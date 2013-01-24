面对与日俱增的成本压力，为了提供优质、先进的医疗服务，组织日常运作需要严格规范并富有效率。在以价值为基础、以结果为导向的医疗系统中，报销额度没有增长，但是患者病例复杂程度以及治疗所需的资源不断增加，因此，效率对于医院而言至关重要。

Melvin女士说：“一般而言，患者生病才求医，很少有人为了预防疾病来看医生。从临床的角度，我们需要根据患者就医时心血管病的病情，判断治疗所需的资源。如果患者病情严重而且复杂，那么我们可能很难以具有成本效益的方式提供医疗服务。”

首席运营官的职责之一是关注组织的日常运作，提高生产率、效率并管理后勤。在迈阿密心血管研究所，首席运营官首先需要洞悉资源利用方式及时间管理方式。作为微创心脏病手术的一部分，库存记录含有丰富的数据，能够为关键临床和业务决策提供信息。Melvin女士的工作职责之一就是将这些数据转换成有意义的洞见。

她补充说：“对于由员工、内科医师和领导层组成的强大团队，我们有必要确定如何管理成本，但仍需提供优质的医疗服务和最佳的治疗结果。”