PowerTouch 剃须刀头
持久贴面剃须
两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发 100% 性能。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
持久贴面剃须
每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果
- 三圈剃须刀头
- 适合 PowerTouch (PT9xx)
- 适合 AquaTouch (AT9xx)
- 适合 HQ81xx, HQ82xx
适用于 PowerTouch 剃须刀的替换刀头
HQ9 替换刀头与 PowerTouch (PT9xx) 和 AquaTouch (AT9xx) 剃须刀兼容。
升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计
飞利浦剃须刀的双层刀片系统：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须贴面舒适。
弹性贴面系统
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。
Speed-XL 快速剃须刀头，剃须既快速又贴面
带有三圈独立切剃装置的刀头，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积，给您带来既快速又贴面的剃须感受。*
准确切剃系统
飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。
技术规格
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剃须刀头
- 每个包装的剃须刀头数
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3
- 适合产品型号
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HQ8140
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HQ8142
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HQ8150
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HQ8160
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HQ8170 C&C
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HQ8174
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HQ9100
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HQ9140
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HQ9160
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HQ9170
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HQ8141
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HQ8155
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HQ8172
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HQ8173
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HQ8200
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HQ8240
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HQ8241
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HQ8250
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HQ8253
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HQ8260
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HQ8261
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HQ8270
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HQ8290
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HQ9161
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HQ9190
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HQ9199
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PT920
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