Access CT
重新定义 CT 的价值
查找相似产品
我们把先进可靠的飞利浦技术融入 Access CT，在提高诊断准确性的同时实现更好的工作效率。
特点
- 出色的图像质量提高诊断准确性
-
出色的图像质量提高诊断准确性
iDose⁴ 是一种先进的技术，用于飞利浦高端CT 系统，保证Access CT 在低剂量下提供出色的图像质量。 iDose⁴ 可以使不同的患者在低剂量下提升图像质量，可以通过减少伪影和提高空间分辨率达到优化图像质量的效果，同时还能提高球管工作效率。
出色的图像质量提高诊断准确性
iDose⁴ 是一种先进的技术，用于飞利浦高端CT 系统，保证Access CT 在低剂量下提供出色的图像质量。 iDose⁴ 可以使不同的患者在低剂量下提升图像质量，可以通过减少伪影和提高空间分辨率达到优化图像质量的效果，同时还能提高球管工作效率。
iDose⁴ 是一种先进的技术，用于飞利浦高端CT 系统，保证Access CT 在低剂量下提供出色的图像质量。 iDose⁴ 可以使不同的患者在低剂量下提升图像质量，可以通过减少伪影和提高空间分辨率达到优化图像质量的效果，同时还能提高球管工作效率。
- 先进的图像优化技术
-
先进的图像优化技术
先进的 MAR 技术可以去除金属物体对图像数据的影响，保证周围解剖结构清晰显示。1024² 高空间分辨率可以更好的展示微小的细节。以上技术均可以提升诊断准确性。
先进的图像优化技术
先进的 MAR 技术可以去除金属物体对图像数据的影响，保证周围解剖结构清晰显示。1024² 高空间分辨率可以更好的展示微小的细节。以上技术均可以提升诊断准确性。
先进的 MAR 技术可以去除金属物体对图像数据的影响，保证周围解剖结构清晰显示。1024² 高空间分辨率可以更好的展示微小的细节。以上技术均可以提升诊断准确性。
- 为特殊患者提供出色的图像质量
-
为特殊患者提供出色的图像质量
70 kV 扫描模式可以为特殊患者提供低剂量扫描，能够保护辐射敏感器官，可以帮助我们把患者诊疗提升到新水平。
为特殊患者提供出色的图像质量
70 kV 扫描模式可以为特殊患者提供低剂量扫描，能够保护辐射敏感器官，可以帮助我们把患者诊疗提升到新水平。
70 kV 扫描模式可以为特殊患者提供低剂量扫描，能够保护辐射敏感器官，可以帮助我们把患者诊疗提升到新水平。
- 简化工作流程，提升工作效率
-
简化工作流程，提升工作效率
iFlow 智能工作平台带有多种自动功能，可以提供简单高效的工作流程。操作便捷，提升病人流通量，同时保持了低运营成本。
简化工作流程，提升工作效率
iFlow 智能工作平台带有多种自动功能，可以提供简单高效的工作流程。操作便捷，提升病人流通量，同时保持了低运营成本。
iFlow 智能工作平台带有多种自动功能，可以提供简单高效的工作流程。操作便捷，提升病人流通量，同时保持了低运营成本。
- 可靠的智能分析和远程服务
-
可靠的智能分析和远程服务
飞利浦专业的远程支持专家与本地的服务工程师紧密联系，随时随地为您提供支持。预测性和前瞻性指导、快速响应以及大数据结合智能分析能力让您的系统和业务保持平稳运行。
可靠的智能分析和远程服务
飞利浦专业的远程支持专家与本地的服务工程师紧密联系，随时随地为您提供支持。预测性和前瞻性指导、快速响应以及大数据结合智能分析能力让您的系统和业务保持平稳运行。
飞利浦专业的远程支持专家与本地的服务工程师紧密联系，随时随地为您提供支持。预测性和前瞻性指导、快速响应以及大数据结合智能分析能力让您的系统和业务保持平稳运行。
- 出色的图像质量提高诊断准确性
- 先进的图像优化技术
- 为特殊患者提供出色的图像质量
- 简化工作流程，提升工作效率
- * 正如模型研究中的测量结果，图像质量的优化由两个要素决定：提高空间分辨率和降低噪声。
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。 我已了解
You are about to visit a Philips global content page Continue
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。