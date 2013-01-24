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Ingenia 1.5T 磁共振系统

Ingenia 1.5T

磁共振系统

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规格

Xtend magnet system
Xtend magnet system
磁体重量
  • 3060 kg
开放式扫描孔直径
  • 70 cm
最大视野
  • 55 cm
45 cm DSV 的磁场均匀性
  • ≤ 1.1 ppm
HeliumSave 液氦节省技术（零汽化）
常规扫描条件下的制冷剂损耗率
  • 0 l/hr
Resolution parameters
Resolution parameters
最大扫描矩阵
  • 1024（可选 2048）
最大层数
  • 1024
最高平面内分辨率
  • 5 µm
射频发射
射频发射
平行射频发射
输出功率
  • 18 KW
独立射频放大器数量
  • 1
Omega gradients
Omega gradients
单轴最大梯度场强
  • 33 mT/m
单轴最大梯度切换率
  • 120 T/m/s
dStream 射频接收
dStream 射频接收
从线圈到重建器的信号链
  • 全数字
独立接收通道数
  • 独立通道
模拟 - 数字转换器 (ADC) 的位置
  • 线圈内部
从线圈电子设备到连接器的信号链
  • 数字
从连接器到磁体的信号链
  • 数字
从磁体到重建器的信号链
  • 数字
患者环境
患者环境
患者扫描孔
  • 70 cm
两端电子管
通道两端直径
  • 95 cm
最大承重能力
  • 250 kg (550 lbs)
患者运送系统（可选）
  • FlexTrak
无线患者生理同步
各种吸音降噪解决方案
场地规划
场地规划
扫描架安装后总重
  • ≤ 4600 kg
所需最小占地面积
  • 27 m²
dStream workflow
dStream workflow
FlexCoverage 后部线圈
FlexCoverage 前部线圈（可选）
FlexConnect 连接器
FlexTrak 桌面
FlexCaddy 线圈存储（可选）
FlexTrak 患者转运系统（可选）
FlexTrak Mammo 乳腺 X 线摄影解决方案（可选）
SmartAssist 提高效率
SmartAssist 提高效率
SmartStart
SmartSelect
SmartExam（可选择）
SmartLine（附属包）
SmartLink（附属包）
  • ¹，²作为非数字化/dStream 系统，比 Achieva 的信噪比高 40%
  • ³.iPatient 通过铰链固定在独有的 FlexCoverage 后部线圈上，可提供从颈部到趾部的全面覆盖，无需任何人工移除或重新定位，通过更少线圈实现成像，并减少线圈定位，缩短患者设置时间
  • ⁴.Premium IQ 指通过 dStream（带有 dS SENSE、mDIXON 和 MultiVane XD）获得的信噪比、速度以及脂肪抑制和运动控制成像优于 Achieva（带 SENSE、Dixon 和 Propeller）

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