多种报警管理选项，满足您的环境要求

IntelliVue MX40 可显示心电图 (ECG)、脉搏血氧饱和度 (SpO2)。临床医生可以决定 MX40 发送报警的时间，还可以在设备上快速审核和验证报警。这一灵活性可适应不同临床环境下的报警管理政策，而无需使用其他设备。