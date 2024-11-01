可视化穿刺路径设定

您可以运用两种方法设计你的穿刺路径：设定一条虚拟路径图，或者从 XperCT、MR 或者 CT 断层图像上确定进针的起始点和目标点。在穿刺引导过程中，XperGuide 穿刺导航功能自动计算出更优的机架投照角度和视差角度。这项功能同样适用于多个穿刺针的穿刺导航手术。所有的投照角度选择均可以在床旁实现即可使用和控制。更重要的是：XperGuide 穿刺路径图能够随着 C 臂角度与旋转、观察区域以及源图像距离的变化而实时变化。