DreamStation Auto CPAP/ BiPAP 呼吸机

DreamStation 气道正压通气（PAP）睡眠疗法设备的设计目的旨在让患者体验与睡眠一样轻松舒适的治疗。DreamStation设备通过连接患者和护理团队，使用户能够自信地接受护理，并使护理团队能够实施高效有用的患者管理。