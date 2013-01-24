在迈阿密心血管研究所，多学科团队通力合作，实施经导管主动脉瓣修复1(TAVR1)手术，该手术专门针对不能实施外科手术的患者以及美国和欧洲准则2推荐采用该手术的人群开发。实施TVAR手术，只需一个非常小的切口，无须开胸，为几年前不能做心脏手术的患者提供了治疗方案。

该研究所创始人兼首席医疗官、医学博士Barry T. Katzen说：“图像引导的微创疗法的一大益处在于，我们为在过去使用任何医疗手段都难以治疗的高危患者开辟了一个全新的治疗领域。在我们的经导管主动脉瓣修复或者说TAVR研究中，首批治疗对象基本都是只剩下30天寿命的患者。这是我们治疗的首批患者。现在，医生可以采用这些手段治疗不能实施外科手术的高危疾病患者。”