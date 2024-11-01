Ingenia MR-RT
大孔径磁共振放疗定位系统
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Igenia MR-RT能提供治疗体位的符合放疗需求的高清影像，无缝的融入MR技术，即使是MR-only放疗定位技术。
特点
- 推动放射治疗的准确性
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推动放射治疗的准确性
无论是外部放射治疗（RT）还是近距离放射治疗，将 MR 成像集成到基于 CT 的规划中都可以利用 MRI 的力量转换病人的管理。MRI具有优异的软组织对比度，可以清楚地看到处于危险之中的肿瘤和器官。其具有准确的轮廓，支持您设计最好的治疗计划。图片由 William Beaumont Health System，Detroit，USA 提供
推动放射治疗的准确性
无论是外部放射治疗（RT）还是近距离放射治疗，将 MR 成像集成到基于 CT 的规划中都可以利用 MRI 的力量转换病人的管理。MRI具有优异的软组织对比度，可以清楚地看到处于危险之中的肿瘤和器官。其具有准确的轮廓，支持您设计最好的治疗计划。图片由 William Beaumont Health System，Detroit，USA 提供
无论是外部放射治疗（RT）还是近距离放射治疗，将 MR 成像集成到基于 CT 的规划中都可以利用 MRI 的力量转换病人的管理。MRI具有优异的软组织对比度，可以清楚地看到处于危险之中的肿瘤和器官。其具有准确的轮廓，支持您设计最好的治疗计划。图片由 William Beaumont Health System，Detroit，USA 提供
- 增强头颈部成像
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增强头颈部成像
薄的集成式 Ingenia MR-RT CouchTop 使其成为可能。专用线圈解决方案²通过智能地组合一组 dStream 线圈，使 Ingenia MR-RT MR 模拟中的颈椎成像（平均值，典型值）³ 提供 75％ 的 SNR 增加。
增强头颈部成像
薄的集成式 Ingenia MR-RT CouchTop 使其成为可能。专用线圈解决方案²通过智能地组合一组 dStream 线圈，使 Ingenia MR-RT MR 模拟中的颈椎成像（平均值，典型值）³ 提供 75％ 的 SNR 增加。
薄的集成式 Ingenia MR-RT CouchTop 使其成为可能。专用线圈解决方案²通过智能地组合一组 dStream 线圈，使 Ingenia MR-RT MR 模拟中的颈椎成像（平均值，典型值）³ 提供 75％ 的 SNR 增加。
- 用于放射肿瘤学的卓越 MRI 平台
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用于放射肿瘤学的卓越 MRI 平台
由于其 dStream 架构、高梯度线性和 3D 梯度失真校正功能，Ingenia MR-RT 具有最先进的图像质量和卓越的高几何精度。该平台允许您采用 MR 相关疗法，如 MR 模拟、MR 单模拟、MRI 引导近距离放射治疗和随访监测。
用于放射肿瘤学的卓越 MRI 平台
由于其 dStream 架构、高梯度线性和 3D 梯度失真校正功能，Ingenia MR-RT 具有最先进的图像质量和卓越的高几何精度。该平台允许您采用 MR 相关疗法，如 MR 模拟、MR 单模拟、MRI 引导近距离放射治疗和随访监测。
由于其 dStream 架构、高梯度线性和 3D 梯度失真校正功能，Ingenia MR-RT 具有最先进的图像质量和卓越的高几何精度。该平台允许您采用 MR 相关疗法，如 MR 模拟、MR 单模拟、MRI 引导近距离放射治疗和随访监测。
- 保持高标准
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保持高标准
你可以依靠 MRI 。使用即用型 QA 包来评估大视野中的几何保真度。 它是为 RT 计划设计定制，包括一个专用的幻影和分析软件。由于大多数步骤都是完全自动化的，您可以通过 MRI 控制台有效和可重复的方式执行常规体积评估。
保持高标准
你可以依靠 MRI 。使用即用型 QA 包来评估大视野中的几何保真度。 它是为 RT 计划设计定制，包括一个专用的幻影和分析软件。由于大多数步骤都是完全自动化的，您可以通过 MRI 控制台有效和可重复的方式执行常规体积评估。
你可以依靠 MRI 。使用即用型 QA 包来评估大视野中的几何保真度。 它是为 RT 计划设计定制，包括一个专用的幻影和分析软件。由于大多数步骤都是完全自动化的，您可以通过 MRI 控制台有效和可重复的方式执行常规体积评估。
- 定位精准
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定位精准
高度针对性的 RT 计划依赖于可重复的患者治疗位置定位。飞利浦独特的集成式 MR-RT CouchTop 释放内腔空间，同时通过使病人更靠近后线圈¹来提高信噪比。完成索引，CouchTop 可以容纳主要供应商的各种与 MRI 兼容的定位配件。
定位精准
高度针对性的 RT 计划依赖于可重复的患者治疗位置定位。飞利浦独特的集成式 MR-RT CouchTop 释放内腔空间，同时通过使病人更靠近后线圈¹来提高信噪比。完成索引，CouchTop 可以容纳主要供应商的各种与 MRI 兼容的定位配件。
高度针对性的 RT 计划依赖于可重复的患者治疗位置定位。飞利浦独特的集成式 MR-RT CouchTop 释放内腔空间，同时通过使病人更靠近后线圈¹来提高信噪比。完成索引，CouchTop 可以容纳主要供应商的各种与 MRI 兼容的定位配件。
- 按你的方式工作
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按你的方式工作
使用适合您工作方式的系统来优化工作流程。因为可选的 LAP DORADOnova MR3T 激光定位系统允许您在 MRI 扫描仪上对齐患者，它增强了 MR-CT 读数精度。激光对准后，一键转移扫描将患者直接移动到 MRI 系统等中心，从而减少工作流程步骤
按你的方式工作
使用适合您工作方式的系统来优化工作流程。因为可选的 LAP DORADOnova MR3T 激光定位系统允许您在 MRI 扫描仪上对齐患者，它增强了 MR-CT 读数精度。激光对准后，一键转移扫描将患者直接移动到 MRI 系统等中心，从而减少工作流程步骤
使用适合您工作方式的系统来优化工作流程。因为可选的 LAP DORADOnova MR3T 激光定位系统允许您在 MRI 扫描仪上对齐患者，它增强了 MR-CT 读数精度。激光对准后，一键转移扫描将患者直接移动到 MRI 系统等中心，从而减少工作流程步骤
- 方便灵活的设置
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方便灵活的设置
前线圈支架容易实现灵活的线圈设置，其具有大的孔径和用于患者固定的空间。单个操作者可以轻松的将支撑物倾斜以使线圈靠近患者以优化信噪比，而不会碰到身体的轮廓。
方便灵活的设置
