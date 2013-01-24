Pinnacle³ Syntegra
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在您进行轮廓勾画以及使用多模图像配准进行 Pinnacle³ 整合治疗计划时，Syntegra能为您带来更强的信心。Syntegra 的多模配准软件能够缩短放射治疗周期，并取得更准确的诊断结果。
特点
- 自动三维配准 || 灵活的自动化软件
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快速、可重复
Syntegra 通过使用更快的交互信息、交叉相关和局部相关等算法来提高配准的准确性。您可以选择最适合自己临床应用的优化算法。
Syntegra 通过使用更快的交互信息、交叉相关和局部相关等算法来提高配准的准确性。您可以选择最适合自己临床应用的优化算法。
Syntegra 通过使用更快的交互信息、交叉相关和局部相关等算法来提高配准的准确性。您可以选择最适合自己临床应用的优化算法。
- 多模配准 || 高效的工作流程
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自动匹配
Syntegra 能够将生理学影像（如 PET 等）与解剖学影像（如 CT 或 MR）进行自动匹配，使临床医生无需手动调整匹配的影像。
Syntegra 能够将生理学影像（如 PET 等）与解剖学影像（如 CT 或 MR）进行自动匹配，使临床医生无需手动调整匹配的影像。
Syntegra 能够将生理学影像（如 PET 等）与解剖学影像（如 CT 或 MR）进行自动匹配，使临床医生无需手动调整匹配的影像。
- 多模显示和回顾 || 高效的工作流程
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用户友好的视窗环境
凭借经过优化的 PET、CT、MR 和 SPECT 诊断质量显示功能，Syntegra 能够为您提供一致、用户友好的视窗环境和报告方式。
凭借经过优化的 PET、CT、MR 和 SPECT 诊断质量显示功能，Syntegra 能够为您提供一致、用户友好的视窗环境和报告方式。
凭借经过优化的 PET、CT、MR 和 SPECT 诊断质量显示功能，Syntegra 能够为您提供一致、用户友好的视窗环境和报告方式。
- 与 Pinnacle³ 系统整合 || 高效的工作流程
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轻松实现协作
作为飞利浦 Pinnacle³ 放射治疗计划系统的一部分，Syntegra 能够帮助您弥合诊断与治疗之间的鸿沟。例如，放射肿瘤科医生可以将 PET/CT 肿瘤轮廓输入 Pinnacle³ 治疗计划并对其进行回顾，并且可以使用放射科医师已经确定的影像和感兴趣区域。Syntegra 已被归为飞利浦 AcQSim³ CT 模拟软件的一个组成部分。
作为飞利浦 Pinnacle³ 放射治疗计划系统的一部分，Syntegra 能够帮助您弥合诊断与治疗之间的鸿沟。例如，放射肿瘤科医生可以将 PET/CT 肿瘤轮廓输入 Pinnacle³ 治疗计划并对其进行回顾，并且可以使用放射科医师已经确定的影像和感兴趣区域。Syntegra 已被归为飞利浦 AcQSim³ CT 模拟软件的一个组成部分。
作为飞利浦 Pinnacle³ 放射治疗计划系统的一部分，Syntegra 能够帮助您弥合诊断与治疗之间的鸿沟。例如，放射肿瘤科医生可以将 PET/CT 肿瘤轮廓输入 Pinnacle³ 治疗计划并对其进行回顾，并且可以使用放射科医师已经确定的影像和感兴趣区域。Syntegra 已被归为飞利浦 AcQSim³ CT 模拟软件的一个组成部分。
- 自动三维配准 || 灵活的自动化软件
- 多模配准 || 高效的工作流程
- 多模显示和回顾 || 高效的工作流程
- 与 Pinnacle³ 系统整合 || 高效的工作流程
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