Prodiva 医用磁共振成像系统

可靠性和可预测性是实现磁共振业务一切可能的关键所在。全球安装使用的全数字技术久经考验，为您提供磁共振服务。无论用户的经验水平如何，简化后的工作流程总能让您轻松入门，为患者带来连贯一致的常规磁共振检查。选址安装成本低，可连续工作，轻松更新升级，系统的拥有总成本也因此可预测，使用起来得心应手。

查看产品