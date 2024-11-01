XperGuide 消融
治疗规划和电极针引导工具
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在不危害到邻近组织情况下成功进行肿瘤消融需要清楚了解肿瘤大小、特定的针消融区域和抵达目标的最终路径。
特点
- 规划、引导和控制
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用于肿瘤消融手术中的规划、引导和控制
在不危害到邻近组织情况下成功进行肿瘤消融需要清楚了解肿瘤大小、特定的针消融区域和抵达目标的最终路径。我们的 XperGuide 消融软件是干预工具，可在肿瘤消融手术期间为治疗规划和电极针引导提供全方位帮助。我们的独特软件可显示厂商消融针的特定消融区域，以帮助临床医生实现对肿瘤的全覆盖。
用于肿瘤消融手术中的规划、引导和控制
在不危害到邻近组织情况下成功进行肿瘤消融需要清楚了解肿瘤大小、特定的针消融区域和抵达目标的最终路径。我们的 XperGuide 消融软件是干预工具，可在肿瘤消融手术期间为治疗规划和电极针引导提供全方位帮助。我们的独特软件可显示厂商消融针的特定消融区域，以帮助临床医生实现对肿瘤的全覆盖。
在不危害到邻近组织情况下成功进行肿瘤消融需要清楚了解肿瘤大小、特定的针消融区域和抵达目标的最终路径。我们的 XperGuide 消融软件是干预工具，可在肿瘤消融手术期间为治疗规划和电极针引导提供全方位帮助。我们的独特软件可显示厂商消融针的特定消融区域，以帮助临床医生实现对肿瘤的全覆盖。
- 促使成功覆盖肿瘤
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促使成功覆盖肿瘤
直到现在，使用传统方法仍然难以很好显示消融区域。根据厂商的每根针规格，我们的独特 XperGuide 消融软件可以以三维方式显示特定消融区域和规划的消融针之间的距离。这种可视化在 XperCT 上或在预获取的 MR 或 CT 栏上显示了每根针的等温线。它可帮助临床医生规划消融针的最佳位置，以覆盖目标病变。通过在XperCT、MR 或 CT 切片上绘制或通过指定入口和目标位置，可以规划针路径。通过允许规划多根针，XperGuide 消融软件可帮助临床医生治疗肿瘤，从而减少重新手术的风险。
促使成功覆盖肿瘤
直到现在，使用传统方法仍然难以很好显示消融区域。根据厂商的每根针规格，我们的独特 XperGuide 消融软件可以以三维方式显示特定消融区域和规划的消融针之间的距离。这种可视化在 XperCT 上或在预获取的 MR 或 CT 栏上显示了每根针的等温线。它可帮助临床医生规划消融针的最佳位置，以覆盖目标病变。通过在XperCT、MR 或 CT 切片上绘制或通过指定入口和目标位置，可以规划针路径。通过允许规划多根针，XperGuide 消融软件可帮助临床医生治疗肿瘤，从而减少重新手术的风险。
直到现在，使用传统方法仍然难以很好显示消融区域。根据厂商的每根针规格，我们的独特 XperGuide 消融软件可以以三维方式显示特定消融区域和规划的消融针之间的距离。这种可视化在 XperCT 上或在预获取的 MR 或 CT 栏上显示了每根针的等温线。它可帮助临床医生规划消融针的最佳位置，以覆盖目标病变。通过在XperCT、MR 或 CT 切片上绘制或通过指定入口和目标位置，可以规划针路径。通过允许规划多根针，XperGuide 消融软件可帮助临床医生治疗肿瘤，从而减少重新手术的风险。
- 直观工作流程和等温线可视化 || KBA 1
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直观工作流程和定制的等温线可视化
可在XperGuide 消融软件的涂药器选项卡上输入厂商的消融针规格。可为现有所有消融技术输入多达 60 种不同的涂药器设置：射频、微波和冷冻消融。现有涂药器的参数可根据需要更改，并且可以保存用于后续检查。可将涂药器参数表传送到其他 Philips Allura 系统。
