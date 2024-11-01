实时监护，快速判读患者病情

快速查看、判读相关的、有意义的临床信息并采取行动。你可以通过设置 PIIC iX，显示每个患者个性化的实时监护数据。单屏最多可显示 32 床病人信息，您可选择波形/数字/趋势图或 STEMI Map。双屏可以查看每个病人的完整信息。