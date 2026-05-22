以患者为中心的监测系统，汇总患者信息

IntelliSpace Perinatal为母婴提供全面的临床护理记录。监测功能能够显示从胎儿和胎儿/母亲监护仪获得的信息，并在紧急情况下发出警报。飞利浦与产科专业人员以及麻省总医院¹的计算机科学实验室合作，充分利用各种知识、专业技术和多年的经验，进行IntelliSpace Perinatal系统的研发。