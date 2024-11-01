Pinnacle³
放射治疗计划系统
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快速、准确和互动的治疗计划工具使 Pinnacle³ 成为放射治疗计划领域的领军产品。Pinnacle³以出色的性能和可靠性而备受赞誉，其灵活、直观的计划界面简化了工作流程，Pinnacle³已成为影像引导放射治疗 (IGRT) 自适应计划的基础。
特点
- 测定体积的三维图像处理 || 准确
-
清晰再现
Pinnacle³ 强大的显像工具可提供清晰的容积再现成像，其优势是显而易见的。凭借这一工具，用户可以在三维数据集提供的三维像素信息基础上，对患者的解剖结构进行可视化显示。该工具还消除了在皮肤和骨等三维显像时对轮廓结构的需求。
Pinnacle³ 强大的显像工具可提供清晰的容积再现成像，其优势是显而易见的。凭借这一工具，用户可以在三维数据集提供的三维像素信息基础上，对患者的解剖结构进行可视化显示。该工具还消除了在皮肤和骨等三维显像时对轮廓结构的需求。
Pinnacle³ 强大的显像工具可提供清晰的容积再现成像，其优势是显而易见的。凭借这一工具，用户可以在三维数据集提供的三维像素信息基础上，对患者的解剖结构进行可视化显示。该工具还消除了在皮肤和骨等三维显像时对轮廓结构的需求。
- 直观的计划界面 || 应用灵活
-
应用灵活，使用方便
Pinnacle³ 的领先之处在于我们的计划界面既省时又能简化工作流程。脚本编辑工具让您可以记录并回放计划过程中所有的重要步骤。
Pinnacle³ 的领先之处在于我们的计划界面既省时又能简化工作流程。脚本编辑工具让您可以记录并回放计划过程中所有的重要步骤。
Pinnacle³ 的领先之处在于我们的计划界面既省时又能简化工作流程。脚本编辑工具让您可以记录并回放计划过程中所有的重要步骤。
- 一体化平台 || 高效
-
IGRT 效率
全面整合的光子、电子、立体定向放射治疗、近距离放射治疗、模拟定位、图像融合和调强放疗等各种选项，使您可以通过单一平台有效地针对各项治疗任务设计计划。
全面整合的光子、电子、立体定向放射治疗、近距离放射治疗、模拟定位、图像融合和调强放疗等各种选项，使您可以通过单一平台有效地针对各项治疗任务设计计划。
全面整合的光子、电子、立体定向放射治疗、近距离放射治疗、模拟定位、图像融合和调强放疗等各种选项，使您可以通过单一平台有效地针对各项治疗任务设计计划。
- 多形态图像融合技术 || 准确
-
改进治疗计划
目标的体积和临床结构对定位的精确性至关重要。Pinnacle³ 将多形态成像整合到定位和计划过程中。提高目标容积定义的准确度，在无融合的情况下减少手动转换的潜在误差，确定肿瘤的活动范围，划定放射治疗过程中要避开的功能区。
目标的体积和临床结构对定位的精确性至关重要。Pinnacle³ 将多形态成像整合到定位和计划过程中。提高目标容积定义的准确度，在无融合的情况下减少手动转换的潜在误差，确定肿瘤的活动范围，划定放射治疗过程中要避开的功能区。
目标的体积和临床结构对定位的精确性至关重要。Pinnacle³ 将多形态成像整合到定位和计划过程中。提高目标容积定义的准确度，在无融合的情况下减少手动转换的潜在误差，确定肿瘤的活动范围，划定放射治疗过程中要避开的功能区。
- 多桌面联网 || 应用灵活
-
灵活计划
Pinnacle³ 中的多机构环境使多家医院和临床门诊能够共享患者信息。您可以在医院总部进行集中计划，同时在不同分部进行计划修订和审核。
Pinnacle³ 中的多机构环境使多家医院和临床门诊能够共享患者信息。您可以在医院总部进行集中计划，同时在不同分部进行计划修订和审核。
Pinnacle³ 中的多机构环境使多家医院和临床门诊能够共享患者信息。您可以在医院总部进行集中计划，同时在不同分部进行计划修订和审核。
- 基于模型的轮廓勾画 || 高效
-
省时
基于模型的轮廓勾画 (MBS) 软件包含一个三维患者器官结构模型的解剖学资料库，该资料库能够减少肿瘤科医生用于手动描绘器官轮廓的时间。临床医生可将器官轮廓传导至交替的四维数据集来确定肿瘤在患者体内活动的范围。
基于模型的轮廓勾画 (MBS) 软件包含一个三维患者器官结构模型的解剖学资料库，该资料库能够减少肿瘤科医生用于手动描绘器官轮廓的时间。临床医生可将器官轮廓传导至交替的四维数据集来确定肿瘤在患者体内活动的范围。
基于模型的轮廓勾画 (MBS) 软件包含一个三维患者器官结构模型的解剖学资料库，该资料库能够减少肿瘤科医生用于手动描绘器官轮廓的时间。临床医生可将器官轮廓传导至交替的四维数据集来确定肿瘤在患者体内活动的范围。
- CCCS || 准确
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精确的剂量计算
Pinnacle³ 采用了 Collapsed Cone Convolution Superposition (CCCS) 算法来计算三维剂量，包括MU。使用 Pinnacle³ Adaptive Convolution Superposition（自适应卷积叠加），一个采用四照射野的前列腺计划能够在几分钟之内完成
Pinnacle³ 采用了 Collapsed Cone Convolution Superposition (CCCS) 算法来计算三维剂量，包括MU。使用 Pinnacle³ Adaptive Convolution Superposition（自适应卷积叠加），一个采用四照射野的前列腺计划能够在几分钟之内完成
