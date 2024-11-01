增强可视性

将20英寸的平板探测器 与用于侧位通道的12英寸平板探测器 结合使用，您在进行血管手术时将会获得高质量的图像和更宽的解剖覆盖面。此外，它还具有灵活可选的投影功能，在大视野下呈现完整的冠状动脉树。飞利浦图像处理链能够呈现清晰的小血管细节。