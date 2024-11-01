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IntelliVue飞利浦云海中央信息中心(PIIC iX)

中央信息中心

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这是一个功能强大，提供实时监测的中央信息中心，能够让您轻松获取相关临床数据，提升诊疗效率与质量。

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灵活访问信息，实时查阅
灵活的信息获取，为关键决策提供支持

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PIIC iX 可以让您轻松快捷访问关键病人的监测信息。

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综合视图
患者信息的综合视图

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您可以查看到患者的全部监护历史记录，从急救室 (ER)、手术室 (OR)、重症监护室 (ICU) 到渐进式常规护理等连续的护理记录。

患者信息的综合视图

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先进的临床决策支持
先进的临床决策支持，提高护理质量

先进的临床决策支持，提高护理质量

飞利浦云海中央信息中心 (PIIC iX) 为您提供实时监护、丰富的数据回顾和临床决策支持工具。医护人员可以轻松及时获取所需要患者的监护信息。PIIC iX 可协助您的组织实现医疗使命—提供高品质的护理。

先进的临床决策支持，提高护理质量

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增强信息交互性
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PIIC iX 可以与医院的 HIS 和 EMR 系统连接。开放的、基于HL7标准的系统，支持 IT 基础设施共享，帮助您更好地利用现有网络和硬件设施。

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实时监护
实时监护，快速判读患者病情

实时监护，快速判读患者病情

快速查看、判读相关的、有意义的临床信息并采取行动。你可以通过设置 PIIC iX，显示每个患者个性化的实时监护数据。单屏最多可显示 32 床病人信息，您可选择波形/数字/趋势图或 STEMI Map。双屏可以查看每个病人的完整信息。

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先进的临床决策支持
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实时监护
实时监护，快速判读患者病情

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