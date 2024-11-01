Soothie 安抚奶嘴
镇静和安抚系列
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Soothie安抚奶嘴是一款专为刚出生宝宝和未出牙的但已奶瓶喂养或母乳喂养的0-3个月的新生宝宝而设计的优质奶嘴。其一次成型的制作工艺符合美国儿科学会(American Academy of Pediatrics)的喂养指南。*
特点
- 选择味道和数量 || Versatile choices
-
适用于医用或家庭用的安抚奶嘴有不同的味道
Soothie安抚奶嘴有自然味或香草味两款类型，适用于医用或家庭用。
Soothie安抚奶嘴有自然味或香草味两款类型，适用于医用或家庭用。
Soothie安抚奶嘴有自然味或香草味两款类型，适用于医用或家庭用。
- 选择味道和数量 || Versatile choices
- *THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 和 AAP 是美国儿科学会的商标。以任何方式引用 AAP 政策声明和使用其商标不意味着这些产品被 AAP 认可。AAP 政策声明如有更改，恕不另行通知。更多关于 AAP 及其政策的信息，请浏览 www.aap.org。
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