“查找LED”指示器能自动看到已插入的探头。当探头插入时，屏幕布局会自动以恰当的格式显示数据。这样就简化了医护人员的操作。
- 丰富的读数 || Advanced clinical decision sup
-
读数丰富，了解更全面
该产前胎儿监护仪可提供各种读数。这些读数包括：外部监测的胎心率、宫缩压力和胎动值；功能整合在宫缩探头中的孕产妇脉搏测量值；可选择的孕产妇心率和血压（带脉率）值。
该产前胎儿监护仪可提供各种读数。这些读数包括：外部监测的胎心率、宫缩压力和胎动值；功能整合在宫缩探头中的孕产妇脉搏测量值；可选择的孕产妇心率和血压（带脉率）值。
该产前胎儿监护仪可提供各种读数。这些读数包括：外部监测的胎心率、宫缩压力和胎动值；功能整合在宫缩探头中的孕产妇脉搏测量值；可选择的孕产妇心率和血压（带脉率）值。
- NST迹线解释 || Advanced clinical decision sup
- Avalon CTS || Versatile and comfortable
- 可靠性 || Reliable flow of information
- 大而直观的彩色显示屏 || Intuitive and easy to use
规格
- 电池
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- 普通
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- 波形
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- 参数
-
参数
|外部胎儿参数
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|双胞胎能力
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|三胞胎能力
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|内部胎儿参数
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|孕产妇参数
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|Smart Pulse（智能脉搏）技术
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|交叉通道验证
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|胎儿活动图
|
- 接口
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接口
|系统接口（可选择）
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|PS/2 接口
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- 读数
-
读数
|NST迹线解释（可选择）
|
|NST计时器
|
- 数据存储
-
- 重量
-
重量
|无电池重量
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|带电池重量
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- 显示器
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显示器
|监护仪显示器
|
|触摸屏操作
|
- 电池
-
- 普通
-
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