直观工作流程和定制的等温线可视化
可在XperGuide 消融软件的涂药器选项卡上输入厂商的消融针规格。可为现有所有消融技术输入多达 60 种不同的涂药器设置：射频、微波和冷冻消融。现有涂药器的参数可根据需要更改，并且可以保存用于后续检查。可将涂药器参数表传送到其他 Philips Allura 系统。
可在XperGuide 消融软件的涂药器选项卡上输入厂商的消融针规格。可为现有所有消融技术输入多达 60 种不同的涂药器设置：射频、微波和冷冻消融。现有涂药器的参数可根据需要更改，并且可以保存用于后续检查。可将涂药器参数表传送到其他 Philips Allura 系统。
- 针准确就位 || KBA 1
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针准确就位
在手术规划期间，XperGuide 消融软件可显示病人解剖相关的特定针等温线，以减少危害邻近器官或其他结构的风险。在手术期间，XperGuide 实时显示了一根或多根针的进度，并支持临床医生按计划到达目标区域。
针准确就位
在手术规划期间，XperGuide 消融软件可显示病人解剖相关的特定针等温线，以减少危害邻近器官或其他结构的风险。在手术期间，XperGuide 实时显示了一根或多根针的进度，并支持临床医生按计划到达目标区域。
在手术规划期间，XperGuide 消融软件可显示病人解剖相关的特定针等温线，以减少危害邻近器官或其他结构的风险。在手术期间，XperGuide 实时显示了一根或多根针的进度，并支持临床医生按计划到达目标区域。
- 交互式消融规划更新
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交互式消融规划更新
在初次针插入后，医疗干预者可以通过对一个显示实际针位置的控制性XperCT扫描的术前规划自动融合，验证肿瘤被全覆盖。这允许在手术期间更新针位置和消融区域，以支持对等温线可能未覆盖的区域的识别，从而获得更好效果。在消融周期后进行术后 XperCT 扫描可帮助显示肿瘤周围的已消融区域，从而及时反馈手术效果。
交互式消融规划更新
在初次针插入后，医疗干预者可以通过对一个显示实际针位置的控制性XperCT扫描的术前规划自动融合，验证肿瘤被全覆盖。这允许在手术期间更新针位置和消融区域，以支持对等温线可能未覆盖的区域的识别，从而获得更好效果。在消融周期后进行术后 XperCT 扫描可帮助显示肿瘤周围的已消融区域，从而及时反馈手术效果。
在初次针插入后，医疗干预者可以通过对一个显示实际针位置的控制性XperCT扫描的术前规划自动融合，验证肿瘤被全覆盖。这允许在手术期间更新针位置和消融区域，以支持对等温线可能未覆盖的区域的识别，从而获得更好效果。在消融周期后进行术后 XperCT 扫描可帮助显示肿瘤周围的已消融区域，从而及时反馈手术效果。
- 肿瘤消融手术中的规划、引导和控制 || KBA 1
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用于肿瘤消融手术中的规划、引导和控制
目前正在快速开发专门的肿瘤干预成像工具，以满足在这些具有挑战性的手术期间对于更多观察和引导的日益增长的需求。XperGuide 消融软件是在与我们的临床医疗人员协同下开发的，旨在在肿瘤消融的规划、治疗和后续治疗期间提供全方位的辅助。
用于肿瘤消融手术中的规划、引导和控制
目前正在快速开发专门的肿瘤干预成像工具，以满足在这些具有挑战性的手术期间对于更多观察和引导的日益增长的需求。XperGuide 消融软件是在与我们的临床医疗人员协同下开发的，旨在在肿瘤消融的规划、治疗和后续治疗期间提供全方位的辅助。
目前正在快速开发专门的肿瘤干预成像工具，以满足在这些具有挑战性的手术期间对于更多观察和引导的日益增长的需求。XperGuide 消融软件是在与我们的临床医疗人员协同下开发的，旨在在肿瘤消融的规划、治疗和后续治疗期间提供全方位的辅助。
- 规划、引导和控制
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