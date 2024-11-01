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IntelliVue MP5

床旁病人监护仪

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飞利浦 IntelliVue MP5 床旁病人监护仪可以提供患者的监护信息。这款监护仪将 IntelliVue 系列产品的监护功能整合到一个紧凑的设计当中，采用了坚固耐用的外壳，可以用于各种不同的护理环境。

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特点
直观的触摸屏 || Easy to use

直观的触摸屏简化工作流程

该用户界面旨在提高测量数据的显示性，让使用更便捷，而且还可兼容标准软件，帮助您更专注于患者护理，而不仅仅是监护仪。

直观的触摸屏简化工作流程

该用户界面旨在提高测量数据的显示性，让使用更便捷，而且还可兼容标准软件，帮助您更专注于患者护理，而不仅仅是监护仪。

直观的触摸屏简化工作流程

该用户界面旨在提高测量数据的显示性，让使用更便捷，而且还可兼容标准软件，帮助您更专注于患者护理，而不仅仅是监护仪。
一体式设计 || Advanced Clinical Decision Sup

一体式设计减化设置过程

配有常规需要的各项测量参数，当用于标准测量时无需进行用户设置。其中包括心电图 (ECG)、血氧饱和度(SpO2)、无创血压测量 (NBP)、多达两个有创压力和温度测量选项、二氧化碳 (CO2) / 气体监测选项，而且还可兼容麻醉监测模块。

一体式设计减化设置过程

配有常规需要的各项测量参数，当用于标准测量时无需进行用户设置。其中包括心电图 (ECG)、血氧饱和度(SpO2)、无创血压测量 (NBP)、多达两个有创压力和温度测量选项、二氧化碳 (CO2) / 气体监测选项，而且还可兼容麻醉监测模块。

一体式设计减化设置过程

配有常规需要的各项测量参数，当用于标准测量时无需进行用户设置。其中包括心电图 (ECG)、血氧饱和度(SpO2)、无创血压测量 (NBP)、多达两个有创压力和温度测量选项、二氧化碳 (CO2) / 气体监测选项，而且还可兼容麻醉监测模块。
有线和无线联网 || Continuous connection

有线和无线联网提供无间断信息分享

该监护仪可以连接至覆盖全院的 IntelliVue 临床网络。您可以安心地管理患者护理工作，不必担心数据传输延迟。

有线和无线联网提供无间断信息分享

该监护仪可以连接至覆盖全院的 IntelliVue 临床网络。您可以安心地管理患者护理工作，不必担心数据传输延迟。

有线和无线联网提供无间断信息分享

该监护仪可以连接至覆盖全院的 IntelliVue 临床网络。您可以安心地管理患者护理工作，不必担心数据传输延迟。
智能动态通道 || Easy to use

智能动态通道自动调节波形大小

根据配置自动调节波形大小。

智能动态通道自动调节波形大小

根据配置自动调节波形大小。

智能动态通道自动调节波形大小

根据配置自动调节波形大小。
水平趋势 || Advanced Clinical Decision Sup

水平趋势显示前后变化情况

屏幕水平分割为上下两部分，上半部分显示实时波，下半部分显示水平趋势测量结果，让您能够一目了然地看到所改变的趋势。

水平趋势显示前后变化情况

屏幕水平分割为上下两部分，上半部分显示实时波，下半部分显示水平趋势测量结果，让您能够一目了然地看到所改变的趋势。

水平趋势显示前后变化情况

屏幕水平分割为上下两部分，上半部分显示实时波，下半部分显示水平趋势测量结果，让您能够一目了然地看到所改变的趋势。
高分辨率显示选项 || Continuous connection

高分辨率显示功能增强视觉体验

您可以使用选配的 IntelliVue XDS 软件将监护仪连接至大型显示解决方案。高分辨率的床旁显示屏让您能够一目了然地查看重要患者信息。XDS 远程控制装置让您可以舒适地工作。

高分辨率显示功能增强视觉体验

您可以使用选配的 IntelliVue XDS 软件将监护仪连接至大型显示解决方案。高分辨率的床旁显示屏让您能够一目了然地查看重要患者信息。XDS 远程控制装置让您可以舒适地工作。

高分辨率显示功能增强视觉体验

您可以使用选配的 IntelliVue XDS 软件将监护仪连接至大型显示解决方案。高分辨率的床旁显示屏让您能够一目了然地查看重要患者信息。XDS 远程控制装置让您可以舒适地工作。
IntelliVue 监护早期预警评分 || Advanced Clinical Decision Sup

