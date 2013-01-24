借助飞利浦 Ingenia 1.5T 磁共振成像系统获得优质图像质量。数字化清晰度和速度¹ 确保临床医生充满信心的诊断，开发新的应用，工作效率更高。卓越的患者检查为您在社会树立良好形象。有我们全心全意为您提供支持。
|磁体重量
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|开放式扫描孔直径
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|最大视野
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|45 cm DSV 的磁场均匀性
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|HeliumSave 液氦节省技术（零汽化）
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|常规扫描条件下的制冷剂损耗率
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|最大扫描矩阵
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|最大层数
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|最高平面内分辨率
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|平行射频发射
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|输出功率
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|独立射频放大器数量
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|单轴最大梯度场强
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|单轴最大梯度切换率
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|从线圈到重建器的信号链
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|独立接收通道数
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|模拟 - 数字转换器 (ADC) 的位置
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|从线圈电子设备到连接器的信号链
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|从连接器到磁体的信号链
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|从磁体到重建器的信号链
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|患者扫描孔
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|两端电子管
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|通道两端直径
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|最大承重能力
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|患者运送系统（可选）
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|无线患者生理同步
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|各种吸音降噪解决方案
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|扫描架安装后总重
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|所需最小占地面积
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|FlexCoverage 后部线圈
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|FlexCoverage 前部线圈（可选）
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|FlexConnect 连接器
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|FlexTrak 桌面
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|FlexCaddy 线圈存储（可选）
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|FlexTrak 患者转运系统（可选）
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|FlexTrak Mammo 乳腺 X 线摄影解决方案（可选）
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|SmartStart
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|SmartSelect
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|SmartExam（可选择）
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|SmartLine（附属包）
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|SmartLink（附属包）
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