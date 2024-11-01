可靠性允许无间断性的操作

Avalon FM 系列不间断的信息流会让您感到信心十足。该设备可选配使用电池，使孕妇在医疗转运过程当中也能得到稳定的监测。它还具有备份存储器和LAN接口、以及智能探头和彩色触摸屏的特性。