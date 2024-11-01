DreamStation
Auto CPAP/ BiPAP 呼吸机
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DreamStation 气道正压通气（PAP）睡眠疗法设备的设计目的旨在让患者体验与睡眠一样轻松舒适的治疗。DreamStation设备通过连接患者和护理团队，使用户能够自信地接受护理，并使护理团队能够实施高效有用的患者管理。
特点
- 故障排除-性能检查
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故障排除-性能检查
设备内的自我诊断工具可评估是否存在特定错误，还能让用户与服务商直接分享关键装置设置，减少设备故障排除的时间，缓解设备故障带来的焦虑。
故障排除-性能检查
设备内的自我诊断工具可评估是否存在特定错误，还能让用户与服务商直接分享关键装置设置，减少设备故障排除的时间，缓解设备故障带来的焦虑。
设备内的自我诊断工具可评估是否存在特定错误，还能让用户与服务商直接分享关键装置设置，减少设备故障排除的时间，缓解设备故障带来的焦虑。
- 多种无线传输功能的选择
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多种无线传输功能的选择
内置蓝牙是每台设备的标准配置，还可选配Wi-Fi模块。
多种无线传输功能的选择
内置蓝牙是每台设备的标准配置，还可选配Wi-Fi模块。
内置蓝牙是每台设备的标准配置，还可选配Wi-Fi模块。
- 更快适应治疗
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更快适应治疗
DreamStation 包括一系列新功能，帮助患者轻松开始 PAP 治疗以及长期使用。EZ-Start 有助于患者逐步适应睡眠治疗，SmartRamp 帮助用户轻松入眠。
更快适应治疗
DreamStation 包括一系列新功能，帮助患者轻松开始 PAP 治疗以及长期使用。EZ-Start 有助于患者逐步适应睡眠治疗，SmartRamp 帮助用户轻松入眠。
DreamStation 包括一系列新功能，帮助患者轻松开始 PAP 治疗以及长期使用。EZ-Start 有助于患者逐步适应睡眠治疗，SmartRamp 帮助用户轻松入眠。
- 便捷开启，舒适睡眠
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便捷开启，舒适睡眠
设备会展示睡眠治疗的进展总结，以激励患者坚持治疗。显示屏会显示的是夜间使用时间和每天的趋势。
便捷开启，舒适睡眠
设备会展示睡眠治疗的进展总结，以激励患者坚持治疗。显示屏会显示的是夜间使用时间和每天的趋势。
设备会展示睡眠治疗的进展总结，以激励患者坚持治疗。显示屏会显示的是夜间使用时间和每天的趋势。
- 鼓励用户长期使用
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鼓励用户长期使用
内置的蓝牙使 DreamMapper 患者自我管理工具的连接更加简单。DreamMapper 具有目标设置工具、辅助性视频和持续性反馈，可以保持患者的积极性和参与性。患者可以获得所需的帮助。
鼓励用户长期使用
内置的蓝牙使 DreamMapper 患者自我管理工具的连接更加简单。DreamMapper 具有目标设置工具、辅助性视频和持续性反馈，可以保持患者的积极性和参与性。患者可以获得所需的帮助。
内置的蓝牙使 DreamMapper 患者自我管理工具的连接更加简单。DreamMapper 具有目标设置工具、辅助性视频和持续性反馈，可以保持患者的积极性和参与性。患者可以获得所需的帮助。
- 故障排除-性能检查
- 多种无线传输功能的选择
- 更快适应治疗
- 便捷开启，舒适睡眠
- 医疗器械名称：呼吸机
- 医疗器械生产企业名称：伟康股份有限公司 Respironics,Inc.
- 医疗器械注册证号：国械注进20172542385
- 医疗器械注册证号：国械注进20172542379
- 广告批准文号：沪械广审 (文)第221015-04009号
- 禁忌内容或者注意事项详见说明书
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