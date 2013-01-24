早在20世纪70年代，在美国，剖腹探查术是治疗心脏病的常见手术。手术中，医生需要在腹壁上剖开一个大切口，以便进入腹腔。
如今，随着临床经验的丰富，新技术的涌现，微创心脏手术不断发展，从而缩短了住院时间，帮助患者减少创伤，并快速康复。迈阿密心血管研究所等医院在减少手术创伤的道路上不断迈进。
早在20世纪70年代，在美国，剖腹探查术是治疗心脏病的常见手术。手术中，医生需要在腹壁上剖开一个大切口，以便进入腹腔。
如今，随着临床经验的丰富，新技术的涌现，微创心脏手术不断发展，从而缩短了住院时间，帮助患者减少创伤，并快速康复。迈阿密心血管研究所等医院在减少手术创伤的道路上不断迈进。
在迈阿密心血管研究所，多学科团队通力合作，实施经导管主动脉瓣修复1(TAVR1)手术，该手术专门针对不能实施外科手术的患者以及美国和欧洲准则2推荐采用该手术的人群开发。实施TVAR手术，只需一个非常小的切口，无须开胸，为几年前不能做心脏手术的患者提供了治疗方案。
该研究所创始人兼首席医疗官、医学博士Barry T. Katzen说：“图像引导的微创疗法的一大益处在于，我们为在过去使用任何医疗手段都难以治疗的高危患者开辟了一个全新的治疗领域。在我们的经导管主动脉瓣修复或者说TAVR研究中，首批治疗对象基本都是只剩下30天寿命的患者。这是我们治疗的首批患者。现在，医生可以采用这些手段治疗不能实施外科手术的高危疾病患者。”
该研究所人员普遍认为应根据患者特点提供最佳治疗方案，因而推动了TAVR的应用。在每周举行的TAVR会议上，影像科医生等各类人才汇聚一堂、群策群力，共同决定是否应该对某位患者实施TAVR手术。
介入心脏科医师、临床心脏科医师、结构性心脏科医师、负责TAVR手术的心脏科医师、心脏外科医师、介入放射科医师、超声心动图医师、护士等跨学科的专业人员聚在一起建立共识，甚至在某些情况下，护理社工也参与进来。
该研究所心脏科医师、心导管实验室医学主任、医学博士Marcus St. John说：“众多具有不同专业背景的人员共同为患者制定最佳治疗方案。大家共同出谋划策，针对病人的具体问题，寻求最佳治疗办法。这是个连参与者自己都无法意识到的绝佳机会。”
首先，一位临床医师会向小组人员介绍刚刚诊断过的患者的情况。St. John博士说：“了解了临床情况后，我们会查看主动脉瓣及周边动脉的CT扫描结果，评估主动脉瓣的超声心动图数据以及导管数据。然后我们判断这位病人是否可以做主动脉瓣修复手术，以及适合这位病人的最佳治疗方法。”
TAVR会议上各方意见的实现有赖于优质影像，在这一方面，技术进步加速了微创疗法的发展。技术发展取得重大进步，新平台简化了复杂的程序，便于介入放射科医师和内科医师开展工作，使他们可以更轻松地完成治疗和诊断任务。
Katzen博士说：“以前使用的影像设备，需要按顺序进行诸多操作。例如，进行颈动脉支架或某些生理性研究时，需要停下来测量。过去，医师真的需要停下手头的工作，去测量所需的各种数据，而其他人只能干等着。”
他表示，通过飞利浦Azurion图像引导疗法系统等技术，如今海量信息一触即得，医师无须停下手术。Katzen博士补充说：“以前常常需要擦洗或离开手术室，这都需要花费时间。这些工作流其实可以同时进行，无缝衔接，在治疗患者的过程中，真正做到多项任务同时开展。这有利于提高效率和就诊量。”
该研究所提高了信息流无缝连接程度以及影像数据的集成程度，从而减少了手术延误。对于介入放射科医师而言，各类影像（超声、核磁共振或CT扫描）信息都能通过飞利浦IntelliSpace Portal星云太空站影像数据中心获得，有助于加快治疗决策。
该研究所介入放射科医师、血管影像医学主任、医学博士Constantino Peña说：“很多时候，在手术台上我们只有单一模态影像。将超声、CT扫描或核磁共振成像等图像信息汇总融合，以便在手术时实时使用，这是非常重要的，因为在真正做手术的时候，它可以呈现出你所需要的所有相关信息。”
Peña博士说：“飞利浦IntelliSpace Portal星云太空站3D影像数据中心这种尖端技术集成了所有模态图像，便于我们使用，有助于我们利用这些模态图像，更有效、更精准地实施手术。”
Katzen博士说：“最终，患者无疑是最大的受益人，因为他们的住院时间缩短了。TAVR手术也有风险，但是它能为几年前不能实施手术的患者提供有益的治疗方案，与此同时还能使部分患者更快恢复。在这种手术问世之前，住院时间都是以周为单位计算，但现在患者在24小时、48小时或72小时之内就可以出院。”
“不妨看下临床案例。例如，以前腹部患有动脉瘤的患者入院后，需要在开腹手术之后，在重症监护室护理两至四天，住院七天，恢复期30至60天。而现在这些患者48小时内就可以出院，在两至三周内真正恢复正常，而且从长远看，后遗症远比开腹手术要少。这种变化显而易见。患有心脏病的病人如今一天内就可以出院。”
迈阿密心血管研究所
创始人兼首席医疗官
医学博士Barry T. Katzen
迈阿密心血管研究所
创始人兼首席医疗官
医学博士Barry T. Katzen
免责声明：
上述结果系该机构取得的独有成果，不一定能够反映其他机构可能取得的结果。
注：
1 美国心脏协会，“何为TAVR？”