水平线趋势显示情境

水平线趋势作为一种临床决策支持工具，扩展了屏幕趋势。重点显示与临床医师所选基线的偏差，为您提供卓越的视图。基线所反映的是初始状态或目标值。 阴影趋势图能够清晰显示随时间进程出现的偏差。醒目的偏差指针可用图形的方式显示对患者当前状态的影响。趋势指示箭头能够根据最近 10 分钟的数据，显示患者测量结果的大致方向。