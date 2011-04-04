搜索词

  • 持久贴面剃须 持久贴面剃须 持久贴面剃须

    PowerTouch 剃须刀头

    HQ9/50

    持久贴面剃须

    两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发 100% 性能。

    查看所有优势

    PowerTouch 剃须刀头

    相似产品

    See all 替换刀头

    兼容产品

    在哪可以找到我的型号？
    查找我的产品编号
    在哪里可以找到我的产品编号？
    找到符合以下条件的产品 未找到符合以下条件的产品

    持久贴面剃须

    每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果

    • 三圈剃须刀头
    • 适合 PowerTouch (PT9xx)
    • 适合 AquaTouch (AT9xx)
    • 适合 HQ81xx, HQ82xx
    适用于 PowerTouch 剃须刀的替换刀头

    适用于 PowerTouch 剃须刀的替换刀头

    HQ9 替换刀头与 PowerTouch (PT9xx) 和 AquaTouch (AT9xx) 剃须刀兼容。

    升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计

    升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计

    飞利浦剃须刀的双层刀片系统：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须贴面舒适。

    弹性贴面系统

    弹性贴面系统

    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

    Speed-XL 快速剃须刀头，剃须既快速又贴面

    Speed-XL 快速剃须刀头，剃须既快速又贴面

    带有三圈独立切剃装置的刀头，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积，给您带来既快速又贴面的剃须感受。*

    准确切剃系统

    准确切剃系统

    飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。

    技术规格

    • 剃须刀头

      每个包装的剃须刀头数
      3
      适合产品型号
      • HQ8140
      • HQ8142
      • HQ8150
      • HQ8160
      • HQ8170 C&C
      • HQ8174
      • HQ9100
      • HQ9140
      • HQ9160
      • HQ9170
      • HQ8141
      • HQ8155
      • HQ8172
      • HQ8173
      • HQ8200
      • HQ8240
      • HQ8241
      • HQ8250
      • HQ8253
      • HQ8260
      • HQ8261
      • HQ8270
      • HQ8290
      • HQ9161
      • HQ9190
      • HQ9199
      • PT920
    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。