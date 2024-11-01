DreamMapper
一款专为 PAP 治疗提供支持的获奖应用程序
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患者动机是 OSA 治疗依从性的最重要预测因素之一¹。如果您正在寻找支持和激励患者坚持 PAP 治疗的方法，请鼓励患者加入全球超过 200 万人注册的 DreamMapper 用户群体。DreamMapper 旨在增强患者的治疗参与度，帮助患者在重拾睡眠的过程中积极参与治疗。
特点
- 基于行为疗法的指导
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基于行为疗法的指导
我们认为，积极投入的患者更有可能坚持治疗，而遇到困难的患者则需要持续的鼓励。因此，我们开发了一套独特的指导模型，在整个 PAP 治疗过程中监测进展、教育和激励患者。
基于行为疗法的指导
我们认为，积极投入的患者更有可能坚持治疗，而遇到困难的患者则需要持续的鼓励。因此，我们开发了一套独特的指导模型，在整个 PAP 治疗过程中监测进展、教育和激励患者。
我们认为，积极投入的患者更有可能坚持治疗，而遇到困难的患者则需要持续的鼓励。因此，我们开发了一套独特的指导模型，在整个 PAP 治疗过程中监测进展、教育和激励患者。
- 开始使用并保持同步
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开始使用并保持同步
DreamMapper 是我们具有优势的睡眠呼吸暂停的管理工具。
开始使用并保持同步
DreamMapper 是我们具有优势的睡眠呼吸暂停的管理工具。
DreamMapper 是我们具有优势的睡眠呼吸暂停的管理工具。
- 患者可积极参与治疗
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患者可积极参与治疗
作为医务人员，您无法时刻监督患者的依从性。而 DreamMapper 能为患者创造主动参与治疗的条件，具体方式包括：追踪患者每日治疗进展、设定目标与提醒，以及认可患者取得的治疗成果。这款应用程序的教育内容板块可为患者提供一般性故障排除指导，助力应对 OSA 治疗中常见的难题。此外，为方便患者就诊，DreamMapper 支持生成报告，患者可将报告共享给医护团队成员。
患者可积极参与治疗
作为医务人员，您无法时刻监督患者的依从性。而 DreamMapper 能为患者创造主动参与治疗的条件，具体方式包括：追踪患者每日治疗进展、设定目标与提醒，以及认可患者取得的治疗成果。这款应用程序的教育内容板块可为患者提供一般性故障排除指导，助力应对 OSA 治疗中常见的难题。此外，为方便患者就诊，DreamMapper 支持生成报告，患者可将报告共享给医护团队成员。
作为医务人员，您无法时刻监督患者的依从性。而 DreamMapper 能为患者创造主动参与治疗的条件，具体方式包括：追踪患者每日治疗进展、设定目标与提醒，以及认可患者取得的治疗成果。这款应用程序的教育内容板块可为患者提供一般性故障排除指导，助力应对 OSA 治疗中常见的难题。此外，为方便患者就诊，DreamMapper 支持生成报告，患者可将报告共享给医护团队成员。
- 基于行为疗法的指导
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- 患者可积极参与治疗
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