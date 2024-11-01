FlexVision XL
大屏幕灵活显示
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FlexVision XL 体现了一种更好的浏览理念，满足您对灵活性的需求，让您从检查床一侧自由掌控浏览环境。大屏幕液晶显示，根据特定手术，以不同的布局为您呈现多个更好的画质图像。
特点
- 图像和信息显示，如您所需
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图像和信息显示，如您所需
58 英寸的 FlexVision XL 是一款全彩色、可调节的液晶显示屏。能够以您需要的尺寸同时查看来自 8 种不同视频来源（飞利浦及第三方系统）上的图像。每一张图像都是根据您的选择和手术类型显示在屏幕上。最多支持 16 种视频来源。
图像和信息显示，如您所需
58 英寸的 FlexVision XL 是一款全彩色、可调节的液晶显示屏。能够以您需要的尺寸同时查看来自 8 种不同视频来源（飞利浦及第三方系统）上的图像。每一张图像都是根据您的选择和手术类型显示在屏幕上。最多支持 16 种视频来源。
58 英寸的 FlexVision XL 是一款全彩色、可调节的液晶显示屏。能够以您需要的尺寸同时查看来自 8 种不同视频来源（飞利浦及第三方系统）上的图像。每一张图像都是根据您的选择和手术类型显示在屏幕上。最多支持 16 种视频来源。
- 查看更多细节
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使用 SuperZoom 和 XperHD 功能对复杂的解剖结构进行更好的成像。SuperZoom 功能可以将图像比例由 32% 放大到 420%，而图像质量不会降低。XperHD 浏览功能，可以无损浏览清晰鲜明的临床图像。远端血管、迂曲脉管、病灶形态等，对所有团队成员来说，都变得更好。
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使用 SuperZoom 和 XperHD 功能对复杂的解剖结构进行更好的成像。SuperZoom 功能可以将图像比例由 32% 放大到 420%，而图像质量不会降低。XperHD 浏览功能，可以无损浏览清晰鲜明的临床图像。远端血管、迂曲脉管、病灶形态等，对所有团队成员来说，都变得更好。
使用 SuperZoom 和 XperHD 功能对复杂的解剖结构进行更好的成像。SuperZoom 功能可以将图像比例由 32% 放大到 420%，而图像质量不会降低。XperHD 浏览功能，可以无损浏览清晰鲜明的临床图像。远端血管、迂曲脉管、病灶形态等，对所有团队成员来说，都变得更好。
- 享受舒适与掌控的体验
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享受舒适与掌控的体验
只需触摸一下触摸屏模块，您便可以在需要的时刻，提取相关信息，将屏幕放置在成像系统附近更好的位置，以更好尺寸进行浏览。系统一旦接到指令就会立刻将每一张关键图像呈现在显眼的位置，让您轻松地进行浏览。
享受舒适与掌控的体验
只需触摸一下触摸屏模块，您便可以在需要的时刻，提取相关信息，将屏幕放置在成像系统附近更好的位置，以更好尺寸进行浏览。系统一旦接到指令就会立刻将每一张关键图像呈现在显眼的位置，让您轻松地进行浏览。
只需触摸一下触摸屏模块，您便可以在需要的时刻，提取相关信息，将屏幕放置在成像系统附近更好的位置，以更好尺寸进行浏览。系统一旦接到指令就会立刻将每一张关键图像呈现在显眼的位置，让您轻松地进行浏览。
- 自定义浏览布局
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自定义浏览布局
24 种不同的预设屏幕布局，供您针对不同的手术进行选择，或者依据手术类型创建适合您个人喜好的布局。选择好要显示的来源、位置和尺寸，单击一下，就可以生成您的专属布局。
自定义浏览布局
24 种不同的预设屏幕布局，供您针对不同的手术进行选择，或者依据手术类型创建适合您个人喜好的布局。选择好要显示的来源、位置和尺寸，单击一下，就可以生成您的专属布局。
24 种不同的预设屏幕布局，供您针对不同的手术进行选择，或者依据手术类型创建适合您个人喜好的布局。选择好要显示的来源、位置和尺寸，单击一下，就可以生成您的专属布局。
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