您只需要触摸按钮，就可以使用 xMATRIX 单探头的所有模式：二维、三维 / 四维、实时三维超声心动、实时双平面成像 (xPlane)、实时三维放大、实时三维全容积、iRotate、实时多平面重建、多平面重建、M 模式、多普勒、彩色多普勒和 CPA。无需中断采集以切换探头。您可以在您的 PACS 系统中查看超声 xMATRIX 容积数据，和查看 CT 和磁共振图像一样。一旦获取数据，只需一键，系统就会将获取到的 X、Y、Z 轴或 iSlice 多平面重建影像传输至 PACS 系统。随时查看、分层和询问，以适应您的日程安排。
xMATRIX 矩阵探头支持广泛的临床应用，包括成人和儿童心脏检查；腹部、血管、妇产科检查；以及心脏和腹部介入手术。xMATRIX 可用于 EPIQ 7 和 CX50 xMATRIX 系统。
xMATRIX 矩阵探头提高了扫描性能的标杆。它们利用 150 块电脑板的功能，通过 2500 到 9000 多个全取样阵元实现 360 度聚焦和转向。当与飞利浦 nSIGHT 和纯净波单晶体技术相结合时，使得性能强大。
实时容积成像
可以在实时帧速率下采集并渲染全容积数据，具有高等体素分辨率。
实时双平面成像
可以同时创建两个全分辨率平面，让您可以在相同的时间内获取比传统二维成像多一倍的临床信息。
扫描舒适性