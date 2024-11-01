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DreamWear 鼻垫

置于鼻下的鼻垫

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DreamWear 鼻垫是为了符合 DreamWear 鼻罩舒适的鼻下设计，可提供有效又舒适的密封，其较小的接触面积可避免面部压痕。

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特点
轻若无物
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DreamWear 融合了鼻罩和鼻枕罩的众多优点，患者可同时享用二者的精华。其卓越的设计，气流通过框架使患者体验舒适的睡眠。

轻若无物

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DreamWear 融合了鼻罩和鼻枕罩的众多优点，患者可同时享用二者的精华。其卓越的设计，气流通过框架使患者体验舒适的睡眠。

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DreamWear 融合了鼻罩和鼻枕罩的众多优点，患者可同时享用二者的精华。其卓越的设计，气流通过框架使患者体验舒适的睡眠。
有多种尺码供患者选择
有多种尺码供患者选择

有多种尺码供患者选择

鼻垫有五种不同尺寸可供选择，因此任何鼻形，您都可以找到与之相配的尺寸。

有多种尺码供患者选择

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鼻垫有五种不同尺寸可供选择，因此任何鼻形，您都可以找到与之相配的尺寸。

有多种尺码供患者选择

鼻垫有五种不同尺寸可供选择，因此任何鼻形，您都可以找到与之相配的尺寸。
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有多种尺码供患者选择
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鼻垫有五种不同尺寸可供选择，因此任何鼻形，您都可以找到与之相配的尺寸。
置于鼻下，体验舒适
置于鼻下，体验舒适

置于鼻下，体验舒适

DreamWear 的舒适鼻垫设计可避免压痕、不适，或鼻孔受刺激，或鼻梁受压迫。*

置于鼻下，体验舒适

置于鼻下，体验舒适
DreamWear 的舒适鼻垫设计可避免压痕、不适，或鼻孔受刺激，或鼻梁受压迫。*

置于鼻下，体验舒适

DreamWear 的舒适鼻垫设计可避免压痕、不适，或鼻孔受刺激，或鼻梁受压迫。*
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置于鼻下，体验舒适
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DreamWear 的舒适鼻垫设计可避免压痕、不适，或鼻孔受刺激，或鼻梁受压迫。*
鼻垫可轻松更换
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鼻垫可轻松更换

DreamWear 鼻罩的设计可以快速、轻松地切换鼻垫类型，而无需更换鼻罩，从而为用户提供多种满意的选择。

鼻垫可轻松更换

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DreamWear 鼻罩的设计可以快速、轻松地切换鼻垫类型，而无需更换鼻罩，从而为用户提供多种满意的选择。

鼻垫可轻松更换

DreamWear 鼻罩的设计可以快速、轻松地切换鼻垫类型，而无需更换鼻罩，从而为用户提供多种满意的选择。
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鼻垫可轻松更换
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DreamWear 融合了鼻罩和鼻枕罩的众多优点，患者可同时享用二者的精华。其卓越的设计，气流通过框架使患者体验舒适的睡眠。

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DreamWear 融合了鼻罩和鼻枕罩的众多优点，患者可同时享用二者的精华。其卓越的设计，气流通过框架使患者体验舒适的睡眠。

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DreamWear 融合了鼻罩和鼻枕罩的众多优点，患者可同时享用二者的精华。其卓越的设计，气流通过框架使患者体验舒适的睡眠。
有多种尺码供患者选择
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有多种尺码供患者选择

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置于鼻下，体验舒适
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DreamWear 的舒适鼻垫设计可避免压痕、不适，或鼻孔受刺激，或鼻梁受压迫。*

置于鼻下，体验舒适

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DreamWear 的舒适鼻垫设计可避免压痕、不适，或鼻孔受刺激，或鼻梁受压迫。*

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鼻垫可轻松更换
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DreamWear 鼻罩的设计可以快速、轻松地切换鼻垫类型，而无需更换鼻罩，从而为用户提供多种满意的选择。

鼻垫可轻松更换

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鼻垫可轻松更换
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规格

鼻部安装组件配置
鼻部安装组件配置
DreamWear 搭配头罩，中号框架，所有鼻垫尺寸
  • 1116700
DreamWear 无头罩，中号框架，所有鼻垫尺寸
  • 1116701
鼻垫更换部件
鼻垫更换部件
小号鼻垫部件号：
  • 1116700
中号鼻垫部件号：
  • 1116741
大号鼻垫部件号：
  • 1116742
尺寸调整装置部件号：
  • 1116743
其他 DreamWear 部件
其他 DreamWear 部件
小号框架部件号：
  • 1116745
中号框架部件号：
  • 1116746
大号框架部件号：
  • 1116747
头罩部件号：
  • 1116750
织物包装部件号：
  • 1116754
鼻部安装组件配置
鼻部安装组件配置
DreamWear 搭配头罩，中号框架，所有鼻垫尺寸
  • 1116700
DreamWear 无头罩，中号框架，所有鼻垫尺寸
  • 1116701
鼻垫更换部件
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小号鼻垫部件号：
  • 1116700
中号鼻垫部件号：
  • 1116741
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鼻部安装组件配置
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DreamWear 搭配头罩，中号框架，所有鼻垫尺寸
  • 1116700
DreamWear 无头罩，中号框架，所有鼻垫尺寸
  • 1116701
鼻垫更换部件
鼻垫更换部件
小号鼻垫部件号：
  • 1116700
中号鼻垫部件号：
  • 1116741
大号鼻垫部件号：
  • 1116742
尺寸调整装置部件号：
  • 1116743
其他 DreamWear 部件
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小号框架部件号：
  • 1116745
中号框架部件号：
  • 1116746
大号框架部件号：
  • 1116747
头罩部件号：
  • 1116750
织物包装部件号：
  • 1116754
  • *鼻罩垫不直接接触鼻梁或鼻孔。

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