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Ingenia 1.5T

磁共振系统

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规格

Xtend 磁体系统
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磁体重量
  • 3060 千克
开放式扫描孔直径
  • 70 厘米
最大视野
  • 55 厘米
45 cm DSV 的磁场均匀性
  • ≤ 1.1 ppm
HeliumSave 液氦节省技术（零汽化）
常规扫描条件下的制冷剂损耗率
  • 0 l/hr
射频发射
射频发射
平行射频发射
输出功率
  • 18 KW
独立射频放大器数量
  • 1
梯度
梯度
最高每个轴的振幅
  • 33 mT/m
最高每个轴的摆率
  • 120 T/m/s
分辨率参数
分辨率参数
最大扫描矩阵
  • 1024（可选 2048）
最大层数
  • 1024
最高平面内分辨率
  • 5 µm
患者环境
患者环境
患者扫描孔
  • 70 厘米
两端电子管
通道两端直径
  • 95 厘米
最大承重能力
  • 250 kg (550 lbs)
患者运送系统（可选）
  • FlexTrak
无线患者生理同步
各种吸音降噪解决方案
场地规划
场地规划
扫描架安装后总重
  • ≤ 4600 千克
所需最小占地面积
  • 27 平方米
dStream 工作流程
dStream 工作流程
FlexCoverage 后部线圈
FlexCoverage 前部线圈（可选）
FlexConnect 连接器
FlexTrak 桌面
FlexCaddy 线圈存储（可选）
FlexTrak 患者转运系统（可选）
FlexTrak Mammo 乳腺 X 线摄影解决方案（可选）
单人操作流程
单人操作流程
智能选择
智能扫描
SmartExam（可选择）
SmartLine（附属包）
SmartLink（附属包）
dStream 射频接收
dStream 射频接收
独立接收通道数
  • 独立通道
从线圈到重建器的信号链
  • 全数字
模拟 - 数字转换器 (ADC) 的位置
  • 线圈内部
从线圈电子设备到连接器的信号链
  • 数字
从连接器到磁体的信号链
  • 数字
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  • 数字
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  • 0 l/hr
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  • 33 mT/m
最高每个轴的摆率
  • 120 T/m/s
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最大层数
  • 1024
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  • 5 µm
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  • 70 厘米
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通道两端直径
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最大承重能力
  • 250 kg (550 lbs)
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所需最小占地面积
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dStream 工作流程
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FlexCoverage 前部线圈（可选）
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FlexTrak 桌面
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单人操作流程
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SmartLine（附属包）
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dStream 射频接收
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从连接器到磁体的信号链
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  • ¹，²作为非数字化/dStream 系统，比 Achieva 的信噪比高 40%
  • ³.iPatient 通过铰链固定在独有的 FlexCoverage 后部线圈上，可提供从颈部到趾部的全面覆盖，无需任何人工移除或重新定位，通过更少线圈实现成像，并减少线圈定位，缩短患者设置时间
  • ⁴.Premium IQ 指通过 dStream（带有 dS SENSE、mDIXON 和 MultiVane XD）获得的信噪比、速度以及脂肪抑制和运动控制成像优于 Achieva（带 SENSE、Dixon 和 Propeller）

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