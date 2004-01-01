Pinnacle³ 采用 SPICE 的全自动轮廓勾画
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采用 SPICE的 Pinnacle³ 全自动轮廓勾画可让原先需要耗费数小时的轮廓勾画简化为短短的几步点击操作。这一高度自动化的软件包可以在节省时间的同时提高轮廓勾画的一致性。
特点
- 同步自动轮廓勾画 || 省时
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无人操作
自动生成多个患者或器官的轮廓。此功能仅需少量用户干预。大部分任务可在后台运行，让您有足够的时间进行其他重要工作。
自动生成多个患者或器官的轮廓。此功能仅需少量用户干预。大部分任务可在后台运行，让您有足够的时间进行其他重要工作。
自动生成多个患者或器官的轮廓。此功能仅需少量用户干预。大部分任务可在后台运行，让您有足够的时间进行其他重要工作。
- 基于概率的轮廓勾画 || 提高轮廓勾画的一致性
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高品质轮廓勾画
三维器官轮廓模型库和器官结构可以根据不同操作人员的喜好进行自定义设置。医生可通过概率轮廓勾画对专业版模型库进行分析，从而得出高品质的轮廓。
三维器官轮廓模型库和器官结构可以根据不同操作人员的喜好进行自定义设置。医生可通过概率轮廓勾画对专业版模型库进行分析，从而得出高品质的轮廓。
三维器官轮廓模型库和器官结构可以根据不同操作人员的喜好进行自定义设置。医生可通过概率轮廓勾画对专业版模型库进行分析，从而得出高品质的轮廓。
- Pinnacle³ 整合 || 省时
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简单的工作流程
自动轮廓勾画可以从任何 Pinnacle³ 终端调用，让您充分享受 Pinnacle³ 工作流程的所有优势，而无需导入或导出数据。自动轮廓勾画是基于模型的轮廓勾画的有力补充。
自动轮廓勾画可以从任何 Pinnacle³ 终端调用，让您充分享受 Pinnacle³ 工作流程的所有优势，而无需导入或导出数据。自动轮廓勾画是基于模型的轮廓勾画的有力补充。
自动轮廓勾画可以从任何 Pinnacle³ 终端调用，让您充分享受 Pinnacle³ 工作流程的所有优势，而无需导入或导出数据。自动轮廓勾画是基于模型的轮廓勾画的有力补充。
- 同步自动轮廓勾画 || 省时
- 基于概率的轮廓勾画 || 提高轮廓勾画的一致性
- Pinnacle³ 整合 || 省时
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