屏幕趋势
患者监测-决策支持
IntelliVue病人监护仪能够在病房灵活显示不同的信息视图。各个模型皆具备趋势记录和显示功能，为临床医师提供有力的工具，支持实时的临床分析。
特点
- 实时的临床分析工具 || 决策支持
-
实时的临床分析工具，显示偏差
IntelliVue 灵活的趋势记录和显示功能为临床医师提供功能极其强大的工具，通过提供情境，醒目显示变化模式并有史以来第一次即时提示偏差变化，实现了实时的临床分析。
IntelliVue 灵活的趋势记录和显示功能为临床医师提供功能极其强大的工具，通过提供情境，醒目显示变化模式并有史以来第一次即时提示偏差变化，实现了实时的临床分析。
IntelliVue 灵活的趋势记录和显示功能为临床医师提供功能极其强大的工具，通过提供情境，醒目显示变化模式并有史以来第一次即时提示偏差变化，实现了实时的临床分析。
- 旨在减少数据疲劳 || 改进了数据显示方式
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旨在减少数据疲劳并简化视图
趋势数据和现有数据在同一处显示，因而更方便医护人员关注重点。特定测量结果的所有数值、实时波形和趋势用同样的颜色显示。以粗体字符突出显示视觉数据元素，易于识别。
趋势数据和现有数据在同一处显示，因而更方便医护人员关注重点。特定测量结果的所有数值、实时波形和趋势用同样的颜色显示。以粗体字符突出显示视觉数据元素，易于识别。
趋势数据和现有数据在同一处显示，因而更方便医护人员关注重点。特定测量结果的所有数值、实时波形和趋势用同样的颜色显示。以粗体字符突出显示视觉数据元素，易于识别。
- 趋势显示 || 决策支持
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趋势显示将数据置于具体情境之下
压缩波形数据将数值放在特定情境中。均衡的表格线和时间量度使多种测量趋势的同步评估变得简单。
压缩波形数据将数值放在特定情境中。均衡的表格线和时间量度使多种测量趋势的同步评估变得简单。
压缩波形数据将数值放在特定情境中。均衡的表格线和时间量度使多种测量趋势的同步评估变得简单。
- 屏幕趋势 || 改进了数据显示方式
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屏幕趋势提供一定时间段的有用视图
屏幕趋势极其灵活，能够显示从 30 分钟到 12 小时内任意时间段的趋势图。
用户可以选择单一参数或者以不同的参数分组作为屏幕趋势显示标准。分组后的参数都使用同样的表格线，用同一种格式显示。
屏幕趋势极其灵活，能够显示从 30 分钟到 12 小时内任意时间段的趋势图。
用户可以选择单一参数或者以不同的参数分组作为屏幕趋势显示标准。分组后的参数都使用同样的表格线，用同一种格式显示。
屏幕趋势极其灵活，能够显示从 30 分钟到 12 小时内任意时间段的趋势图。
用户可以选择单一参数或者以不同的参数分组作为屏幕趋势显示标准。分组后的参数都使用同样的表格线，用同一种格式显示。
- 水平线趋势 || 决策支持
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水平线趋势显示情境
水平线趋势作为一种临床决策支持工具，扩展了屏幕趋势。重点显示与临床医师所选基线的偏差，为您提供卓越的视图。基线所反映的是初始状态或目标值。
阴影趋势图能够清晰显示随时间进程出现的偏差。醒目的偏差指针可用图形的方式显示对患者当前状态的影响。趋势指示箭头能够根据最近 10 分钟的数据，显示患者测量结果的大致方向。
水平线趋势作为一种临床决策支持工具，扩展了屏幕趋势。重点显示与临床医师所选基线的偏差，为您提供卓越的视图。基线所反映的是初始状态或目标值。
阴影趋势图能够清晰显示随时间进程出现的偏差。醒目的偏差指针可用图形的方式显示对患者当前状态的影响。趋势指示箭头能够根据最近 10 分钟的数据，显示患者测量结果的大致方向。
水平线趋势作为一种临床决策支持工具，扩展了屏幕趋势。重点显示与临床医师所选基线的偏差，为您提供卓越的视图。基线所反映的是初始状态或目标值。
阴影趋势图能够清晰显示随时间进程出现的偏差。醒目的偏差指针可用图形的方式显示对患者当前状态的影响。趋势指示箭头能够根据最近 10 分钟的数据，显示患者测量结果的大致方向。
- 图形和表格趋势 || 决策支持
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图形和表格趋势帮助综合有用信息
图形趋势对于分组数据尤其有用。为了更好地建立关联，分组后的各种趋势使用同样的时长。同样，当在屏幕上显示图形趋势及其相应的实时波形时，二者比例也相同。
图形趋势对于分组数据尤其有用。为了更好地建立关联，分组后的各种趋势使用同样的时长。同样，当在屏幕上显示图形趋势及其相应的实时波形时，二者比例也相同。
图形趋势对于分组数据尤其有用。为了更好地建立关联，分组后的各种趋势使用同样的时长。同样，当在屏幕上显示图形趋势及其相应的实时波形时，二者比例也相同。
- 表格趋势 || 决策支持
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表格趋势内置于屏幕显示设置中。
表格趋势适用于以下非周期性测量：无创血压 (NBP)；心输出量 (C.O./C.I.)；肺动脉楔压 (PAWP)；-胸内血容量 (ITBV/ITBVI)；心功能指数 (CFI)；以及神经肌肉监测 (TOFcnt/TOFrat)。
表格趋势适用于以下非周期性测量：无创血压 (NBP)；心输出量 (C.O./C.I.)；肺动脉楔压 (PAWP)；-胸内血容量 (ITBV/ITBVI)；心功能指数 (CFI)；以及神经肌肉监测 (TOFcnt/TOFrat)。
表格趋势适用于以下非周期性测量：无创血压 (NBP)；心输出量 (C.O./C.I.)；肺动脉楔压 (PAWP)；-胸内血容量 (ITBV/ITBVI)；心功能指数 (CFI)；以及神经肌肉监测 (TOFcnt/TOFrat)。
- 实时的临床分析工具 || 决策支持
- 旨在减少数据疲劳 || 改进了数据显示方式
- 趋势显示 || 决策支持
- 屏幕趋势 || 改进了数据显示方式
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