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HX6072
出众清洁，令牙齿更洁白。
Sonicare 电动牙刷替换刷头。提供理想清洁和美白性能
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
3500 Series
充电式声波震动牙刷
3600 Series
Elite+
2100 Series
DiamondClean
HealthyWhite+
飞利浦充电式声波震动牙刷
高级男士护理套件
HealthyWhite
PowerUp
飞利浦电式声波震动牙刷
DiamondClean HX9382/03 Sonic electric toothbrush
FlexCare
6000充电式声波震动牙刷
轻松更换牙刷头，随心所欲地清洁
提示型刷毛让您可以知道何时更换牙刷头。正常使用三个月后，刷毛会出现变形，清洁效果降低。牙刷头应每隔 3 个月更换一次。
*在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑
增加 23% 的刷毛，进行更为彻底地清洁。
钻石形刷毛可创造更多刮擦面，迅速去除牙菌斑。
中硬刷毛带来稳固而柔和的呵护体验。
技术规格
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