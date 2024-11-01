清晰再现

Pinnacle³ 强大的显像工具可提供清晰的容积再现成像，其优势是显而易见的。凭借这一工具，用户可以在三维数据集提供的三维像素信息基础上，对患者的解剖结构进行可视化显示。该工具还消除了在皮肤和骨等三维显像时对轮廓结构的需求。