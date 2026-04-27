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IntelliVue MX450设计小巧，兼具强大的监护功能和灵活便携性。全面的患者信息一目了然。
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12"宽屏触摸屏幕，清晰显示，让您快速了解信息
通过先进的CDS决策支持工具来汇总和呈现数据
智能光控技术，临床人员浏览数据更加清晰舒适
功能
12"宽屏触摸屏幕，清晰显示，让您快速了解信息
通过12"宽屏触摸屏幕，可快速了解您所需要的信息。新界面简单易用，与您已有的IntelliVue监护仪非常相似，所以不会让您觉得陌生，可大大削减设备培训时间，让您有更多的时间来护理患者。
智能光控技术，临床人员浏览数据更加清晰舒适
监护仪屏幕会自动调节亮度，适应周围环境，更加利于查看，并帮助患者营造一个舒适的治疗环境。
多种连结选项，帮助充分利用 EMR
IntelliVue MX450支持与临床信息系统共享数据，帮助你您建设完善的电子病历(EMR),提高您的投资回报。同时，它还可以连接病床设备与您选择的电子病历(EMR)解决方案。使用可选型飞利浦IntelliBridge数据整合技术**，您无需使用独立的设备集线器和数据整合服务器，从而削减成本，简化工作。
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免责声明
**需要使用 IntelliBridge 接口。有关设备兼容性，详见最新版的 IntelliBridge EC10 外部装置兼容表。
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