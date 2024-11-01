DreamWear 鼻垫
置于鼻下的鼻垫
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DreamWear 鼻垫是为了符合 DreamWear 鼻罩舒适的鼻下设计，可提供有效又舒适的密封，其较小的接触面积可避免面部压痕。
特点
- 轻若无物
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轻若无物
DreamWear 融合了鼻罩和鼻枕罩的众多优点，患者可同时享用二者的精华。其卓越的设计，气流通过框架使患者体验舒适的睡眠。
轻若无物
DreamWear 融合了鼻罩和鼻枕罩的众多优点，患者可同时享用二者的精华。其卓越的设计，气流通过框架使患者体验舒适的睡眠。
DreamWear 融合了鼻罩和鼻枕罩的众多优点，患者可同时享用二者的精华。其卓越的设计，气流通过框架使患者体验舒适的睡眠。
- 有多种尺码供患者选择
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有多种尺码供患者选择
鼻垫有五种不同尺寸可供选择，因此任何鼻形，您都可以找到与之相配的尺寸。
有多种尺码供患者选择
鼻垫有五种不同尺寸可供选择，因此任何鼻形，您都可以找到与之相配的尺寸。
鼻垫有五种不同尺寸可供选择，因此任何鼻形，您都可以找到与之相配的尺寸。
- 置于鼻下，体验舒适
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置于鼻下，体验舒适
DreamWear 的舒适鼻垫设计可避免压痕、不适，或鼻孔受刺激，或鼻梁受压迫。*
置于鼻下，体验舒适
DreamWear 的舒适鼻垫设计可避免压痕、不适，或鼻孔受刺激，或鼻梁受压迫。*
DreamWear 的舒适鼻垫设计可避免压痕、不适，或鼻孔受刺激，或鼻梁受压迫。*
- 鼻垫可轻松更换
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鼻垫可轻松更换
DreamWear 鼻罩的设计可以快速、轻松地切换鼻垫类型，而无需更换鼻罩，从而为用户提供多种满意的选择。
鼻垫可轻松更换
DreamWear 鼻罩的设计可以快速、轻松地切换鼻垫类型，而无需更换鼻罩，从而为用户提供多种满意的选择。
DreamWear 鼻罩的设计可以快速、轻松地切换鼻垫类型，而无需更换鼻罩，从而为用户提供多种满意的选择。
- 轻若无物
- 有多种尺码供患者选择
- 置于鼻下，体验舒适
- 鼻垫可轻松更换
规格
- 鼻部安装组件配置
-
鼻部安装组件配置
|DreamWear 搭配头罩，中号框架，所有鼻垫尺寸
|
|DreamWear 无头罩，中号框架，所有鼻垫尺寸
|
- 鼻垫更换部件
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鼻垫更换部件
|小号鼻垫部件号：
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|中号鼻垫部件号：
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|大号鼻垫部件号：
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|尺寸调整装置部件号：
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- 其他 DreamWear 部件
-
其他 DreamWear 部件
|小号框架部件号：
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|中号框架部件号：
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|大号框架部件号：
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|头罩部件号：
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|织物包装部件号：
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- 鼻部安装组件配置
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鼻部安装组件配置
|DreamWear 搭配头罩，中号框架，所有鼻垫尺寸
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|DreamWear 无头罩，中号框架，所有鼻垫尺寸
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- 鼻垫更换部件
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鼻垫更换部件
|小号鼻垫部件号：
|
|中号鼻垫部件号：
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