前线圈支架容易实现灵活的线圈设置，其具有大的孔径和用于患者固定的空间。单个操作者可以轻松的将支撑物倾斜以使线圈靠近患者以优化信噪比，而不会碰到身体的轮廓。
前线圈支架容易实现灵活的线圈设置，其具有大的孔径和用于患者固定的空间。单个操作者可以轻松的将支撑物倾斜以使线圈靠近患者以优化信噪比，而不会碰到身体的轮廓。
- 在治疗计划中观察的一清二楚
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在治疗计划中观察的一清二楚
多个解剖结构享受一致、清晰的图像质量。dStream 线圈的多功能布置与 RT 特制的 ExamCards 一起工作，以提供高几何保真度的高对比度图像。快速执行前列腺，女性骨盆，脑，头颈部和脊柱的完整成像方案。
在治疗计划中观察的一清二楚
多个解剖结构享受一致、清晰的图像质量。dStream 线圈的多功能布置与 RT 特制的 ExamCards 一起工作，以提供高几何保真度的高对比度图像。快速执行前列腺，女性骨盆，脑，头颈部和脊柱的完整成像方案。
多个解剖结构享受一致、清晰的图像质量。dStream 线圈的多功能布置与 RT 特制的 ExamCards 一起工作，以提供高几何保真度的高对比度图像。快速执行前列腺，女性骨盆，脑，头颈部和脊柱的完整成像方案。
- 学习和分享 MRI 专业知识
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学习和分享 MRI 专业知识
MR 成像成功集成到您的工作流程中，服务于客户。我们提供量身定制的培训，以帮助您的团队精简工作流程，并从第一天就全面有效地使用 MR 成像。
学习和分享 MRI 专业知识
MR 成像成功集成到您的工作流程中，服务于客户。我们提供量身定制的培训，以帮助您的团队精简工作流程，并从第一天就全面有效地使用 MR 成像。
MR 成像成功集成到您的工作流程中，服务于客户。我们提供量身定制的培训，以帮助您的团队精简工作流程，并从第一天就全面有效地使用 MR 成像。
- 推动放射治疗的准确性
- 增强头颈部成像
- 用于放射肿瘤学的卓越 MRI 平台
- 保持高标准
规格
- 成像
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成像
|射野强度
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|孔径
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|几何成像精度
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|线圈排布
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|专用 RT ExamCards
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- MR-RT 扫描床
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MR-RT 扫描床
|设计
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|索引
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|外形尺寸
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|包括配件
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|其他配件
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|重量
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|直接安装
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- 几何 QA 分析包
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几何 QA 分析包
|幻影设计
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|QA 分析容积
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|QA 软件
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- 前线圈支撑件
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前线圈支撑件
|线圈支撑设计
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|高度调节范围
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- 可选的外部激光定位系统
-
可选的外部激光定位系统
|类型
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|宽度允许范围
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|激光幻影
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- 仅 MR 的模拟
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仅 MR 的模拟
|兼容性
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|成像方案
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|MRCAT 新一代
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|全自动轮廓勾画
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|输出至治疗计划系统
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- 成像
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成像
|射野强度
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|孔径
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- MR-RT 扫描床
-
MR-RT 扫描床
|设计
|
|索引
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- ¹与覆盖解决方案相比
- ²这种头颈线圈解决方案可用于某些软件版本。 请与当地的飞利浦代表联系。
- ³与具有覆盖层和无弹性线圈的飞利浦解决方案相比
- *美国不能浏览本网站。
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