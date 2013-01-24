轻松实现协作

作为飞利浦 Pinnacle³ 放射治疗计划系统的一部分，Syntegra 能够帮助您弥合诊断与治疗之间的鸿沟。例如，放射肿瘤科医生可以将 PET/CT 肿瘤轮廓输入 Pinnacle³ 治疗计划并对其进行回顾，并且可以使用放射科医师已经确定的影像和感兴趣区域。Syntegra 已被归为飞利浦 AcQSim³ CT 模拟软件的一个组成部分。