生命体征监护仪上的 IntelliVue 监护早期预警评分

帮助临床医生及早识别患者病情恶化的细微症状。早期预警评分专为促进快速干预、改善患者诊疗效果而设计。

生命体征监护仪上的 IntelliVue 监护早期预警评分

帮助临床医生及早识别患者病情恶化的细微症状。早期预警评分专为促进快速干预、改善患者诊疗效果而设计。

生命体征监护仪上的 IntelliVue 监护早期预警评分

帮助临床医生及早识别患者病情恶化的细微症状。早期预警评分专为促进快速干预、改善患者诊疗效果而设计。
ST Map || Advanced Clinical Decision Sup

ST Map用于识别 ST 段改变

这一功能能够收集冠状面（肢体导联）和水平（胸导联）平面的 ST 段数值和趋势，并以整合的方式显示出来，从而让临床医生更容易发现心脏 ST 段的改变及其变化位置。

ST Map用于识别 ST 段改变

这一功能能够收集冠状面（肢体导联）和水平（胸导联）平面的 ST 段数值和趋势，并以整合的方式显示出来，从而让临床医生更容易发现心脏 ST 段的改变及其变化位置。

ST Map用于识别 ST 段改变

这一功能能够收集冠状面（肢体导联）和水平（胸导联）平面的 ST 段数值和趋势，并以整合的方式显示出来，从而让临床医生更容易发现心脏 ST 段的改变及其变化位置。
ProtocolWatch || Advanced Clinical Decision Sup

ProtocolWatch 优化循证诊疗

根据诊疗标准连续核对监护数据，优化脓毒血症诊疗过程，在关键时刻为您提供必要信息。ProtocolWatch 无论何时都能满足脓毒血症治疗标准，能够为临床医生提供检查、观察或方案中所列的介入治疗方面的相关提示。ProtocolWatch 还可以生成并打印日志，用于信息存档和质量改进。

ProtocolWatch 优化循证诊疗

根据诊疗标准连续核对监护数据，优化脓毒血症诊疗过程，在关键时刻为您提供必要信息。ProtocolWatch 无论何时都能满足脓毒血症治疗标准，能够为临床医生提供检查、观察或方案中所列的介入治疗方面的相关提示。ProtocolWatch 还可以生成并打印日志，用于信息存档和质量改进。

ProtocolWatch 优化循证诊疗

根据诊疗标准连续核对监护数据，优化脓毒血症诊疗过程，在关键时刻为您提供必要信息。ProtocolWatch 无论何时都能满足脓毒血症治疗标准，能够为临床医生提供检查、观察或方案中所列的介入治疗方面的相关提示。ProtocolWatch 还可以生成并打印日志，用于信息存档和质量改进。
  • 直观的触摸屏 || Easy to use
  • 一体式设计 || Advanced Clinical Decision Sup
  • 有线和无线联网 || Continuous connection
  • 智能动态通道 || Easy to use
查看所有功能
直观的触摸屏 || Easy to use

直观的触摸屏简化工作流程

该用户界面旨在提高测量数据的显示性，让使用更便捷，而且还可兼容标准软件，帮助您更专注于患者护理，而不仅仅是监护仪。

直观的触摸屏简化工作流程

该用户界面旨在提高测量数据的显示性，让使用更便捷，而且还可兼容标准软件，帮助您更专注于患者护理，而不仅仅是监护仪。

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该用户界面旨在提高测量数据的显示性，让使用更便捷，而且还可兼容标准软件，帮助您更专注于患者护理，而不仅仅是监护仪。
一体式设计 || Advanced Clinical Decision Sup

一体式设计减化设置过程

配有常规需要的各项测量参数，当用于标准测量时无需进行用户设置。其中包括心电图 (ECG)、血氧饱和度(SpO2)、无创血压测量 (NBP)、多达两个有创压力和温度测量选项、二氧化碳 (CO2) / 气体监测选项，而且还可兼容麻醉监测模块。

一体式设计减化设置过程

配有常规需要的各项测量参数，当用于标准测量时无需进行用户设置。其中包括心电图 (ECG)、血氧饱和度(SpO2)、无创血压测量 (NBP)、多达两个有创压力和温度测量选项、二氧化碳 (CO2) / 气体监测选项，而且还可兼容麻醉监测模块。

一体式设计减化设置过程

配有常规需要的各项测量参数，当用于标准测量时无需进行用户设置。其中包括心电图 (ECG)、血氧饱和度(SpO2)、无创血压测量 (NBP)、多达两个有创压力和温度测量选项、二氧化碳 (CO2) / 气体监测选项，而且还可兼容麻醉监测模块。
有线和无线联网 || Continuous connection

