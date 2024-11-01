XperGuide
实时三维穿刺导航
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飞利浦 XperGuide 具有实时三维穿刺导航功能，能够让介入医生在介入室开展经皮穿刺手术。XperCT 三维软组织图像进行实时叠加，提供实时穿刺针进针路径及穿刺的靶向信息。
特点
- 实时穿刺靶向引导让您控制自如、充满自信
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实时穿刺靶向引导让您控制自如、充满自信
XperGuide 穿刺路径基于用户定义的轨迹，实时显示穿刺进度。实时透视图像叠加在软组织图像上，实时显示穿刺针的三维导航并及时反馈穿刺路径偏离信息。三维叠加图像让您控制自如、充满自信地沿着正确路径引导穿刺。
XperGuide 穿刺路径基于用户定义的轨迹，实时显示穿刺进度。实时透视图像叠加在软组织图像上，实时显示穿刺针的三维导航并及时反馈穿刺路径偏离信息。三维叠加图像让您控制自如、充满自信地沿着正确路径引导穿刺。
XperGuide 穿刺路径基于用户定义的轨迹，实时显示穿刺进度。实时透视图像叠加在软组织图像上，实时显示穿刺针的三维导航并及时反馈穿刺路径偏离信息。三维叠加图像让您控制自如、充满自信地沿着正确路径引导穿刺。
- 可视化穿刺路径设定 || KBA1
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可视化穿刺路径设定
您可以运用两种方法设计你的穿刺路径：设定一条虚拟路径图，或者从 XperCT、MR 或者 CT 断层图像上确定进针的起始点和目标点。在穿刺引导过程中，XperGuide 穿刺导航功能自动计算出更优的机架投照角度和视差角度。这项功能同样适用于多个穿刺针的穿刺导航手术。所有的投照角度选择均可以在床旁实现即可使用和控制。更重要的是：XperGuide 穿刺路径图能够随着 C 臂角度与旋转、观察区域以及源图像距离的变化而实时变化。
您可以运用两种方法设计你的穿刺路径：设定一条虚拟路径图，或者从 XperCT、MR 或者 CT 断层图像上确定进针的起始点和目标点。在穿刺引导过程中，XperGuide 穿刺导航功能自动计算出更优的机架投照角度和视差角度。这项功能同样适用于多个穿刺针的穿刺导航手术。所有的投照角度选择均可以在床旁实现即可使用和控制。更重要的是：XperGuide 穿刺路径图能够随着 C 臂角度与旋转、观察区域以及源图像距离的变化而实时变化。
您可以运用两种方法设计你的穿刺路径：设定一条虚拟路径图，或者从 XperCT、MR 或者 CT 断层图像上确定进针的起始点和目标点。在穿刺引导过程中，XperGuide 穿刺导航功能自动计算出更优的机架投照角度和视差角度。这项功能同样适用于多个穿刺针的穿刺导航手术。所有的投照角度选择均可以在床旁实现即可使用和控制。更重要的是：XperGuide 穿刺路径图能够随着 C 臂角度与旋转、观察区域以及源图像距离的变化而实时变化。
- 实时穿刺靶向引导让您控制自如、充满自信
- 可视化穿刺路径设定 || KBA1
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