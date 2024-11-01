IntelliVue 病人监护仪（型号865351、865352）
病人监护仪（型号865351、865352）
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病人监护仪（型号865351、865352）带您体验来自飞利浦的高科技智能化设计和创新功能——小巧轻便的设备，让卧床患者可以舒适地佩戴。
特点
- 彩色触摸屏
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彩色触摸屏，轻松查看患者情况
只需点击一下，便可查看患者当前的报警设置、报警历史记录以及心电图 (ECG)、脉搏血氧饱和度 (SpO2) 以及其他实时生命体征，即使患者在移动过程中。五种屏幕格式供您选择。
只需点击一下，便可查看患者当前的报警设置、报警历史记录以及心电图 (ECG)、脉搏血氧饱和度 (SpO2) 以及其他实时生命体征，即使患者在移动过程中。五种屏幕格式供您选择。
只需点击一下，便可查看患者当前的报警设置、报警历史记录以及心电图 (ECG)、脉搏血氧饱和度 (SpO2) 以及其他实时生命体征，即使患者在移动过程中。五种屏幕格式供您选择。
- 报警管理选项
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多种报警管理选项，满足您的环境要求
IntelliVue MX40 可显示心电图 (ECG)、脉搏血氧饱和度 (SpO2)。临床医生可以决定 MX40 发送报警的时间，还可以在设备上快速审核和验证报警。这一灵活性可适应不同临床环境下的报警管理政策，而无需使用其他设备。
IntelliVue MX40 可显示心电图 (ECG)、脉搏血氧饱和度 (SpO2)。临床医生可以决定 MX40 发送报警的时间，还可以在设备上快速审核和验证报警。这一灵活性可适应不同临床环境下的报警管理政策，而无需使用其他设备。
IntelliVue MX40 可显示心电图 (ECG)、脉搏血氧饱和度 (SpO2)。临床医生可以决定 MX40 发送报警的时间，还可以在设备上快速审核和验证报警。这一灵活性可适应不同临床环境下的报警管理政策，而无需使用其他设备。
- 简便的身份验证
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简便的患者及设备身份验证
适当的患者及设备验证至关重要。IntelliVue MX40 通过显示患者的身份信息来确保设备分配给正确的患者，用户获准进入 IntelliVue 信息中心后，还须进行验证核对，这一功能非常有价值。
适当的患者及设备验证至关重要。IntelliVue MX40 通过显示患者的身份信息来确保设备分配给正确的患者，用户获准进入 IntelliVue 信息中心后，还须进行验证核对，这一功能非常有价值。
适当的患者及设备验证至关重要。IntelliVue MX40 通过显示患者的身份信息来确保设备分配给正确的患者，用户获准进入 IntelliVue 信息中心后，还须进行验证核对，这一功能非常有价值。
- 显示屏关闭模式
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显示屏关闭模式，赋予患者舒适体验
彩色触摸屏进入“显示屏关闭”模式后可延长电池寿命，医护人员可以通过点击按钮来激活查看屏幕。
彩色触摸屏进入“显示屏关闭”模式后可延长电池寿命，医护人员可以通过点击按钮来激活查看屏幕。
彩色触摸屏进入“显示屏关闭”模式后可延长电池寿命，医护人员可以通过点击按钮来激活查看屏幕。
- 易清洁设计
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易清洁设计可以减少交叉污染的潜在可能
IntelliVue MX40 的设计兼顾了易清洁和交叉污染预防。外壳材料允许使用标准高低不同的各种消毒剂清洁，并且可以定期使用过氧化氢等离子或蒸汽杀菌。
IntelliVue MX40 的设计兼顾了易清洁和交叉污染预防。外壳材料允许使用标准高低不同的各种消毒剂清洁，并且可以定期使用过氧化氢等离子或蒸汽杀菌。
IntelliVue MX40 的设计兼顾了易清洁和交叉污染预防。外壳材料允许使用标准高低不同的各种消毒剂清洁，并且可以定期使用过氧化氢等离子或蒸汽杀菌。
- 可佩戴式监护仪
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可佩戴式监护仪，让患者随心移动
无论患者在医院中的什么位置，IntelliVue MX40 都可以凭借连续的心电图 (ECG) 监护和可选的脉搏血氧饱和度，对病情严重程度不同的患者进行渐进式护理监护。患者可以在监护病房里自由活动。
无论患者在医院中的什么位置，IntelliVue MX40 都可以凭借连续的心电图 (ECG) 监护和可选的脉搏血氧饱和度，对病情严重程度不同的患者进行渐进式护理监护。患者可以在监护病房里自由活动。
无论患者在医院中的什么位置，IntelliVue MX40 都可以凭借连续的心电图 (ECG) 监护和可选的脉搏血氧饱和度，对病情严重程度不同的患者进行渐进式护理监护。患者可以在监护病房里自由活动。
- 电池的选择
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根据偏好选择电池类型
这一设备还允许您灵活选择电池类型：一次性 AA 电池或飞利浦锂离子充电电池使用锂离子充电电池可以减少整体的填埋垃圾数量。此外，选用飞利浦充电电池还可以降低一次性电池的循环利用成本。
这一设备还允许您灵活选择电池类型：一次性 AA 电池或飞利浦锂离子充电电池使用锂离子充电电池可以减少整体的填埋垃圾数量。此外，选用飞利浦充电电池还可以降低一次性电池的循环利用成本。
这一设备还允许您灵活选择电池类型：一次性 AA 电池或飞利浦锂离子充电电池使用锂离子充电电池可以减少整体的填埋垃圾数量。此外，选用飞利浦充电电池还可以降低一次性电池的循环利用成本。
- 彩色触摸屏
- 报警管理选项
- 简便的身份验证
- 显示屏关闭模式
- 医疗器械产品名称：病人监护仪 Patient Monitor
- 医疗器械注册人/生产企业名称：Philips Medical Systems飞利浦医疗系统
- 医疗器械注册证号：国械注进20173216825
- 广告批准文号：沪械广审(文)第221011-07023号
- 禁忌内容或者注意事项详见说明书
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