Pinnacle³ 采用了 Collapsed Cone Convolution Superposition (CCCS) 算法来计算三维剂量，包括MU。使用 Pinnacle³ Adaptive Convolution Superposition（自适应卷积叠加），一个采用四照射野的前列腺计划能够在几分钟之内完成
- 计划评估 || 应用灵活
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实时修改
先进的评估工具让用户可以交互调整处方计划和射束权重。您可以即时看到二维和三维剂量显示以及剂量体积直方图更改后的效果。计划评估带有 TCP（肿瘤控制概率）和NTCP（正常组织并发症概率）值、交互式 射野权重计算以及 多试验计划对比等工具。
先进的评估工具让用户可以交互调整处方计划和射束权重。您可以即时看到二维和三维剂量显示以及剂量体积直方图更改后的效果。计划评估带有 TCP（肿瘤控制概率）和NTCP（正常组织并发症概率）值、交互式 射野权重计算以及 多试验计划对比等工具。
先进的评估工具让用户可以交互调整处方计划和射束权重。您可以即时看到二维和三维剂量显示以及剂量体积直方图更改后的效果。计划评估带有 TCP（肿瘤控制概率）和NTCP（正常组织并发症概率）值、交互式 射野权重计算以及 多试验计划对比等工具。
- 整合电子计划 || 高效
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让计划变得更便捷
使用 Pinnacle³ 进行电子计划非常简单。Pinnacle 采用了一种经过改进的 Hogstrom 算法，这种算法非常容易实现。其先进的功能包括针对具备挡块射野的MU计算和不均匀剂量计算。多形态图像融合与光子线数学模型的结合能够在Pinnacle中简单的实现。
使用 Pinnacle³ 进行电子计划非常简单。Pinnacle 采用了一种经过改进的 Hogstrom 算法，这种算法非常容易实现。其先进的功能包括针对具备挡块射野的MU计算和不均匀剂量计算。多形态图像融合与光子线数学模型的结合能够在Pinnacle中简单的实现。
使用 Pinnacle³ 进行电子计划非常简单。Pinnacle 采用了一种经过改进的 Hogstrom 算法，这种算法非常容易实现。其先进的功能包括针对具备挡块射野的MU计算和不均匀剂量计算。多形态图像融合与光子线数学模型的结合能够在Pinnacle中简单的实现。
- 射野设置选项 || 准确
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全面控制
从加速器选择、射野大小和挡块设计，到优先挡块设计以及随检查台、扫描架或准直器的位置变化实时更新，Pinnacle³ 让用户能够全面掌控射野设置。
从加速器选择、射野大小和挡块设计，到优先挡块设计以及随检查台、扫描架或准直器的位置变化实时更新，Pinnacle³ 让用户能够全面掌控射野设置。
从加速器选择、射野大小和挡块设计，到优先挡块设计以及随检查台、扫描架或准直器的位置变化实时更新，Pinnacle³ 让用户能够全面掌控射野设置。
- 面向对象的设计 || 高效
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让三维计划变得更简单
Pinnacle³ 采用面向对象的设计，初次使用的用户可通过向导功能轻松完成整个计划过程。不仅如此，该系统还具有足够的灵活性，用户可以随时修改和更改计划，而无需通过一系列菜单原路返回。Pinnacle³ 采用直观的图形用户界面，有助于引导用户正确执行三维计划的各个步骤。
Pinnacle³ 采用面向对象的设计，初次使用的用户可通过向导功能轻松完成整个计划过程。不仅如此，该系统还具有足够的灵活性，用户可以随时修改和更改计划，而无需通过一系列菜单原路返回。Pinnacle³ 采用直观的图形用户界面，有助于引导用户正确执行三维计划的各个步骤。
Pinnacle³ 采用面向对象的设计，初次使用的用户可通过向导功能轻松完成整个计划过程。不仅如此，该系统还具有足够的灵活性，用户可以随时修改和更改计划，而无需通过一系列菜单原路返回。Pinnacle³ 采用直观的图形用户界面，有助于引导用户正确执行三维计划的各个步骤。
- 先进的轮廓勾画工具 || 准确
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快速准确的计划
Pinnacle³ 的弹出工具使用户能够快速准确地定义器官轮廓。您可以从逐点勾画、连续勾画、自动勾画以及轮廓复制和画笔等工具中随意选择。所有已定义的轮廓可即刻用于任何模拟或计划等功能中。
Pinnacle³ 的弹出工具使用户能够快速准确地定义器官轮廓。您可以从逐点勾画、连续勾画、自动勾画以及轮廓复制和画笔等工具中随意选择。所有已定义的轮廓可即刻用于任何模拟或计划等功能中。
Pinnacle³ 的弹出工具使用户能够快速准确地定义器官轮廓。您可以从逐点勾画、连续勾画、自动勾画以及轮廓复制和画笔等工具中随意选择。所有已定义的轮廓可即刻用于任何模拟或计划等功能中。
- 测定体积的三维图像处理 || 准确
- 直观的计划界面 || 应用灵活
- 一体化平台 || 高效
- 多形态图像融合技术 || 准确
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