2020年以来，微软公司大幅削减了对Window 7系统的安全支持。考虑到80%的医学成像设备都在无支持的操作系统1上运行，飞利浦网络安全解决方案能够缓解这一安全风险。
现在注册可享受免费安全性评估服务，以了解您的飞利浦设备是否仍在运行Windows 7或更早版本。此评估将帮助您与飞利浦网络安全解决方案相匹配，该解决方案可帮助您缓解网络安全风险；
2020年以来，微软公司大幅削减了对Window 7系统的安全支持。考虑到80%的医学成像设备都在无支持的操作系统1上运行，飞利浦网络安全解决方案能够缓解这一安全风险。
现在注册可享受免费安全性评估服务，以了解您的飞利浦设备是否仍在运行Windows 7或更早版本。此评估将帮助您与飞利浦网络安全解决方案相匹配，该解决方案可帮助您缓解网络安全风险；
IT和医院管理人员决不可忽视患者数据泄漏和黑客入侵的风险。
无论是互联设备错误还是人为错误，哪怕是一个极小的错误，都有可能导致整个医院停转；综合网络安全策略必须兼顾设备、软件和工作人员的工作表现。安全策略还必须以坚定的医护信念为核心。
网络安全正是飞利浦致力于卓越的医疗服务、努力保护医院内数据和设备安全的承诺体现。除了软硬件的升级之外，我们还提供了采用安全设计的系统以及员工培训、事件响应管理和基于标准的防护手段来有效应对不断进化的各种威胁。
我们对于您患者的专注丝毫不亚于您。
所有飞利浦服务和设备都以标准化方式相互配合，防护应对已有威胁和新出现的威胁。
我们有一系列防护服务可供选择，能妥善应对因平台和设备的日渐陈旧过时而引致的终生威胁。通过安全设计与操作系统升级，我们提供了连续标准化的网络安全服务，包括事件响应管理等。所以，无论现在还是将来，我们都要让您受到保护。
在网络安全持续更新项目下，您会获益于我们持续的操作系统软硬件升级， 使飞利浦医疗设备不会因使用过时的Microsoft操作系统而增加网络安全风险2。
网络安全持续更新是一项基于合同关系的项目，执行期通常持续4-5年。在此期间，我们保证系统正常生命周期内的软硬件升级。根据合同签订的等级，您也有权享受到最新的临床技术更新，使您的系统可升级到我们最新的临床应用和技术功能。
如有需要，您还可以获得新技术响应管理，能率先了解到何时有可用的更新，意味着您在享受系统更高安全服务的同时还能更好地预测成本。
通过老系统的以旧换新来防护过时风险。安全攻击主要针对已经过时的软件和设备。因此，通过老设备的以旧换新老有效保护医院资产。而且您还可以通过更加优惠的价格来购买新系统或翻新过的系统。
您不仅能够享受到安全性的提升，而且还能不断提高自身的临床能力。将医院安全摆在首位时，再回过头来看看经过增强的工作流程、患者周转量、可用性等能够带来怎样的效益提升。
* 必须满足某些特定要求而且并非所有客户均符合条件。仅适用于飞利浦医疗科技的设备。
飞利浦全面看待客户的整个设备安装并在其中运用飞利浦端对端的安全原则。 我们致力于打造出能够满足客户需求的有针对性的解决方案。我们将产品使用年限也纳入到客户的飞利浦安装场地和风险级别分析当中（基于客户的安装情况和预算偏好）。
飞利浦是首家获得美国安全试验所（UL）最新产品网络安全检测认证的企业。 Underwriters Laboratories 美国安全试验所（UL）是一家独立的、业务遍布全世界的全球安全认证检测企业。所有飞利浦服务和设备都以标准化方式相互配合，防护应对已有威胁和新出现的威胁。
网络安全风险一直不断进化。没有任何一种网络安全程序能够真正实现完全无病毒、无其他网络漏洞的环境。相应地，飞利浦网络安全程序虽然增加了防御病毒入侵的缓冲层，但同样无法保证绝对没有病毒入侵。飞利浦在此声明，公司并未就网络安全服务相关的具体用途合适性或适销性提出任何暗示性的担保，也没有对此作出任何明示保证。此外，对于源自客户网络、顾客客户端设备（包括笔记本电脑、台式电脑、平板电脑或智能手机）或飞利浦医疗器械的任何病毒入侵，客户仍应对此全权负责。
在对设备进行安全更新前，有时须确认该更新不会导致产品出现临床缺陷。出于患者安全的原因，网络安全更新必须遵从飞利浦医疗器械确认流程。飞利浦所管理的安全补丁要求客户保障所有设备均为不间断连接并且满足飞利浦在执行该流程时的带宽要求。
飞利浦网络安全程序根据飞利浦标准服务销售条款条件予以提供。