Skip to main content
医疗专业
产品与服务
支持与联系
患者监护
患者监护仪
IntelliSpace Perinatal
IntelliSpace Perinatal
产科信息管理系统
患者监护仪
IntelliSpace Perinatal
产科信息管理系统
患者监护仪
飞利浦IntelliSpace Perinatal是一个产科信息管理解决方案，专为确保广泛覆盖产科护理各领域而设计，从第一次产前检查开始，贯穿分娩和产后随访全程。
联系我们
文档
宣传册
Product Brochure
(1.32 MB)
白皮书
Product Whitepaper
(8.82 MB)
查看全部
以患者为中心的监测系统，汇总患者信息
通用访问信息，提高效率
报警和存储，支持实现临床卓越
功能
以患者为中心的监测系统，汇总患者信息
IntelliSpace Perinatal为母婴提供全面的临床护理记录。监测功能能够显示从胎儿和胎儿/母亲监护仪获得的信息，并在紧急情况下发出警报。飞利浦与产科专业人员以及麻省总医院¹的计算机科学实验室合作，充分利用各种知识、专业技术和多年的经验，进行IntelliSpace Perinatal系统的研发。
报警和存储，支持实现临床卓越
飞利浦胎儿和母亲监护仪、无线探头和部门信息系统均能够涵盖产科护理全程。我们的技术专为提高工作人员效率和支持患者环境而设计。基础和高级胎儿跟踪报警，使您能够即刻了解任何紧急情况。能够在使用其他临床应用软件的同时，显示IntelliSpace Perinatal警报，而无需配置专用的电脑。
通用访问信息，提高效率
无论何地，只要需要患者信息，IntelliSpace Perinatal系统都能够从患者床旁和产房、中心工作站、护士站、医生家中或办公室获取所需信息。能够轻松获取组织良好的信息，提高工作效率，使您能够将更多精力用于患者护理，从而达到出色的护理质量。
显示更多
文档
宣传册
Product Brochure
PDF
|
1.32 MB
相关产品
Avalon FM20
Avalon FM胎儿/母亲监护仪是利用 Smart Pulse（智能脉搏）技术提供自动重合检测（交叉通道验证）功能的系统。该设备分别测量胎儿和母亲心率，从而提高诊断信心。
Avalon FM30
Avalon FM胎儿/母亲监护仪是利用Smart Pulse（智能脉搏）技术提供自动重合检测（交叉通道验证）功能的系统。该设备分别测量胎儿和母亲心率，从而提高诊断信心。
Avalon FM50
Avalon FM胎儿/母亲监护仪是利用 Smart Pulse（智能脉搏）技术提供自动重合检测（交叉通道验证）功能的系统。该设备分别测量胎儿和母亲心率，从而提高诊断信心。
Avalon FM40
Avalon FM胎儿/母亲监护仪是利用 Smart Pulse（智能脉搏）技术提供自动重合检测（交叉通道验证）功能的系统。该设备分别测量胎儿和母亲心率，从而提高诊断信心。
Avalon CL
飞利浦 Avalon CL 无线胎儿监护解决方案有助于减少产科内的线缆使用量，扩展产时和产前参数测量功能，包括三胞胎心率。
Philips - IntelliSpace Perinatal 产科信息管理系统 - 飞利浦