有线和无线联网提供无间断信息分享

该监护仪可以连接至覆盖全院的 IntelliVue 临床网络。您可以安心地管理患者护理工作，不必担心数据传输延迟。

有线和无线联网提供无间断信息分享

该监护仪可以连接至覆盖全院的 IntelliVue 临床网络。您可以安心地管理患者护理工作，不必担心数据传输延迟。

有线和无线联网提供无间断信息分享

该监护仪可以连接至覆盖全院的 IntelliVue 临床网络。您可以安心地管理患者护理工作，不必担心数据传输延迟。
智能动态通道 || Easy to use

智能动态通道自动调节波形大小

根据配置自动调节波形大小。

智能动态通道自动调节波形大小

根据配置自动调节波形大小。

智能动态通道自动调节波形大小

根据配置自动调节波形大小。
水平趋势 || Advanced Clinical Decision Sup

水平趋势显示前后变化情况

屏幕水平分割为上下两部分，上半部分显示实时波，下半部分显示水平趋势测量结果，让您能够一目了然地看到所改变的趋势。

水平趋势显示前后变化情况

屏幕水平分割为上下两部分，上半部分显示实时波，下半部分显示水平趋势测量结果，让您能够一目了然地看到所改变的趋势。

水平趋势显示前后变化情况

屏幕水平分割为上下两部分，上半部分显示实时波，下半部分显示水平趋势测量结果，让您能够一目了然地看到所改变的趋势。
高分辨率显示选项 || Continuous connection

高分辨率显示功能增强视觉体验

您可以使用选配的 IntelliVue XDS 软件将监护仪连接至大型显示解决方案。高分辨率的床旁显示屏让您能够一目了然地查看重要患者信息。XDS 远程控制装置让您可以舒适地工作。

高分辨率显示功能增强视觉体验

您可以使用选配的 IntelliVue XDS 软件将监护仪连接至大型显示解决方案。高分辨率的床旁显示屏让您能够一目了然地查看重要患者信息。XDS 远程控制装置让您可以舒适地工作。

高分辨率显示功能增强视觉体验

您可以使用选配的 IntelliVue XDS 软件将监护仪连接至大型显示解决方案。高分辨率的床旁显示屏让您能够一目了然地查看重要患者信息。XDS 远程控制装置让您可以舒适地工作。
IntelliVue 监护早期预警评分 || Advanced Clinical Decision Sup

生命体征监护仪上的 IntelliVue 监护早期预警评分

帮助临床医生及早识别患者病情恶化的细微症状。早期预警评分专为促进快速干预、改善患者诊疗效果而设计。

生命体征监护仪上的 IntelliVue 监护早期预警评分

帮助临床医生及早识别患者病情恶化的细微症状。早期预警评分专为促进快速干预、改善患者诊疗效果而设计。

生命体征监护仪上的 IntelliVue 监护早期预警评分

帮助临床医生及早识别患者病情恶化的细微症状。早期预警评分专为促进快速干预、改善患者诊疗效果而设计。
ST Map || Advanced Clinical Decision Sup

ST Map用于识别 ST 段改变

这一功能能够收集冠状面（肢体导联）和水平（胸导联）平面的 ST 段数值和趋势，并以整合的方式显示出来，从而让临床医生更容易发现心脏 ST 段的改变及其变化位置。

ST Map用于识别 ST 段改变

这一功能能够收集冠状面（肢体导联）和水平（胸导联）平面的 ST 段数值和趋势，并以整合的方式显示出来，从而让临床医生更容易发现心脏 ST 段的改变及其变化位置。

ST Map用于识别 ST 段改变

这一功能能够收集冠状面（肢体导联）和水平（胸导联）平面的 ST 段数值和趋势，并以整合的方式显示出来，从而让临床医生更容易发现心脏 ST 段的改变及其变化位置。
ProtocolWatch || Advanced Clinical Decision Sup

ProtocolWatch 优化循证诊疗

根据诊疗标准连续核对监护数据，优化脓毒血症诊疗过程，在关键时刻为您提供必要信息。ProtocolWatch 无论何时都能满足脓毒血症治疗标准，能够为临床医生提供检查、观察或方案中所列的介入治疗方面的相关提示。ProtocolWatch 还可以生成并打印日志，用于信息存档和质量改进。

ProtocolWatch 优化循证诊疗

根据诊疗标准连续核对监护数据，优化脓毒血症诊疗过程，在关键时刻为您提供必要信息。ProtocolWatch 无论何时都能满足脓毒血症治疗标准，能够为临床医生提供检查、观察或方案中所列的介入治疗方面的相关提示。ProtocolWatch 还可以生成并打印日志，用于信息存档和质量改进。

ProtocolWatch 优化循证诊疗

根据诊疗标准连续核对监护数据，优化脓毒血症诊疗过程，在关键时刻为您提供必要信息。ProtocolWatch 无论何时都能满足脓毒血症治疗标准，能够为临床医生提供检查、观察或方案中所列的介入治疗方面的相关提示。ProtocolWatch 还可以生成并打印日志，用于信息存档和质量改进。

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

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