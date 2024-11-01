根据适合您的方案，可选择一次性和重复使用型面罩

重复使用型 PerforMax 的设计能够承受多次消毒和高压灭菌操作，以尽可能地减小患者之间的交叉污染。一次性面罩具有一体化的量鼻器，有助于在您选择合适的面罩前保持面罩的无菌。一次性的更换头带简化了再次佩戴的过程。选择适合您医院规定的类型。