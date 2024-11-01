促使成功覆盖肿瘤

直到现在，使用传统方法仍然难以很好显示消融区域。根据厂商的每根针规格，我们的独特 XperGuide 消融软件可以以三维方式显示特定消融区域和规划的消融针之间的距离。这种可视化在 XperCT 上或在预获取的 MR 或 CT 栏上显示了每根针的等温线。它可帮助临床医生规划消融针的最佳位置，以覆盖目标病变。通过在XperCT、MR 或 CT 切片上绘制或通过指定入口和目标位置，可以规划针路径。通过允许规划多根针，XperGuide 消融软件可帮助临床医生治疗肿瘤，从而减少重新手术的风险。