智能跳频(Smart-hopping)技术
无线网络连接
IntelliVue遥测系统的智能跳频技术在中央站和遥测设备之间保持良好连接，实现可扩展无线网络和优质连接。
特点
- 频率切换 || 稳定连接
-
智能频率切换使设备始终处于连接状态
无线收发器采用智能跳频(Smart-hopping)技术，能够在需要避免干扰时，智能选择可用的传输信道，最大程度上保障患者信息的实时传输。
无线收发器采用智能跳频(Smart-hopping)技术，能够在需要避免干扰时，智能选择可用的传输信道，最大程度上保障患者信息的实时传输。
无线收发器采用智能跳频(Smart-hopping)技术，能够在需要避免干扰时，智能选择可用的传输信道，最大程度上保障患者信息的实时传输。
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。 我已了解
You are about to visit a Philips global content page Continue
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。