Prodiva 医用磁共振成像系统
1.5T CX
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可靠性和可预测性是实现磁共振业务一切可能的关键所在。全球安装使用的全数字技术久经考验，为您提供磁共振服务。无论用户的经验水平如何，简化后的工作流程总能让您轻松入门，为患者带来连贯一致的常规磁共振检查。选址安装成本低，可连续工作，轻松更新升级，系统的拥有总成本也因此可预测，使用起来得心应手。
特点
- 通过dStream全数字技术获得连贯高品质的图像
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通过全数字技术获得连贯高品质的图像
全数字技术助力您的磁共振实践提升到新高度。线圈信号数字化能够捕捉到纯净的磁共振信号，通过提升信噪比来增强图像质量并缩短检查时间。
通过全数字技术获得连贯高品质的图像
全数字技术助力您的磁共振实践提升到新高度。线圈信号数字化能够捕捉到纯净的磁共振信号，通过提升信噪比来增强图像质量并缩短检查时间。
全数字技术助力您的磁共振实践提升到新高度。线圈信号数字化能够捕捉到纯净的磁共振信号，通过提升信噪比来增强图像质量并缩短检查时间。
- 扩展您的临床服务范围
-
多种应用“一网打尽”
Prodiva 1.5T CX医用磁共振成像系统广泛多样的应用囊括了神经、全身、骨关节、肿瘤和心脏等多种检查。
多种应用“一网打尽”
Prodiva 1.5T CX医用磁共振成像系统广泛多样的应用囊括了神经、全身、骨关节、肿瘤和心脏等多种检查。
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- 定位步骤去繁化简，工作流程快马加鞭
-
定位步骤去繁化简，工作流程快马加鞭
工作流程可一定程度减少摆位步骤 ，并为您实现每日检查工作的加速。
定位步骤去繁化简，工作流程快马加鞭
工作流程可一定程度减少摆位步骤 ，并为您实现每日检查工作的加速。
工作流程可一定程度减少摆位步骤 ，并为您实现每日检查工作的加速。
- 检查时间最高可提高50%
-
分辨率显著提高
并行采集功能可在相同扫描时间内采集高分辨率的图像并以此提高诊断可信度。
分辨率显著提高
并行采集功能可在相同扫描时间内采集高分辨率的图像并以此提高诊断可信度。
并行采集功能可在相同扫描时间内采集高分辨率的图像并以此提高诊断可信度。
- 减少昂贵的改造需求
-
减少昂贵的改造需求
Prodiva 1.5T CX医用磁共振成像系统的轻量化磁体方便将新的磁共振装入原有的检查室内。节省改造成本。
减少昂贵的改造需求
Prodiva 1.5T CX医用磁共振成像系统的轻量化磁体方便将新的磁共振装入原有的检查室内。节省改造成本。
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- 患者操作和设置时间加快最多79%²
-
工作流程旨在减少定位步骤并助力您加快工作流通量
工作流程可以减少患者操作和线圈设置的时间。短电缆、小连接器和紧凑的电子元件让线圈设置更轻松快速。
工作流程旨在减少定位步骤并助力您加快工作流通量
工作流程可以减少患者操作和线圈设置的时间。短电缆、小连接器和紧凑的电子元件让线圈设置更轻松快速。
工作流程可以减少患者操作和线圈设置的时间。短电缆、小连接器和紧凑的电子元件让线圈设置更轻松快速。
- 患者解剖结构千差万别，我们灵活的线圈可针对患者体型进行调整适应
-
患者解剖结构千差万别，我们灵活的线圈可针对患者体型进行调整适应
轻量化线圈薄而轻柔，可以轻松地贴合每一位患者的体型以完成快速、高效而舒适的扫描。
患者解剖结构千差万别，我们灵活的线圈可针对患者体型进行调整适应
轻量化线圈薄而轻柔，可以轻松地贴合每一位患者的体型以完成快速、高效而舒适的扫描。
患者解剖结构千差万别，我们灵活的线圈可针对患者体型进行调整适应
轻量化线圈薄而轻柔，可以轻松地贴合每一位患者的体型以完成快速、高效而舒适的扫描。
- 检查标准化，智能急先锋
-
检查标准化，智能急先锋
我们的智能用户界面带来的简洁标准化的指引，助力您从入门到熟练。全程轻松快捷，帮助您实现程序操作的高效性和可再现性。智能功能可自动执行诸多检查项目，让工作流程更顺畅，检查执行更统一。
检查标准化，智能急先锋
我们的智能用户界面带来的简洁标准化的指引，助力您从入门到熟练。全程轻松快捷，帮助您实现程序操作的高效性和可再现性。智能功能可自动执行诸多检查项目，让工作流程更顺畅，检查执行更统一。
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- 降低运输和安装成本
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降低运输和安装成本
本系统紧凑式设计可节省运输及安装的时间与成本。
降低运输和安装成本
- 降低能源成本
-
降低能源成本
智能节能技术结合智能电源管理的高效设计，有助节省您的能源开支。
降低能源成本
智能节能技术结合智能电源管理的高效设计，有助节省您的能源开支。
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- 为患者提供身临其境的视觉体验
-
磁共振投资策略符合您的预算安排
我们与Prodiva 1.5T CX医用磁共振成像系统共同为您带来符合您预算需求的服务安排并尽量契合您内部服务工程师的技术能力。
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- 节约珍贵的液氦
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节约珍贵的液氦
液氦消耗技术在设计上可消除液氦损失，常规扫描条件下的正常操作能实现液氦的节约。
节约珍贵的液氦
液氦消耗技术在设计上可消除液氦损失，常规扫描条件下的正常操作能实现液氦的节约。
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- 通过解决潜在的系统问题来支持长时间正常运转
-
通过解决潜在的系统问题来支持长时间正常运转
为保障设备长时间正常运转，飞利浦客服支持让您持续获益。
通过解决潜在的系统问题来支持长时间正常运转
为保障设备长时间正常运转，飞利浦客服支持让您持续获益。
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- 通过dStream全数字技术获得连贯高品质的图像
- 扩展您的临床服务范围
- 定位步骤去繁化简，工作流程快马加鞭
- 检查时间最高可提高50%
规格
- 磁体系统
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磁体系统
|场强
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|孔径设计
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|磁体重量
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|典型均匀性V-RMS
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|HeliumSave 技术（液氦消耗技术）
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|最大 FOV
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|制冷剂消耗率
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- Stellar HP梯度
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Stellar HP梯度
|每个轴的最大振幅
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|每个轴的最大切换率
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- 射频传输
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- 射频接收
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射频接收
|独立接收通道数量
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|模数转换器（ADC）位置
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|线圈至重建器的信号链
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|dStream
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- 选址信息
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选址信息
|最低选址要求
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|天花板高度（最小值）
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- 单个操作员工作流程
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单个操作员工作流程
|SmartSelect
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|SmartExam
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|SmartStart
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|SmartLink
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|SmartLine
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- 磁体系统
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- Stellar HP梯度
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Stellar HP梯度
|每个轴的最大振幅
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|每个轴的最大切换率
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- 医疗器械名称：磁共振成像系统Prodiva 1.5T CX
- 医疗器械生产企业名称：飞利浦医疗（苏州）有限公司
- 医疗器械注册证号：
- 国械注准20183280165
- 广告批准文号：
- 苏械广审(文)第230425-04304号
- 禁忌内容或者注意事项详见说明书
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