保持高标准

你可以依靠 MRI 。使用即用型 QA 包来评估大视野中的几何保真度。 它是为 RT 计划设计定制，包括一个专用的幻影和分析软件。由于大多数步骤都是完全自动化的，您可以通过 MRI 控制台有效和可重复的方式执行常规体积评估。