灵活的工作方式助力完成更多任务

该系统专为节省时间而设计。团队成员可以在控制/检查室中的一个或多个工作点完成所有工作，而彼此互不干扰。因此，在进行透视/摄影的同时，控制室内的工作人员可以查看患者先前的影像、准备下一个检查或者完成另一患者的检查报告。