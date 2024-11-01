IntelliVue MP5
床旁病人监护仪
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飞利浦 IntelliVue MP5 床旁病人监护仪可以提供患者的监护信息。这款监护仪将 IntelliVue 系列产品的监护功能整合到一个紧凑的设计当中，采用了坚固耐用的外壳，可以用于各种不同的护理环境。
特点
- 直观的触摸屏 || Easy to use
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直观的触摸屏简化工作流程
该用户界面旨在提高测量数据的显示性，让使用更便捷，而且还可兼容标准软件，帮助您更专注于患者护理，而不仅仅是监护仪。
该用户界面旨在提高测量数据的显示性，让使用更便捷，而且还可兼容标准软件，帮助您更专注于患者护理，而不仅仅是监护仪。
该用户界面旨在提高测量数据的显示性，让使用更便捷，而且还可兼容标准软件，帮助您更专注于患者护理，而不仅仅是监护仪。
- 一体式设计 || Advanced Clinical Decision Sup
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一体式设计减化设置过程
配有常规需要的各项测量参数，当用于标准测量时无需进行用户设置。其中包括心电图 (ECG)、血氧饱和度(SpO2)、无创血压测量 (NBP)、多达两个有创压力和温度测量选项、二氧化碳 (CO2) / 气体监测选项，而且还可兼容麻醉监测模块。
配有常规需要的各项测量参数，当用于标准测量时无需进行用户设置。其中包括心电图 (ECG)、血氧饱和度(SpO2)、无创血压测量 (NBP)、多达两个有创压力和温度测量选项、二氧化碳 (CO2) / 气体监测选项，而且还可兼容麻醉监测模块。
配有常规需要的各项测量参数，当用于标准测量时无需进行用户设置。其中包括心电图 (ECG)、血氧饱和度(SpO2)、无创血压测量 (NBP)、多达两个有创压力和温度测量选项、二氧化碳 (CO2) / 气体监测选项，而且还可兼容麻醉监测模块。
- 有线和无线联网 || Continuous connection
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有线和无线联网提供无间断信息分享
该监护仪可以连接至覆盖全院的 IntelliVue 临床网络。您可以安心地管理患者护理工作，不必担心数据传输延迟。
该监护仪可以连接至覆盖全院的 IntelliVue 临床网络。您可以安心地管理患者护理工作，不必担心数据传输延迟。
该监护仪可以连接至覆盖全院的 IntelliVue 临床网络。您可以安心地管理患者护理工作，不必担心数据传输延迟。
- 智能动态通道 || Easy to use
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智能动态通道自动调节波形大小
根据配置自动调节波形大小。
- 水平趋势 || Advanced Clinical Decision Sup
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水平趋势显示前后变化情况
屏幕水平分割为上下两部分，上半部分显示实时波，下半部分显示水平趋势测量结果，让您能够一目了然地看到所改变的趋势。
屏幕水平分割为上下两部分，上半部分显示实时波，下半部分显示水平趋势测量结果，让您能够一目了然地看到所改变的趋势。
屏幕水平分割为上下两部分，上半部分显示实时波，下半部分显示水平趋势测量结果，让您能够一目了然地看到所改变的趋势。
- 高分辨率显示选项 || Continuous connection
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高分辨率显示功能增强视觉体验
您可以使用选配的 IntelliVue XDS 软件将监护仪连接至大型显示解决方案。高分辨率的床旁显示屏让您能够一目了然地查看重要患者信息。XDS 远程控制装置让您可以舒适地工作。
您可以使用选配的 IntelliVue XDS 软件将监护仪连接至大型显示解决方案。高分辨率的床旁显示屏让您能够一目了然地查看重要患者信息。XDS 远程控制装置让您可以舒适地工作。
您可以使用选配的 IntelliVue XDS 软件将监护仪连接至大型显示解决方案。高分辨率的床旁显示屏让您能够一目了然地查看重要患者信息。XDS 远程控制装置让您可以舒适地工作。
- IntelliVue 监护早期预警评分 || Advanced Clinical Decision Sup
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生命体征监护仪上的 IntelliVue 监护早期预警评分
帮助临床医生及早识别患者病情恶化的细微症状。早期预警评分专为促进快速干预、改善患者诊疗效果而设计。
生命体征监护仪上的 IntelliVue 监护早期预警评分
帮助临床医生及早识别患者病情恶化的细微症状。早期预警评分专为促进快速干预、改善患者诊疗效果而设计。
生命体征监护仪上的 IntelliVue 监护早期预警评分
帮助临床医生及早识别患者病情恶化的细微症状。早期预警评分专为促进快速干预、改善患者诊疗效果而设计。
- ST Map || Advanced Clinical Decision Sup
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ST Map用于识别 ST 段改变
这一功能能够收集冠状面（肢体导联）和水平（胸导联）平面的 ST 段数值和趋势，并以整合的方式显示出来，从而让临床医生更容易发现心脏 ST 段的改变及其变化位置。
这一功能能够收集冠状面（肢体导联）和水平（胸导联）平面的 ST 段数值和趋势，并以整合的方式显示出来，从而让临床医生更容易发现心脏 ST 段的改变及其变化位置。
这一功能能够收集冠状面（肢体导联）和水平（胸导联）平面的 ST 段数值和趋势，并以整合的方式显示出来，从而让临床医生更容易发现心脏 ST 段的改变及其变化位置。
- ProtocolWatch || Advanced Clinical Decision Sup
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ProtocolWatch 优化循证诊疗
根据诊疗标准连续核对监护数据，优化脓毒血症诊疗过程，在关键时刻为您提供必要信息。ProtocolWatch 无论何时都能满足脓毒血症治疗标准，能够为临床医生提供检查、观察或方案中所列的介入治疗方面的相关提示。ProtocolWatch 还可以生成并打印日志，用于信息存档和质量改进。
根据诊疗标准连续核对监护数据，优化脓毒血症诊疗过程，在关键时刻为您提供必要信息。ProtocolWatch 无论何时都能满足脓毒血症治疗标准，能够为临床医生提供检查、观察或方案中所列的介入治疗方面的相关提示。ProtocolWatch 还可以生成并打印日志，用于信息存档和质量改进。
根据诊疗标准连续核对监护数据，优化脓毒血症诊疗过程，在关键时刻为您提供必要信息。ProtocolWatch 无论何时都能满足脓毒血症治疗标准，能够为临床医生提供检查、观察或方案中所列的介入治疗方面的相关提示。ProtocolWatch 还可以生成并打印日志，用于信息存档和质量改进。
- 直观的触摸屏 || Easy to use
- 一体式设计 || Advanced Clinical Decision Sup
- 有线和无线联网 || Continuous connection
- 智能动态通道 || Easy to use
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