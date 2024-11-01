出色的图像质量提高诊断准确性

iDose⁴ 是一种先进的技术，用于飞利浦高端CT 系统，保证Access CT 在低剂量下提供出色的图像质量。 iDose⁴ 可以使不同的患者在低剂量下提升图像质量，可以通过减少伪影和提高空间分辨率达到优化图像质量的效果，同时还能提高球管工作效率。