灵活的工作方式

该系统专为节省时间而设计。团队成员可以在控制和检查室中的一个或多个工作点完成多项任务，而彼此互不干扰。因此，在进行透视/曝光操作期间，控制室内的工作人员还可以查看患者先前的影像、准备下一个检查或完成对另一位患者的检查报告。