图像和信息显示，如您所需

58 英寸的 FlexVision XL 是一款全彩色、可调节的液晶显示屏。能够以您需要的尺寸同时查看来自 8 种不同视频来源（飞利浦及第三方系统）上的图像。每一张图像都是根据您的选择和手术类型显示在屏幕上。最多支持 16 种视频来源。