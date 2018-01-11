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DreamWear 面罩

鼻下鼻罩

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DreamWear 舒适的鼻罩和鼻枕罩设计具有许多益处，使得患者可同时享受这两种面罩类型的优点。DreamWear 的患者可以更好的解放睡姿，感受更舒适，如若无物。*

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特点
较好的贴合鼻部 提供良好的舒适感
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较好的贴合鼻部 提供良好的舒适感

用户表示，DreamWear 更加舒适，更有吸引力，并且比他们的规定面罩更贴合。³DreamWear 柔软、灵活的硅胶框架和织物包裹物为患者的脸颊提供柔和的触感。

较好的贴合鼻部 提供良好的舒适感

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解放睡姿
解放睡姿

解放睡姿

整个晚上，DreamWear 的用户都比佩戴规定面罩的患者具有更多的活动自由。²不再受佩戴有异物感的管路面罩的限制，患者能够以任何姿势睡觉——侧着睡、趴着睡、躺着睡。

解放睡姿

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舒适轻便 如若无物
舒适轻便 如若无物

舒适轻便 如若无物

DreamWear 面罩提供多种使用益处，充分解放睡姿。其卓越的设计引导气流通过框架，令患者可以尽情舒适地睡眠。较低限度的接触，鼻下缓冲垫可减少刺激和不舒适感，防止患者鼻孔或鼻梁上出现红印。¹

舒适轻便 如若无物

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DreamWear 面罩提供多种使用益处，充分解放睡姿。其卓越的设计引导气流通过框架，令患者可以尽情舒适地睡眠。较低限度的接触，鼻下缓冲垫可减少刺激和不舒适感，防止患者鼻孔或鼻梁上出现红印。¹

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只需更换鼻垫，而无需更换面罩
只需更换鼻垫，而无需更换面罩

只需更换鼻垫，而无需更换面罩

寻找合适的面罩、鼻垫和头带可能是一个困难且耗时的不断尝试过程。而 DreamWear 的面罩设计可以令患者快速轻松地更换鼻垫型号。而无需更换面罩。DreamWear 减少了用户需要调整的面罩次数。

只需更换鼻垫，而无需更换面罩

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手册 (1)

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  • * 2015 年飞利浦用户偏好问卷，存档资料。
  • ¹面罩不直接接触鼻梁或鼻孔。
  • ²·³2015 年飞利浦用户偏好问卷，存档资料

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