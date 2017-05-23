Ingenia 1.5T
磁共振系统
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借助飞利浦 Ingenia 1.5T 磁共振成像系统获得优质图像质量。数字化清晰度和速度¹ 确保临床医生充满信心的诊断，开发新的应用，工作效率更高。卓越的患者检查为您在社会树立良好形象。有我们全心全意为您提供支持。
特点
- 拥抱新兴应用 || 提高临床表现
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拥抱新兴应用
神经、肿瘤和心脏应用的先进功能使您处于技术前沿。
拥抱新兴应用
- 欢迎具有挑战性的患者 || 提高临床表现
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欢迎具有挑战性的患者
在一台商用 70 厘米大孔径系统中提供最高均匀度视野，为具有挑战性的患者改善舒适度和检查流程。
欢迎具有挑战性的患者
在一台商用 70 厘米大孔径系统中提供最高均匀度视野，为具有挑战性的患者改善舒适度和检查流程。
在一台商用 70 厘米大孔径系统中提供最高均匀度视野，为具有挑战性的患者改善舒适度和检查流程。
- 通过数字化清晰度和速度获得 premium IQ³ || 提高临床表现
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Premium IQ⁴ 数字化清晰度和速度
dStream 数字宽带技术确保每个检查提高 40% 以上的信噪比²。
Premium IQ⁴ 数字化清晰度和速度
dStream 数字宽带技术确保每个检查提高 40% 以上的信噪比²。
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- 个性化成像 || 提高临床表现
-
个性化成像
iPatient 凭借基于患者特点的成像，掌握患者情况，提高工作效率达 30%。³
个性化成像
iPatient 凭借基于患者特点的成像，掌握患者情况，提高工作效率达 30%。³
iPatient 凭借基于患者特点的成像，掌握患者情况，提高工作效率达 30%。³
- dStream || 提高临床表现
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dStream
采用我们的 dStream 数字宽带架构可实现高质量的图像和非凡的速度。信噪比¹可提高 40%，工作效率更高，独立通道射频技术让升级更简单。
dStream
采用我们的 dStream 数字宽带架构可实现高质量的图像和非凡的速度。信噪比¹可提高 40%，工作效率更高，独立通道射频技术让升级更简单。
采用我们的 dStream 数字宽带架构可实现高质量的图像和非凡的速度。信噪比¹可提高 40%，工作效率更高，独立通道射频技术让升级更简单。
- 先进的磁共振成像
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先进的磁共振成像
通过增加诊断机会，提高转诊效率。先进的诊断解决方案增强磁共振成像的功能，涵盖神经学、肿瘤学和心脏病学更多的临床指征。
先进的磁共振成像
通过增加诊断机会，提高转诊效率。先进的诊断解决方案增强磁共振成像的功能，涵盖神经学、肿瘤学和心脏病学更多的临床指征。
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- 机内体验 || 提高临床表现
-
机内体验
将磁共振检查变成轻松的体验。这一沉浸式机内体验为头入式的患者提供舒适、精彩的视听享受，起到分散注意力的作用。患者通过耳机听到语言指导，帮助其放松，保持不动，获得更佳的成像质量。
机内体验
将磁共振检查变成轻松的体验。这一沉浸式机内体验为头入式的患者提供舒适、精彩的视听享受，起到分散注意力的作用。患者通过耳机听到语言指导，帮助其放松，保持不动，获得更佳的成像质量。
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- IntelliSpace portal 星云高级可视化中心 || 确保经济价值
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IntelliSpace portal 星云高级可视化中心
IntelliSpace portal 星云高级可视化中心提供轻松的临床工作流程和合作工具，帮助您简化您的日常流程。无论您在哪里都能访问到丰富的临床应用程序，开启了 CT、MR 、分子成像和超声系统的强大功能。
IntelliSpace portal 星云高级可视化中心
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- ScanWise Implant
-
ScanWise Implant
ScanWise Implant 可以增加磁共振成像信心，满足不断增加、医疗条件不足的患者群体需求，提高声誉，赢得良好的口碑。
ScanWise Implant
ScanWise Implant 可以增加磁共振成像信心，满足不断增加、医疗条件不足的患者群体需求，提高声誉，赢得良好的口碑。
ScanWise Implant 可以增加磁共振成像信心，满足不断增加、医疗条件不足的患者群体需求，提高声誉，赢得良好的口碑。
- 拥抱新兴应用 || 提高临床表现
- 欢迎具有挑战性的患者 || 提高临床表现
- 通过数字化清晰度和速度获得 premium IQ³ || 提高临床表现
- 个性化成像 || 提高临床表现
规格
- Xtend 磁体系统
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Xtend 磁体系统
|磁体重量
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|开放式扫描孔直径
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|最大视野
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|45 cm DSV 的磁场均匀性
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|HeliumSave 液氦节省技术（零汽化）
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|常规扫描条件下的制冷剂损耗率
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- 射频发射
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射频发射
|平行射频发射
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|输出功率
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|独立射频放大器数量
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- 梯度
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梯度
|最高每个轴的振幅
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|最高每个轴的摆率
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- 分辨率参数
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分辨率参数
|最大扫描矩阵
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|最大层数
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|最高平面内分辨率
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- 患者环境
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患者环境
|患者扫描孔
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|两端电子管
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|通道两端直径
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|最大承重能力
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|患者运送系统（可选）
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|无线患者生理同步
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|各种吸音降噪解决方案
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- 场地规划
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场地规划
|扫描架安装后总重
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|所需最小占地面积
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- dStream 工作流程
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dStream 工作流程
|FlexCoverage 后部线圈
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|FlexCoverage 前部线圈（可选）
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|FlexConnect 连接器
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|FlexTrak 桌面
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|FlexCaddy 线圈存储（可选）
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|FlexTrak 患者转运系统（可选）
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|FlexTrak Mammo 乳腺 X 线摄影解决方案（可选）
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- 单人操作流程
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单人操作流程
|智能选择
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|智能扫描
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|SmartExam（可选择）
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|SmartLine（附属包）
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|SmartLink（附属包）
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- dStream 射频接收
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dStream 射频接收
|独立接收通道数
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|从线圈到重建器的信号链
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|模拟 - 数字转换器 (ADC) 的位置
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|从线圈电子设备到连接器的信号链
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|从连接器到磁体的信号链
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|从磁体到重建器的信号链
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- Xtend 磁体系统
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Xtend 磁体系统
|磁体重量
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|开放式扫描孔直径
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- 射频发射
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- ¹，²作为非数字化/dStream 系统，比 Achieva 的信噪比高 40%
- ³.iPatient 通过铰链固定在独有的 FlexCoverage 后部线圈上，可提供从颈部到趾部的全面覆盖，无需任何人工移除或重新定位，通过更少线圈实现成像，并减少线圈定位，缩短患者设置时间
- ⁴.Premium IQ 指通过 dStream（带有 dS SENSE、mDIXON 和 MultiVane XD）获得的信噪比、速度以及脂肪抑制和运动控制成像优于 Achieva（带 SENSE、Dixon 和 Propeller）
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