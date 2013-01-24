在患者数量增加，病例日益复杂的情况下，医院主管人员需要管理就诊工作、节约成本并提升效率。
迈阿密心血管研究所首席运营官Carol Melvin说：“在美国，患者需要基本医疗服务的时候，他们首先想到的是急诊室。所以我们看到大量不同病例、不同临床问题的患者被送进急诊室。这些患者需要马上得到救治。这对我们而言是一大挑战。”
在患者数量增加，病例日益复杂的情况下，医院主管人员需要管理就诊工作、节约成本并提升效率。
迈阿密心血管研究所首席运营官Carol Melvin说：“在美国，患者需要基本医疗服务的时候，他们首先想到的是急诊室。所以我们看到大量不同病例、不同临床问题的患者被送进急诊室。这些患者需要马上得到救治。这对我们而言是一大挑战。”
面对与日俱增的成本压力，为了提供优质、先进的医疗服务，组织日常运作需要严格规范并富有效率。在以价值为基础、以结果为导向的医疗系统中，报销额度没有增长，但是患者病例复杂程度以及治疗所需的资源不断增加，因此，效率对于医院而言至关重要。
Melvin女士说：“一般而言，患者生病才求医，很少有人为了预防疾病来看医生。从临床的角度，我们需要根据患者就医时心血管病的病情，判断治疗所需的资源。如果患者病情严重而且复杂，那么我们可能很难以具有成本效益的方式提供医疗服务。”
首席运营官的职责之一是关注组织的日常运作，提高生产率、效率并管理后勤。在迈阿密心血管研究所，首席运营官首先需要洞悉资源利用方式及时间管理方式。作为微创心脏病手术的一部分，库存记录含有丰富的数据，能够为关键临床和业务决策提供信息。Melvin女士的工作职责之一就是将这些数据转换成有意义的洞见。
她补充说：“对于由员工、内科医师和领导层组成的强大团队，我们有必要确定如何管理成本，但仍需提供优质的医疗服务和最佳的治疗结果。”
在该研究所，微创手术数据都整合在心血管信息系统 -- 飞利浦Xper信息管理系统中。飞利浦XperIM不仅可以追踪患者在手术期间的血液动力，还可以作为电子病历系统，收集手术相关数据，记录手术报告。例如，可以查看手术时长、手术准备时长、前一台手术患者离开至重新准备好手术室开始下一台手术的时长。
Melvin女士说：“这些数据对于了解设备利用率极为重要。因此，我们可以了解哪个手术室的利用率最高，这为我们提供了信息，以便判断是否需要为满足特定需求更换手术室，或扩建并增加额外的手术室。该系统提供的效率和生产率数据是很多医疗机构无法获取的，因此，我认为Xper信息管理系统为我们创造了竞争优势，有助于我们了解部门管理的效果。”
通过Xper系统还可以管理手术耗材的使用库存和资源。手术中使用的所有设备都经过扫描，研究所能够从各个方面追踪每台手术的成本。Melvin女士说：“我可以清楚地知道某台手术或某位内科医师产生的成本，这些数据对于未来发展至关重要。”
过去，数据只能人工记录在记录表或月度表中，有时甚至不做记录。如今，医院产生的海量数据，使记录工作难上加难，因为记录的数据要有条理，才能帮助决策。
Melvin女士说：“我可以收集很多不同的数据，但是如果这些数据不能帮助我们改善或加强医疗服务，那么它们是毫无价值的，是无用的数据。”
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