VesselNavigator
减少血管内手术中的造影剂用量
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VesselNavigator 可重复使用现有 CT 血管造影和磁共振血管造影数据集中的三维血管解剖信息，在实时 X 线图像上进行三维路线图覆盖。凭借出色的显像功能，VesselNavigator 可以提供一个连续直观的三维路线图，在整个手术过程中为你提供脉管系统引导。
特点
- 三维图像融合 || A
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血管内手术中的三维图像融合
研究¹、² 表明，三维全景展开视图在导管和设备引导方面有着诸多优势。凭借 VesselNavigator，临床医生可以轻松地从现有 CT/磁共振数据集中分割出三维血管结构，将其与实时 X 线融合，用于引导。
血管内手术中的三维图像融合
研究¹、² 表明，三维全景展开视图在导管和设备引导方面有着诸多优势。凭借 VesselNavigator，临床医生可以轻松地从现有 CT/磁共振数据集中分割出三维血管结构，将其与实时 X 线融合，用于引导。
研究¹、² 表明，三维全景展开视图在导管和设备引导方面有着诸多优势。凭借 VesselNavigator，临床医生可以轻松地从现有 CT/磁共振数据集中分割出三维血管结构，将其与实时 X 线融合，用于引导。
- 减少造影剂用量 || B
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减少造影剂用量
在一项使用飞利浦 CTA 图像融合引导进行复杂的血管内主动脉瘤修补术的研究中，造影剂的平均用量减少了 72%。术中无需进行造影剂注射以创建路线图。
减少造影剂用量
在一项使用飞利浦 CTA 图像融合引导进行复杂的血管内主动脉瘤修补术的研究中，造影剂的平均用量减少了 72%。术中无需进行造影剂注射以创建路线图。
在一项使用飞利浦 CTA 图像融合引导进行复杂的血管内主动脉瘤修补术的研究中，造影剂的平均用量减少了 72%。术中无需进行造影剂注射以创建路线图。
- 有缩短手术时间的潜力 || C
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有缩短手术时间的潜力
飞利浦 CTA 图像融合引导有可能缩短手术时间。一项对 62 名患者²进行的研究结果表明，使用飞利浦 CTA 图像融合引导进行 FEVAR/BEVAR 手术，手术时间平均缩短 5.2-6.3 小时。
有缩短手术时间的潜力
飞利浦 CTA 图像融合引导有可能缩短手术时间。一项对 62 名患者²进行的研究结果表明，使用飞利浦 CTA 图像融合引导进行 FEVAR/BEVAR 手术，手术时间平均缩短 5.2-6.3 小时。
飞利浦 CTA 图像融合引导有可能缩短手术时间。一项对 62 名患者²进行的研究结果表明，使用飞利浦 CTA 图像融合引导进行 FEVAR/BEVAR 手术，手术时间平均缩短 5.2-6.3 小时。
- 同步移动到新位置 || D
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同步移动到新位置
在手术过程中，VesselNavigator 可提供与任何投射、手术台和系统位置同步移动的实时覆盖，这样可以减少增强扫描以创建新路线图的需要。
同步移动到新位置
在手术过程中，VesselNavigator 可提供与任何投射、手术台和系统位置同步移动的实时覆盖，这样可以减少增强扫描以创建新路线图的需要。
在手术过程中，VesselNavigator 可提供与任何投射、手术台和系统位置同步移动的实时覆盖，这样可以减少增强扫描以创建新路线图的需要。
- 优异的图像质量 || D
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优异的图像质量
基于各种出色的容积再现显像选项创建覆盖，可以根据用户偏好对其进行定制。
优异的图像质量
基于各种出色的容积再现显像选项创建覆盖，可以根据用户偏好对其进行定制。
基于各种出色的容积再现显像选项创建覆盖，可以根据用户偏好对其进行定制。
- 解剖 || D
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解剖环形标记
环形标记可以添加到分割图像中，用以指示动脉口和锚定区以及确定规划角度。这些标记在手术中起指导作用。
解剖环形标记
环形标记可以添加到分割图像中，用以指示动脉口和锚定区以及确定规划角度。这些标记在手术中起指导作用。
环形标记可以添加到分割图像中，用以指示动脉口和锚定区以及确定规划角度。这些标记在手术中起指导作用。
- 三维图像融合 || A
- 减少造影剂用量 || B
- 有缩短手术时间的潜力 || C
- 同步移动到新位置 || D
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