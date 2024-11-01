伟康 PerforMax
全面罩
查找相似产品
PerforMax 通过沿面部轮廓进行密封，使面部轮廓更为流畅光滑，压力敏感度降低，从而在很大程度上减少皮肤损伤，消除鼻梁不适。两种尺寸适合广泛的患者群体。
特点
- 两种尺寸简化了面罩的选择 || Enhanced patient comfort
-
两种尺寸简化了面罩的选择
PerforMax有两种型号：小号适用于小而长的脸型，大号适用于大部分脸型
PerforMax有两种型号：小号适用于小而长的脸型，大号适用于大部分脸型
PerforMax有两种型号：小号适用于小而长的脸型，大号适用于大部分脸型
- 全面罩 || 提高患者舒适度
-
能够降低患者幽闭恐惧的全面罩
PerforMax 是一款全面罩。这种面罩的设计能够减少脸部敏感区域的不适压力。开阔的视野有助于患者在佩戴面罩时感到更加放松。
PerforMax 是一款全面罩。这种面罩的设计能够减少脸部敏感区域的不适压力。开阔的视野有助于患者在佩戴面罩时感到更加放松。
PerforMax 是一款全面罩。这种面罩的设计能够减少脸部敏感区域的不适压力。开阔的视野有助于患者在佩戴面罩时感到更加放松。
- 可互换的弯管 || 扩展治疗选项
-
可互换的弯管加快了呼吸机的转换
通过简单的弯管切换，可以快速的进行单支和双支类型的回路切换。选择用于双支回路的标准弯管(SE)和用于单支回路的带安全漏气口弯管(EE)允许 PerforMax 在多种呼吸机的无创通气模式下工作。
通过简单的弯管切换，可以快速的进行单支和双支类型的回路切换。选择用于双支回路的标准弯管(SE)和用于单支回路的带安全漏气口弯管(EE)允许 PerforMax 在多种呼吸机的无创通气模式下工作。
通过简单的弯管切换，可以快速的进行单支和双支类型的回路切换。选择用于双支回路的标准弯管(SE)和用于单支回路的带安全漏气口弯管(EE)允许 PerforMax 在多种呼吸机的无创通气模式下工作。
- 夹扣 || 使用便捷
-
使用夹扣易于头带的佩戴和摘取
使用夹扣易于头带的佩戴和摘取。
- 与 Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术兼容 || 扩展治疗选项
-
与Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术兼容改善了无创通气的性能
与Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术兼容改善了无创通气的性能。
与Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术兼容改善了无创通气的性能
与Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术兼容改善了无创通气的性能。
与Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术兼容改善了无创通气的性能
与Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术兼容改善了无创通气的性能。
- 钩环扣 || 使用便捷
-
钩环扣用于面罩的安全放置
钩环扣用于面罩的安全放置
- 可选择一次性和重复使用型 || 使用便捷
-
根据适合您的方案，可选择一次性和重复使用型面罩
重复使用型 PerforMax 的设计能够承受多次消毒和高压灭菌操作，以尽可能地减小患者之间的交叉污染。一次性面罩具有一体化的量鼻器，有助于在您选择合适的面罩前保持面罩的无菌。一次性的更换头带简化了再次佩戴的过程。选择适合您医院规定的类型。
重复使用型 PerforMax 的设计能够承受多次消毒和高压灭菌操作，以尽可能地减小患者之间的交叉污染。一次性面罩具有一体化的量鼻器，有助于在您选择合适的面罩前保持面罩的无菌。一次性的更换头带简化了再次佩戴的过程。选择适合您医院规定的类型。
重复使用型 PerforMax 的设计能够承受多次消毒和高压灭菌操作，以尽可能地减小患者之间的交叉污染。一次性面罩具有一体化的量鼻器，有助于在您选择合适的面罩前保持面罩的无菌。一次性的更换头带简化了再次佩戴的过程。选择适合您医院规定的类型。
- 两种尺寸简化了面罩的选择 || Enhanced patient comfort
- 全面罩 || 提高患者舒适度
- 可互换的弯管 || 扩展治疗选项
- 夹扣 || 使用便捷
- 国食药监械（进）字2011第2542898号
- 国食药监械（进）字2011第1662706号
- 国食药监械（进）字2011第2562705号
- 国食药监械（进）字2011第2562348号
- 粤食药监械（准）字2013第2560299号（更）
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。 我已了解
You are about to visit a Philips global content page Continue
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。