患者可积极参与治疗

作为医务人员，您无法时刻监督患者的依从性。而 DreamMapper 能为患者创造主动参与治疗的条件，具体方式包括：追踪患者每日治疗进展、设定目标与提醒，以及认可患者取得的治疗成果。这款应用程序的教育内容板块可为患者提供一般性故障排除指导，助力应对 OSA 治疗中常见的难题。此外，为方便患者就诊，DreamMapper 支持生成报告，患者可将报告共享给医护团队成员。