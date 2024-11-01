用户体验与决策能力

为了支持临床决策，您可以通过检查床旁中央触摸屏和大屏幕解决方案高阶版来控制兼容的应用程序，如我们的生理学和成像平台内视方案、飞利浦介入血液动力学系统及介入工具。这使您可以在无菌区域内进行评价和做出决定，从而节省时间并避免延误。