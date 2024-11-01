Azurion 7 B20
医用血管造影 X 射线系统
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使用带有一个20英寸和一个12英寸平板探测器 的Azurion 7 B20 医用血管造影 X 射线系统以独特的精度轻松执行一系列心脏和血管干预。这一行业领先的图像引导治疗系统可让您轻松自信地完成具有特殊用户体验的手术，从而帮助您优化导管室性能并提供优质的护理服务。通过检查床旁的单个触摸屏即可无缝控制所有相关应用，以帮助您在无菌领域做出快速、明智的决策。
特点
- 标准化设置和操作
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标准化设置和操作
我们提供临床工具以便您进行手术。我们拥有集成技术和服务组合，支持各种介入手术。我们还提供联合手术室解决方案，为实施开放式手术和微创外科手术提供护理环境。
标准化设置和操作
我们提供临床工具以便您进行手术。我们拥有集成技术和服务组合，支持各种介入手术。我们还提供联合手术室解决方案，为实施开放式手术和微创外科手术提供护理环境。
我们提供临床工具以便您进行手术。我们拥有集成技术和服务组合，支持各种介入手术。我们还提供联合手术室解决方案，为实施开放式手术和微创外科手术提供护理环境。
- 获取复杂的视图
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获取复杂的视图
无论是治疗先天性心脏缺陷还是心律不齐，每例患者的解剖结构在视觉呈现上都有需要解决的挑战。悬吊式侧位机架可以实现各种角度的成像需求。 两个C形臂均可独立定位。
获取复杂的视图
无论是治疗先天性心脏缺陷还是心律不齐，每例患者的解剖结构在视觉呈现上都有需要解决的挑战。悬吊式侧位机架可以实现各种角度的成像需求。 两个C形臂均可独立定位。
无论是治疗先天性心脏缺陷还是心律不齐，每例患者的解剖结构在视觉呈现上都有需要解决的挑战。悬吊式侧位机架可以实现各种角度的成像需求。 两个C形臂均可独立定位。
- 实时图像引导
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实时图像引导
飞利浦在实时图像引导方面的技术包括支架精细显影、类CT功能、以及导航引导解决方案，比如主动脉瓣膜置换导航等。所有功能均可集成到该系统中，支持您的临床工作流程。
实时图像引导
飞利浦在实时图像引导方面的技术包括支架精细显影、类CT功能、以及导航引导解决方案，比如主动脉瓣膜置换导航等。所有功能均可集成到该系统中，支持您的临床工作流程。
飞利浦在实时图像引导方面的技术包括支架精细显影、类CT功能、以及导航引导解决方案，比如主动脉瓣膜置换导航等。所有功能均可集成到该系统中，支持您的临床工作流程。
- 增强可视性
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增强可视性
将20英寸的平板探测器 与用于侧位通道的12英寸平板探测器 结合使用，您在进行血管手术时将会获得高质量的图像和更宽的解剖覆盖面。此外，它还具有灵活可选的投影功能，在大视野下呈现完整的冠状动脉树。飞利浦图像处理链能够呈现清晰的小血管细节。
增强可视性
将20英寸的平板探测器 与用于侧位通道的12英寸平板探测器 结合使用，您在进行血管手术时将会获得高质量的图像和更宽的解剖覆盖面。此外，它还具有灵活可选的投影功能，在大视野下呈现完整的冠状动脉树。飞利浦图像处理链能够呈现清晰的小血管细节。
将20英寸的平板探测器 与用于侧位通道的12英寸平板探测器 结合使用，您在进行血管手术时将会获得高质量的图像和更宽的解剖覆盖面。此外，它还具有灵活可选的投影功能，在大视野下呈现完整的冠状动脉树。飞利浦图像处理链能够呈现清晰的小血管细节。
- 灵活的工作方式
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灵活的工作方式
该系统专为节省时间而设计。团队成员可以在控制和检查室中的一个或多个工作点完成多项任务，而彼此互不干扰。因此，在进行透视/曝光操作期间，控制室内的工作人员还可以查看患者先前的影像、准备下一个检查或完成对另一位患者的检查报告。
灵活的工作方式
该系统专为节省时间而设计。团队成员可以在控制和检查室中的一个或多个工作点完成多项任务，而彼此互不干扰。因此，在进行透视/曝光操作期间，控制室内的工作人员还可以查看患者先前的影像、准备下一个检查或完成对另一位患者的检查报告。
该系统专为节省时间而设计。团队成员可以在控制和检查室中的一个或多个工作点完成多项任务，而彼此互不干扰。因此，在进行透视/曝光操作期间，控制室内的工作人员还可以查看患者先前的影像、准备下一个检查或完成对另一位患者的检查报告。
- 为临床表现长期保驾护航
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为临床表现长期保驾护航
标准化平台有助于遵循最新的安全和标准，从而保护患者数据。它还可以提供新的软件选项，长此以往就能够扩展系统的临床相关性。
为临床表现长期保驾护航
标准化平台有助于遵循最新的安全和标准，从而保护患者数据。它还可以提供新的软件选项，长此以往就能够扩展系统的临床相关性。
标准化平台有助于遵循最新的安全和标准，从而保护患者数据。它还可以提供新的软件选项，长此以往就能够扩展系统的临床相关性。
- 简化工作流程
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简化工作流程
移动工作点使您能够从控制室中的单个工作点高效地查看、控制和操作所有应用。这个删繁就简的一体化工作点带有一个或两个 27 英寸宽屏显示器以及一个鼠标和一个键盘。从这里，您可以控制多个外部源、设置屏幕布局及访问可用的应用程序。
简化工作流程
移动工作点使您能够从控制室中的单个工作点高效地查看、控制和操作所有应用。这个删繁就简的一体化工作点带有一个或两个 27 英寸宽屏显示器以及一个鼠标和一个键盘。从这里，您可以控制多个外部源、设置屏幕布局及访问可用的应用程序。
移动工作点使您能够从控制室中的单个工作点高效地查看、控制和操作所有应用。这个删繁就简的一体化工作点带有一个或两个 27 英寸宽屏显示器以及一个鼠标和一个键盘。从这里，您可以控制多个外部源、设置屏幕布局及访问可用的应用程序。
- 管理剂量
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管理剂量
该系列还包括智能剂量控制。我们的X线成像技术可为各种临床手术提供清晰成像，在低X线剂量水平下为各种体型的患者提供良好的可视性。
管理剂量
该系列还包括智能剂量控制。我们的X线成像技术可为各种临床手术提供清晰成像，在低X线剂量水平下为各种体型的患者提供良好的可视性。
该系列还包括智能剂量控制。我们的X线成像技术可为各种临床手术提供清晰成像，在低X线剂量水平下为各种体型的患者提供良好的可视性。
- 用户体验与决策能力
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用户体验与决策能力
为了支持临床决策，您可以通过检查床旁中央触摸屏和大屏幕解决方案高阶版来控制兼容的应用程序，如我们的生理学和成像平台内视方案、飞利浦介入血液动力学系统及介入工具。这使您可以在无菌区域内进行评价和做出决定，从而节省时间并避免延误。
用户体验与决策能力
为了支持临床决策，您可以通过检查床旁中央触摸屏和大屏幕解决方案高阶版来控制兼容的应用程序，如我们的生理学和成像平台内视方案、飞利浦介入血液动力学系统及介入工具。这使您可以在无菌区域内进行评价和做出决定，从而节省时间并避免延误。
为了支持临床决策，您可以通过检查床旁中央触摸屏和大屏幕解决方案高阶版来控制兼容的应用程序，如我们的生理学和成像平台内视方案、飞利浦介入血液动力学系统及介入工具。这使您可以在无菌区域内进行评价和做出决定，从而节省时间并避免延误。
- 标准化设置和操作
- 获取复杂的视图
- 实时图像引导
- 增强可视性
- 医疗器械名称：医用血管造影X射线系统 Medical Angiography X-ray System
- 医疗器械生产企业名称：Philips Medical Systems Nederland B.V.
- 医疗器械注册证号：国械注进20203060268
- 广告批准文号：沪械广审(文)第250510-08904号
- 禁忌内容或者注意事项详见说明书
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